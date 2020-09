IDM Lausitz: Zeitplan und Stream am Samstag

Die Piloten der IDM dürfen sich heute auf sommerliche Temperaturen und beste Bedingungen für die Qualifyings und die ersten Renn freuen. Ab Nachmittag gibt’s den Live-Stream für die Daheimgebliebenen.

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, daher gilt auch an diesem dritten von vier Wochenenden der IDM 2020 das Hygiene-Konzept. Zuschauer sind wie immer nicht erlaubt. Doch Trost für die IDM-Fans naht in Form des durch Radio Viktoria erstellten Live-Streams. Dieses Mal ohne Eddie Mielke, denn der hat nach dem Sachsenring-Evenrt Anfang der Woche zwei Tage seine lädierte Stimme geschont und ist seit Donnerstag schon wieder in Sachen DTM am Start.

Auf dem Lausitzring nehmen Lukas Gajewski, Thomas Deitenbach und Bernd Fulk das Mikro in die Hand. Los geht’s mit der Übertragung über die Social-Media-Kanäle ab 15.15 Uhr. «Am Samstag gibt’s die Cups, danach 300er, 600er und Sidecar», zählt Gajewski auf. «Am Sonntag dann beide Superbike-Rennen, beide NTC-Rennen, dazu nochmal 300er, 600er und Sidecars. Wie immer freuen wir uns über Zuschauer-Reaktionen und über Fotos der Fans unter #idmathome.»

Mindestens acht, eventuell neun Kameras fangen das Geschehen rund um die Strecke und aus der Startaufstellung ein und der eine oder andere Gast wird wieder in der Kommentatoren-Kabine dabei sein und das Renngeschehen fachmännisch analysieren.

Zeitplan für Samstag den 12.9.2020

08.30 bis 09.00 Uhr Q1 NTC

09.10 bis 09.35 Uhr Q1 IDM SSP/STK 600

09.45 bis 10.15 Uhr Q1 IDM SBK

10.25 bis 10.45 Uhr Q2 ProSTK Cup

10.55 bis 11.15 Uhr Q2 Twin Cup

11.25 bis 11.50 Uhr Q2 IDM SSP 300

12.00 bis 12.25 Uhr Q2 IDM Sidecar



Pause



13.25 bis 13.55 Uhr Q2 NTC

14.05 bis 14.30 Uhr Q2 IDM SSP/STK 600

14.40 bis 15.10 Uhr Q2 IDM SBK



15.25 Uhr Rennen 1 ProSTK Cup

16.05 Uhr Rennen 1 Twin Cup

16.50 Uhr Rennen 1 IDM SSP 300

17.35 Uhr Rennen 1 IDM SSP/STK 600

18.15 Uhr Rennen 1 IDM Sidecar