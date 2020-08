IDM Assen: Live-Stream for free

Die Rennen der IDM gibt es aktuell nicht vor Ort mitzuerleben. Den Auftakt in Assen verpassen die Fans dennoch nicht. Die Rennen werden im Netz übertragen und jeder der will, kann mitmachen. Die besten Fotos gesucht.

«Ist doch alles nicht so leicht unter den Corona Bedingungen», erklärte Stephan Kraus von der Produktionsfirma Radio Viktoria vor seinem Start ins Wochenende Richtung Assen. «Aber Hauptsache, es geht jetzt wenigstens ein wenig, wenn auch unter hohen Auflagen, wieder los. Aus Assen wird es am Samstag ab 15:42 Uhr und Sonntag ab 11:55 Uhr jeweils einen Livestream geben, bei dem der Fan ununterbrochen die Rennaction der IDM aus Assen verfolgen kann.»

«Die Rennen der IDM Prädikatsklassen sowie jeweils die Sonntagsrennen des Twin Cups und des Pro Superstock Cups werden auf dem YouTube-Chanel und auf dem Facebook-Chanel als Livestream zu sehen sein. Kommentiert wird der Livestream von Lukas Gajewski und Tommy Deitenbach. Eddie Mielke wird uns in dieser Saison auf Grund von terminlichen Überschneidungen mit der DTM leider nur am Sachsenring als Moderator unterstützen können.» Mielke, der die Fans während des Corona-Lockdowns mit seinem Paddock-Talk unterhalten hatte, schickte Grüße aus der Lausitz in die Niederlande. «Die IDM liegt mir einfach am Herzen», versicherte er.

«Wir haben insgesamt 12 Kameras dabei», zählt Gajewski vor Ort auf. «Rund um die Strecke, fürs Podium und eine mobile fürs Grid und die Boxengasse. In der Kommentatoren-Kabine haben wir Co-Kommentatoren aus dem Fahrerlager. Interviews gibt es unter Einhaltung des Hygiene-Konzepts. Und unter dem Hashtag #idmathome werden wir die Zuschauer aufrufen, Bilder bei Instagram zu posten, wie sie die IDM zuhause gucken. Unter dem Hashtag sind die Fotos dann bei Instagram zu finden. Und ich denke, wir werden einige Fotos auch mal im Stream einblenden.»

Die jeweiligen Startzeiten der einzelnen Klassen

Samstag, 15. August 2020



15.55 Uhr IDM SSP 300

16.45 Uhr IDM SSP 600



Sonntag, 16. August 2020



12.00 Uhr Twin Cup

12.50 Uhr IDM SBK

13.30 Uhr Pro STK Cup

14.15 Uhr IDM SSP 300

15.05 Uhr IDM SSP 600

16.00 Uhr IDM SBK

16.45 Uhr IDM Sidecar