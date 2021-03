Alle Zeiten aus Aragón und Valencia 2021

Das Training von Veranstalter Bike Promotion fand großen Anklang. Aus der IDM waren allerdings nur wenige Piloten angereist. In der IDM Superbike macht Ilya Mikhalchik seine Ambitionen deutlich.

Auch wenn aus dem geplanten IDM-Aufmarsch in Spanien in Zeiten von Corona nicht wirklich was wurde und auch der IDM-Promoter wegen der Beschränkungen seine Reise absagte, hatte sich Trainingsveranstalter Bike-Promotion nicht lumpen lassen und das Angebot für drei Tage im Motorland Aragón und drei Tage in Valencia aufrechtgehalten. Vollzählig angetreten waren unter anderem das IDM-Superbike-Teams EGS-alpha-Van Zon-BMW mit Ilya Mikhalchik, Pepijn Bijsterbosch, Jan Mohr und Tim Eby und aus der Schweiz das Team um Konrad Hess, der selbst angaste, mit den Piloten Dominic Schmitter und Marcel Brenner. In Aragón tummelten sich auch die Teenager des Teams Freudenberg.

Noch gesichtet: Aus der IDM Patrick Hobelsberger, Martin Vugrinec, Dino Iozzo, Ricardo Brink und von der internationalen Bühne ließen sich Dominique Aegerter, Thomas Gradinger, Danny Webb, Gino Rea, Scott Redding, Dominic Vincon, Nico Terol, Lukas Tulovic und noch zahlreiche andere Fahrer blicken, die die Gelegenheit für ein paar schnelle Runden nutzten.

Beim Blick auf die Zeitenlisten dürfte klar sein, dass der Titel in der IDM Superbike mal wieder über den zweifachen Meister Mikhalchik gehen wird, der im letzten Jahr nur von Jonas Folger ausgebremst werden konnte. In Aragón belegte der Ukrainer, der sich im Vorfeld bereits bei Tests mit dem Langstrecken-Team warm gefahren hatte, auch beständig den ersten Platz. In Valencia lag er ebenfalls lange vorne, doch wurden ihm am Ende von Ducato-Pilot Scott Redding noch 0,022 Sekunden abgeknöpft.

«Ich bin sehr glücklich mit dem Verlauf der beiden Tests in Aragón und Valencia». erklärt Werner Daemen, Teamchef von Mikhalchik und Co. «Das Team hat sehr gut am Set-up der BMW M 1000 RR gearbeitet und ist dabei auch gut vorangekommen. Alle vier Fahrer haben gute Leistungen gezeigt. Tim ist die S 1000 RR gefahren und war in Valencia richtig gut. Seine Rundenzeiten lagen in den 1’38ern. Auch Jan hat sich sehr gut im neuen Team integriert, ich bin sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Pepijn ist in Valencia auch sehr schnell unterwegs gewesen und er mag die neue M sehr, das war nicht zu übersehen. In Aragón war Ilya in den 1’52er Zeiten unterwegs und in Valencia war er mit 1’34 sehr schnell. Das hat mir gefallen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir beim Saisonauftakt in einem Monat auf dem Lausitzring wieder sehr gut mit dabei sein werden.»

«Nach der langen Winterpause», meint Schmitters Teamchef Konrad Hess, «ohne jeden Kontakt zu einer Rennstrecke, war es für uns alle ein Genuss, wieder einmal in der Boxengasse zu stehen. Trotz Witterung bedingten, schwierigen Voraussetzungen konnten wir die Motorräder testen und gute Fortschritte erzielen. Nun wissen wir, welche Aufgaben wir bis zum ersten Rennlauf noch erledigen müssen. Dominic konnte sich kontiunierlich steigern und war zum Ende hin schon sehr nahe am Optimum. Sicher haben wir noch einige Details, die wir verbessern können, die uns noch schneller machen werden. Das Team und Dominic haben einen tollen Job erledigt. Vielen Dank.»

