Kartheininger 2021 auf Hertrampf-Ducati in die DLM

Teamchef Denis Hertrampf und Daniel Kartheininger bleiben weiterhin ein Gespann. Aber nicht mehr in der IDM Superbike sondern in der Deutschen Langstrecken Meisterschaft DLM. Mit Blick Richtung WM.

Ein Wiedersehen in der IDM wird es mit Daniel Kartheininger in diesem Jahr nicht geben. Er wechselt zwar nicht das Team um Denis Hertrampf, dafür aber die Serie und das Motorrad. Nach dem IDM-Ausstieg von Hersteller Suzuki musste sich der ehemalige WM-Pilot nach einem anderen Betätigungsfeld umschauen. Das hat er jetzt mit einer Ducati V4R gefunden. Doch nicht in der IDM, sondern in der Deutschen Langstrecken Meisterschaft.

Hertampf war mit seiner Ducati-Mannschaft schon öfters in der Langstrecken-Weltmeisterschaft aufgetaucht. Im letzten Jahr hatte man verzichtet, denn 24 Stunden-Rennen ohne Zuschauer rund um die Strecke waren nicht so ganz nach dem Geschmack der Truppe aus Nordhorn. Auch in diesem Jahr geht die EWC erst einmal ohne Zuschauer und damit ohne Hertrampf los. «Die DLM wurde jetzt ganz frisch umorganisiert», erklärt Hertrampf, «das Niveau ist vielleicht nicht ganz so hoch wie in der IDM, aber für uns ist es eine gute Möglichkeit, die Ducati weiterzuentwickeln.» Die WM werden die Herrschaften dabei sicherlich nicht aus den Augen verlieren.

Aktuell sind in der DLM nur jeweils Sechs-Stunden-Rennen geplant. Wer neben Kartheininger noch dabei sein wird, ist noch nicht endgültig entschieden. Auch ein dritter Pilot wird nominiert als eiserne Reserve.

Daniel Kartheininger hatte sich nach dem IDM-Finale 2020 in Hockenheim die Ducati des Hertrampf-Teams geschnappt und vergnügte sich damit beim Bonovo-Festival in Oschersleben. Er weiß also, was für die Saison 2021 geboten ist.

Das erste DLM-Rennen ist für Karsamstag den 3. April angesetzt. Dort werden allerdings noch ein paar startwillige Teams gesucht, um die nötige Anzahl an Teilnehmern zusammen zu bringen. Bis Montag den 8.März müssen 50 Teams ihre Nennung abgegeben haben. Mit der Ducati-Mannschaft aus Nordhorn ist auf jeden Fall schon mal ein weiterer Platz besetzt.

Zur DLM Anmeldung

DLM Termine 2021

03.04.2021 1000km Hockenheim (ADAC Hessen-Thüringen)

16.05.2021 6H-Rennen Lausitzring (Bike Promotion/MAXX)

27.06.2021 6H-Rennen Nürburgring (Dortmunder MC)

11.07.2021 6H-Rennen Most/CZ (Bike Promotion/MAXX)

26.09.2021 6H-Rennen Nürburgring (Dortmunder MC)

09.10.2021 6H-Rennen Oschersleben (MSF Sauerland)