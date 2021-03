IDM-Piloten: Gemeinsamer Test 2021 in Aragón

In den kommenden Tagen entfliehen viele IDM-Piloten dem Motorrad-unfreundlichen Wetter in ihrer Heimat und machen beim IDM-Test von Bike Promotion in Spanien mit. Per Live-Timing kann man zuschauen.

In Vorbereitung auf die IDM-Saison 2021 finden im März jeweils drei Testtage im Motorland Aragón und in Valencia statt. Trainingsveranstalter Bike Promotion hat in Kooperation mit dem IDM-Promoter diese Trainingsmöglichkeit, die sich ausschließlich an Lizenzfahrer richtet, im Angebot. Ab Sonntag geht es in Spanien los, vom 14. bis 16. März in Aragón vom 19. bis 21. März geht es in Valencia weiter. Frühbucher schnappten sich den Ausflug für 1.439 Euro. Die Testfahrten finden gemeinsam mit Fahrern weiterer nationaler und internationaler Meisterschaften statt. Eine Teilnehmerliste steht allerdings noch nicht zur Verfügung.

Aufatmen heißt es zumindest bei den Teilnehmern aus der Schweiz. «Ab Donnerstag den 11.03.2021 besteht für Rückkehrer aus Spanien und Portugal in die Schweiz keine Quarantänepflicht mehr», freut sich auch die in Spanien stark engagierte Bike-Promotion-Chefetage. «Mit Inzidenzen von z.B. Valencia 19,38 pro 100.000 Einwohner mit Stand 09.03.2021 können wir hoffen, dass Deutschland diesem Beispiel zeitnah folgt. Bis Ende April haben wir noch viele Veranstaltungen im Motorland Aragon, Valencia, Almeria, Portimao, Jerez, Estoril, Andalucia, Alcarras und Cartagena.»

In Aragon trudeln aktuell die ersten Teams bereits ein. Am Sonntag startet die Veranstaltung mit der virtuellen Fahrerbesprechung bevor es dann drei Tage lang rundgeht. Die Superbike-Kategorie bekommt ein eigenes Zeitfenster. Eine weitere gemeinsame Gruppe bilden die Klassen Superstock 600, Supersport 600 und Superstock 1000. Die jüngsten Teilnehmer im Feld spaltet sich auf in die Abteilung SSP 300 Cup/Moto4 und SSP 300 WM/IDM.

Wer bei dem gruseligen Wetter in deutschen Gefilden zumindest per Zeitenmonitor dabei sein will, hat dazu die Möglichkeit. Es besteht in Spanien Transponder-Pflicht und Bike-Promotion gewährt einen Einblick per Live-Timing