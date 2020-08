HRP-Honda liefert Daten nach Bradl-Test

Auch HRC-Pilot Stefan Bradl hatte in Oschersleben beim Bonovo Track Day seine Runden mit der Honda Fireblade von Alex Polita und Julian Puffe gedreht. Die Daten aller drei Piloten gingen an den Projektleiter.

Beim Testtag des Teams Bonovo action by MGM Racing waren vor gut zwei Wochen in Oschersleben nicht nur die Yamaha-Piloten am Start, allen voran Jonas Folger, sondern auch HRC-Testpilot Stefan Bradl, der aktuell für den verletzten Marc Marquéz eingesprungen ist, fuhr das IDM-Superbike Probe. «Wir waren zu Anfang relativ aufgeregt», verriet damals Teamchef Jens Holzhauer gegenüber Moderator Eddie Mielke. «Die Beziehung zu Stefan besteht ja schon lange. Man kennt ihn aus der IDM früher und verfolgt ihn. Man kennt sich und man läuft sich über den Weg, man grüßt sich.

Und dann war er plötzlich da. Es ist natürlich auch eine große Ehre für uns, den offiziellen HRC-Testfahrer auf meinem Motorrad zu haben. Demzufolge waren wir erst aufgeregt, haben aber nach kurzer Zeit festgestellt, dass man die gleichen Ideen hat. Und auch die gleichen Probleme, die wir mit dem neuen Projekt noch haben. Die da sind, die auch mein Einsatzfahrer haben. Stefan hat uns natürlich auf Grund seiner Erfahrung relativ gut auf den Weg gebracht. Es war ein Tag, den ich gerne wiederholen würde. Das ist ausbaufähig. Es ist natürlich auch für uns eine sehr gute Schule.»

Die beiden IDM-Piloten, welche die neue Honda Fireblade erstmals in der nationalen Meisterschaft einsetzen, haben schon einige Testkilometer hinter sich gebracht und bescheinigen der Neuentwicklung mehr als genug Power, die es noch zu bändigen und auf den Boden zu bringen gilt. Neuerungen gibt es aber jetzt für den anstehenden IDM-Auftakt in Assen noch nicht. «Honda sammelt weltweit alle Daten», beschreibt Holzhauer die Arbeitsweise. «Da wird es Updates geben bei der Elektronik, mit dem Power-Management lässt sich das regeln. Auch wir haben alle unsere Daten hingeschickt. Aber jetzt ist bei Honda natürlich erst mal die MotoGP und die Superbike-WM dran.»

Auch vom Auftritt von Jonas Folger zeigte sich Holzhauer in Oschersleben angetan. «Das muss man genießen. Diese Rundenzeiten sind nicht alltäglich. Man sieht an vielen Punkten, wie der Jonas mit dem Bike arbeitet. Das ist ein anderes Level. Von diesem Baum der Erkenntnis müssen wir alle versuchen zu naschen, solange wie er da ist. Und ich muss Michael Galinski rechtgeben. Der Mann muss in die WM.»

Ein Ziel für seine IDM-Superbike-Fahrer Alessandro Polita und Julian Puffe will der Honda-Teamchef noch nicht klar definieren. «Es ist so», erklärt er. «Wir bewegen uns zwar schon in einem guten Zielkreis, sind aber auch oft mal schnell wieder raus aus dem Kreis. Einfach weil uns noch die Erfahrung fehlt bei dem neuen Projekt. Wenn man realistisch ist, kann man ein Top-Fünf-Ergebnis fahren. Und damit wären wir für den Anfang schon mal zufrieden.»