Alle Top-Zeiten aus Aragón

1 Ilya Mikhalchik UKR BMW S 1000 RR 1:52.609

2 Pepijn Bijsterbosch NED BMW S 1000 RR 1:53.671

3 Dominic Schmitter SUI Yamaha R1 1:53.764

4 Christoffer Bergman SWE Yamaha R1 1:54.401

5 Gino Rea GBR Suzuki GSX R 1000 1:54.762

6 J.A.Gonzalez ESP Honda CBR 1000 RR 1:54.801

7 Jan Mohr AUT BMW S 1000 RR 1:55.121

8 Danny Webb GBR Yamaha R6 1:55.234

9 Marek Szkopek POL Yamaha R1 1:55.379

10 Danny Webb GBR Yamaha R6 1:55.443

11 Kamil Krzemien POL BMW S 1000 RR 1:55.767

12 Patrick Hobelsberger GER Yamaha R6 1:55.934

13 Ryan Vickers GBR Kawasaki ZX 10RR 1:56.097

14 Tim Eby GER BMW S 1000 RR 1:56.145

15 Martin Vugrinec CRO Yamaha R6 1:56.642

16 Marcel Brenner SUI Yamaha R6 1:57.309

17 Patrick Hobelsberger GER Yamaha R6 1:57.439

18 Thomas Gradinger AUT Yamaha R6 1:57.606

19 Dominique Aegerter SUI Yamaha R6 1:57.985

20 Dino Iozzo RSA Kawasaki ZX 6R 1:58.185

21 Thomas Gradinger AUT Yamaha R6 1:58.368

22 Michael Seipold GER Yamaha R1 1:58.557

23 Marek Cerveny CZE BMW S 1000 RR 1:58.858

24 Nils Schäfer GER Yamaha R1 1:58.970

25 Danijel Peric GER Yamaha R1 1:58.983

26 Thomas Strudwick GBR Yamaha R6 1:58.984

27 Racefoxx GER Yamaha R1 1:59.189

28 Joe Thompson GBR Suzuki GSX R 1000 1:59.292

29 Marceli Bezulski POL Yamaha R1 1:59.988

30 R.T. Martinez ESP Honda CBR 1000 RR 2:00.616

31 Matthias Meindl GER Yamaha R1M 2:01.058

32 Niels Hattas BEL BMW S 1000 RR 2:01.160

33 Valentin Frühauf GER Yamaha R6 2:01.714

34 Laurence Edgeley GBR Yamaha R6 2:02.207

35 J.A. Herranz ESP Yamaha R1 2:04.076

36 Javier Puelles Guadano ESP Yamaha R1 2:04.417

37 Johan Larminier BEL BMW S 1000 RR 2:04.867

38 Steffen Conrad GER Yamaha R1 2:07.287

39 Konrad Hess GER Yamaha R6 2:07.371

40 T. Booth-Amos GBR Kawasaki ZXR 400 2:07.452

41 O.A. Royo Morin ESP BMW S 1000 RR 2:07.467

42 Dorren Lourero RSA Kawasaki ZXR 400 2:07.509

43 A.D. Rodriguez ESP Yamaha R6 2:07.554

44 Jose Alarcon ESP Yamaha R1 2:07.555

45 . Vermoesen BEL BMW S 1000 RR 2:07.623

46 Dirk Geiger GER KTM RC390 R 2:07.749

47 Victor Steeman NED KTM RC390 R 2:07.972

48 Lennox Lehmann GER KTM RC390 R 2:08.421

49 Harry Khouri AUS Kawasaki ZXR 400 2:08.451

50 Petr Svoboda CZE Yamaha R3 2:09.221

Alle Top-Zeiten aus Valencia

1 Scott Redding GBR Ducati V4 S Stock 1:34.449

2 Ilya Mikhalchik UKR BMW S 1000 RR 1:34.471

3 Dominic Schmitter SUI Yamaha R1 1:35.105

4 Mathieu Gines FRA Yamaha R1 1:35.335

5 LRP Poland 1 POL BMW S 1000 RR 1:36.054

6 Ricardo Brink NED BMW S 1000 RR 1:36.267

7 Florian Marino FRA Yamaha R1M 1:36.364

8 Pepijn Bijsterbosch NED BMW S 1000 RR 1:36.473

9 Jan Mohr AUT BMW S 1000 RR 1:36.571

10 Lukas Tulovic GER KALEX 1:36.592

11 LRP Poland 2 POL BMW S 1000 RR 1:36.627

12 Nicolas Terol ESP Yamaha R1M 1:36.810

13 Adam Norrodin MAS KALEX 1:36.953

14 Florian Alt GER Yamaha R1M 1:37.043

15 Nicolas Escudier FRA Yamaha R1 1:37.268

16 Ville Valtonen FIN BMW S 1000 RR 1:37.361

17 Côme Geenen BEL BMW S 1000 RR 1:37.814

18 Marcel Brenner SUI Yamaha R6 1:37.959

19 James Westmoreland GBR Yamaha R1M 1:38.386

20 Tim Eby GER BMW S 1000 RR 1:38.420

21 Tommaso Marcon ITA Yamaha R1 1:38.570

22 Jeroen Hilster NED Yamaha R6 1:38.677

23 Kenny Koskinen FIN Yamaha R6 1:38.784

24 Milan Merckelbagh NED Yamaha R6 1:38.968

25 Christopher Gobbi ITA Yamaha R1 1:39.031

26 Michael Seipold GER Yamaha R1 1:39.583

27 Matthieu Gregorio FRA Yamaha R6 1:39.757

28 Josef Mack GER Ducati V4 R 1:39.800

29 Damien Raemy SUI Yamaha R6 1:39.863

30 Ondrej Vostatek CZE Yamaha R6 1:39.888

31 Paul Fröde GER Honda CBR 600 RR 1:39.942

32 Colin Velthuizen NED Yamaha R6 1:40.184

33 Angelo Tagliarini ITA Yamaha R6 1:40.347

34 Tommaso Marcon ESP Yamaha R1 1:40.441

35 Milan Merckelbagh NED Yamaha R6 1:40.502

36 Daniel Holgado Miralles ESP Yamaha R6 1:40.518

37 Christopher Gobbi ITA Yamaha R1 1:40.557

38 Paul Fröde GER Honda CBR 600 RR 1:40.644

39 Dylan Mylle FRA Yamaha R6 1:40.811

40 Pierre Laurent FRA Triumph Daytona 675 1:40.971

41 Andre Waldmann GER Ducati V4 R 1:40.993

42 Antonio Molina ESP Yamaha R6 1:41.540

43 Daniel Vermaas NED Yamaha R1 1:41.561

44 Timo Schlüter GER Honda CBR 1000 RR 1:41.831

45 Jose Rebagliato Herrero ESP Ducati V4 1:41.860

46 Timo Schlüter GER Honda CBR 1000 RR 1:41.868

47 Angelo Tagliarini ITA Yamaha R6 1:42.211

48 Valentin Frühauf GER Yamaha R6 1:42.337

49 Jared Schultz RSA Yamaha R6 1:42.419

50 PPS Endurance NED Yamaha R1 1:42.424