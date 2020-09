IDM Sachsenring: Der Zeitplan plus Stream am Dienstag

Vor leeren Rängen aber mit Live-Bildern kann man heute an die acht Stunden Motorradrennsport genießen. Auch im Nachgang ist die Sendung online. Start mit Weltpremiere und Mitmach-Aktion.

Die Regenwahrscheinlichkeit liegt rund um den Sachsenring bei etwa 10 Prozent, wolkenlose 20 Grad sind vorhergesagt. Besser könnte das Wetter für einen spaßigen Moped-Tag nicht sein. Die IDM hatte nach den Absagen durch die Corona-Pandemie noch zwei der begehrten Lärmtage auf dem Sachsenring erwischt. In der Vergangenheit hatten sich die Teams vor allem in der Superbike-Abteilung gegen Zwei-Tages-Veranstaltungen ausgesprochen, doch in Corona-Zeiten wird man genügsam und nimmt lieber zwei Tage unter der Woche statt nichts.

Eddie Mielke hatte am Wochenende noch die DTM in Assen kommentiert und war nach 700 Kilometer Fahrt noch im Timo Glock-Fan-Outfit gewandet am Sachsenring angekommen und wird am Dienstag ab 10.45 Uhr durch die Übertragung von Radio Viktoria führen. Am Mikro wie schon beim IDM-Lauf in Assen Lukas Gajewski und Thomas Deitenbach. Auf der Gästeliste stehen unter anderem Jonas Folger und Max Neukirchner.

Start des ersten Rennens ist um 11 Uhr. Erstmals gehen die Teenager des Northern Talent Cup auf die Bahn. Die Fahrer der Cups und der IDM werden von 12 Kameras eingefangen, zu sehen über Facebook. Die Fans zu Hause können unter #idmathome ihre Fotos einstellen.

Zeitplan am Dienstag 08.09.2020

08.30 bis 08.40 WU IDM Superbike

08.45 bis 09.10 Q2 IDM SSP/STK 600

09.15 bis 09.40 Q2 IDM SSP 300



10.10 Rennen 1 Twin Cup

11.00 Rennen 1 Northern Talent Cup

12.00 Rennen 1 IDM Superbike

12.50 Rennen 1 IDM SSP/STK 600

13.40 Rennen 1 IDM SSP 300



14.30 Rennen 2 Twin Cup

15.30 Rennen 2 IDM Superbike

16.25 Rennen 2 IDM SSP/STK 600

17.30 Rennen 2 IDM SSP 300

18.15 Rennen 2 Northern Talent Cup