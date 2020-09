IDM Sachsenring: Der Zeitplan am Montag

Über zehn Stunden Motorradrennsport gibt es heute auf dem Sachsenring. Allerdings ohne Zuschauer. Manche Veranstaltungen finden bereits wieder mit Zuschauern statt, die IDM gehört nicht dazu. Live-Stream am Dienstag.

«Vor dem Hintergrund der sich weiter verschärfenden weltweiten Corona Pandemie erfolgt eine ersatzlose Absage der für den 8.-10. Mai 2020 geplanten ADAC Sachsenring Classic», so lautete im Frühjahr die Mitteilung der Betreiber. «Aufgrund einer Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt ist die Durchführung von Veranstaltungen zum Schutz vor Übertragung von SARS-CoV-2 bis 30. April durch den Landkreis Zwickau untersagt.» Das mit dem Veranstaltungsverbot zieht sich in manchen Bereichen bis heute hin.

Betroffen war damals auch die IDM, die zumindest mit der Klasse Superbike bei der Sachsenring-Classic dabei sein wollte. Jetzt wird es an den kommenden zwei Tagen doch noch was mit IDM auf der deutschen GP-Strecke. Nach sieben Jahren Pause gibt es ein Comeback, in dem man zwei der zehn genehmigten Lärmtage ergattern konnte. Für die IDM ist es, die Seitenwagen ausgenommen, die zweite von insgesamt vier Veranstaltungen mit je zwei Läufen. Weiter geht es am kommenden Wochenende auf dem Lausitzring und 14 Tage später steht für die Solo-Klassen schon das Finale auf dem Hockenheimring an.

Sachsenring-Datenblatt

Motorsportlicher Betreiber: ADAC Sachsen e.V.

Gesamtfläche: 44 ha

Länge der Rennstrecke: 3.671 m

Anzahl der Linkskurven: 10

Anzahl der Rechtskurven: 4

Streckenbreite: min. 12 m, max. 20 m

Breite Start-Ziel: 14 m

Maximales Gefälle: 12,8 %

Maximale Steigung: 10 %

Längste Gerade: 780 m bei Start-Ziel

Länge der Boxengasse: 250 m

Länge der Leitplanken: 8.400 m

Anzahl der Kiesbetten: 12 permanent

Volumen: 38.000 m³

Fahrerlager 1: 11.000 m²

Fahrerlager 2: 21.656 m²

Hospitalityfläche: 10.000 m²

Anzahl der Boxen: 34

Einzelbox: 6 m lang, 12 m breit

Fußgängerbrücke: 28 m Spannweite

2 Tunnel: Fahrerlager, Fußgänger in der Boxengasse

Start-Ziel Turm: 22,55 m hoch, 10 m breit, 13 m lang

Besonderheiten: 2 Bachüberquerungen

Zeitplan am Montag 7.9.2020

08.00 bis 08.20 FT Twin Cup

08.30 bis 09.00 FT Northern Talent Cup

09.15 bis 09.45 FT IDM Superbike

09.50 bis 10.15 FT IDM SSP/STK 600

10.20 bis 10.45 FT IDM SSP 300

11.00 bis 11.20 FT Twin Cup

11.30 bis 12.00 FT Northern Talent Cup

12.15 bis 12.45 FT IDM Superbike

12.50 bis 13.15 FT IDM SSP/STK 600

13.20 bis 13.45 FT IDM SSP 300



14.00 bis 14.20 Q1 Twin Cup

14.30 bis 15.00 Q1 IDM Superbike

15.05 bis 15.30 Q1 IDM SSP/STK 600

15.45 bis 16.10 Q1 IDM SSP 300

16.15 bis 16.45 Q Northern Talent Cup

17.00 bis 17.20 Q2 Twin Cup

17.30 bis 18.00 Q2 IDM Superbike