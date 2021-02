Suzuki-Laux behält Lucy Michel und holt Bastian Ubl

Nach dem Rücktritt seiner Dauer-Pilotin Sarah Heide hat sich Stefan Laux mit seinem Team neu aufgestellt. In der IDM Supersport 300 bekommt Nachwuchspilotin Lucy Michel eine weitere Chance. Unterstützt wird auch Bastian

Bevor IDM-Teamchef Stefan Laux in die Zukunft schauen kann und seine neuen Fahrer für die IDM-Saison 2021 vorstellt, geht noch ein letzter Blick zurück. Denn nach 15 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit Sarah Heide geht eine gemeinsame Ära zu Ende. Heide hat ihren Rücktritt erklärt und wird sich anderen Aufgaben zuwenden. Laux bleibt dem Sport erhalten, muss sich aber neu sortieren.

«Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei Sarah Heide zu bedanken, für wunderbare 15 Jahre, die wir zusammengearbeitet haben, durch Höhen und Tiefen gegangen sind und in ganz Europa viel erlebt haben. Es ist schwer, sie zu ersetzen und Lucy Michel hat da keinen leichten Stand, profitiert aber durch die Erfahrung, die wir als Team sammeln durften. Unsere Türen stehen für Sarah und Sky immer offen. Vielen Dank Schnuffi, wie vermissen Dich alle. Lauxi-Hoffi-Mäxxi-Lieselotte-Achim-Jörgi.»

Neuausrichtung mit Lucy Michel

Stefan Laux wird sich nun für die IDM Supersport 300-Pilotin Lucy Michel wie schon letztes Jahr geplant reinhängen. «Ende letzten Jahres hat es sich schon abgezeichnet und war auch der Wunsch von Lucy Michel, mit dem Team Suzuki Laux weiter zu machen», beschreibt Laux die Entwicklung. «Wunsch und Realität liegen jedoch meistens weit auseinander, denn die Finanzierung gestaltet sich schwierig durch die neu aufkommende Corona-Welle. Viele Sponsoren sagten ab aus diesen Gründen. Glücklicherweise taten sich noch ein paar Sponsoren auf, so dass die Finanzierung einigermaßen auf die Beine gestellt werden konnte. Das komplette Budget haben wir noch nicht zusammen, aber ich denke, wenn Lucy ihr Potential zeigen kann, wird sich der eine oder andere Euro noch finden lassen. Besonders möchte ich alle Sponsoren danken für das Vertrauen und die jahrelange Treue zu unserem Team.»

Auch wenn Suzuki selbst als Hersteller aus der IDM ausgestiegen ist und daher keine Suzuki mehr an den Start gehen darf, wird das Team nach wie vor Suzuki Laux heißen. «Das ist relativ einfach erklärt», meint der Chef, «wir verdienen unsere Brötchen mit der Firma Team Suzuki Laux als Suzuki-Vertragshändler im Vertrieb, Werkstatt, Ersatzteile und Onlinehandel. Von dieser Firma wird das meiste finanziert und somit weiterhin als Sponsor und Bewerber geführt.» Auch wenn das Team nun auf Yamaha umsteigt, bleibt das Suzuki-Logo in der IDM zumindest neben der Rennstrecke noch erhalten.

«Ich freue mich sehr, dass ich auch in dieser Saison die Chance bekomme, im Team Suzuki Laux zu starten», versichert Michel. «Bereits in der letzten Saison konnte ich sehr viel in diesem Team dazulernen und mich dadurch weiterentwickeln. Die Zusammenarbeit hat mega Spaß gemacht. Wir haben uns im Team super verstanden. Ich freue mich schon sehr darauf, alle wiederzusehen und kann es kaum erwarten, die ersten Kilometer zu fahren. Ich hoffe sehr, dass die Saison pünktlich und auch normal starten kann und nicht immer diese Ungewissheit besteht, ob wegen Corona überhaupt Rennen und Trainings stattfinden werden. Mein Ziel ist es, in jedem Rennen in die Punkte zu kommen und ich bin mir sicher dass mein Team alles dafür tun wird.»

Neues Programm mit Bastian Ubl

Das Team um Stefan Laux wird ab sofort auch Bastian Ubl im Bereich Datarecording und Abstimmung unter die Arme greifen. Der 20-jährige aus Ingelheim wechselt damit für die neue Saison nicht nur das Team sondern auch die Klasse. «Bastian Ubl fuhr letztes Jahr für das Team Gengelbach Motorsport HSR Racing an der Seite von Phillip Gengelbach in der Klasse Superstock 600», erklärt Laux den Wechsel. «Mit einem dritten Platz im Auftaktrennen im niederländischen Assen und einem dritten Platz beim Abschlussrennen in Hockenheim schloss er seine Saison mit einem guten 5. Platz in der Gesamtwertung der Superstock 600-Klasse ab. In der neuen Saison startet Basti in der IDM-SSP600, unterstützt vom Team Suzuki Laux, das in dieser Klasse jahrelange Erfahrungen mit Sarah Heide aufweisen kann.»

«Ich freue mich sehr, vom Team Suzuki Laux diese Saison unterstützt zu werden», so Ubl. «Die ersten Tests sind schon geplant und ich freu mich, mit dem Team zu arbeiten, um weiter nach vorne zu kommen. Ich erhoffe mir eine halbwegs Corona-freie Saison und kann es kaum abwarten, dass es losgeht. Vielen Dank an alle Partner, Unterstützer und natürlich an meine Familie, ohne die das alles nicht möglich wäre.»

Viel zu tun für den Teamchef

«Ich freue mich auch drauf, wenn es endlich wieder losgeht», meint auch Stefan Laux. «Ich hoffe, dass Lucy fit ist, mit Motorradtraining war ja nichts, und an die Entwicklung von 2020 anknüpfen kann. Wenn wir es hinbekommen, dass sie bei jedem Rennen in die Punkte fahren kann, wäre das traumhaft. Nur haben da leider 44 andere Kontrahenten was dagegen und wollen das auch. Aber träumen darf man ja. Ich werde gemeinsam mit Lucy an der Perfomance arbeiten, um sie konstant unter die ersten 15 zu platzieren, das sollte das Ziel sein. Ob das klappt werden wir sehen, in 16 Rennen kann viel passieren, wenn überhaupt alle stattfinden.»

«Bei Basti müssen wir sehen, wie er sich macht, er muss erstmal sehr viel an sich selber arbeiten und wir unterstützen ihn, soweit es geht, und dann schauen wir, wie er es auf der Strecke umsetzen kann», lautet der Plan. «Ich lass mich gerne überraschen und wenn er den ein oder anderen Punkt holen kann, wäre es echt klasse.»