Kevin Sieder: Kurzeinsatz in spanischer Meisterschaft

Bevor es für den 21-jährigen Österreicher Kevin Sieder im August mit der IDM Superbike losgeht, fährt er für das offizielle Suzuki-Team JEG Racing zwei Wochenenden in der spanischen Superbike-Meisterschaft.

Der Anruf aus Spanien kam überraschend. Weil Nicolas Cole verletzungsbedingt absagen musste, wurde Kevin Sieder von JEG Racing angefragt, ob er nicht Lust hätte, für die Rennen in Navarra und Barcelona einzuspringen. Der junge Österreicher hatte nicht nur Lust, sondern auch Zeit, weil die deutsche Superbike-Meisterschaft erst Mitte August in Assen in die neue Saison startet.

«Mit diesem Team war ich schon in der Vergangenheit in Kontakt», erzählte Sieder im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Durch die Verletzung von Nicolas Cole haben sie kurzfristig Ersatz gesucht. Ich werde neben dem Japaner Naomichi Uramoto, dem Luxemburger Chris Leesch und dem Franzosen Paul Dufour an zwei Wochenenden eine ihrer Suzuki GSXR-1000R fahren.»

Im Gegensatz zu seinen Teamkollegen betritt der 21-jährige Kfz-Techniker kommendes und das darauffolgende Wochenende Neuland. «Ich bin noch nie zuvor in Navarra und Barcelona gefahren. Da bist du gegen die Einheimischen und die Fahrer, die bereits im Vorjahr hier waren, klar im Nachteil. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich einigermaßen mit den Jungs mithalten kann.»

Ein konkretes Ziel hat sich Sieder für die vier Rennen nicht gesetzt. «Das Level ist in der spanischen Superbike-Meisterschaft extrem hoch. Da fahren Leute wie der ehemalige Grand-Prix-Fahrer Ramon Ramos, der Supersport-WM-Dritte Florian Marino oder der Endurance-Weltmeister Jérémy Guarnoni mit. Ich will in erster Linie Spaß haben und so viel wie möglich lernen.»