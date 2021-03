Die BMW M1000RR durch die Augen von Ilya Mikhalchik

Der zweifache IDM-Superbikemeister testet aktuell für die Saison 2021. Bevor die IDM-BMW in Aragón und Valencia dran war, konnte Ilya Mikhalchik bereits seine BMW M1000RR für die Langstrecken-WM Probe fahren.

Aktuell dreht Ilya Mikhalchik mit dem Team EGS-alpha-Van Zon-BMW seine Runden in Valencia, wo er am späten Samstagnachmittag mit einer Bestzeit von 1.34,834 auf dem Zeitenmonitor geführt wurde. Vorher hatte er sich bereits in Le Mans für die Langstrecken-Weltmeister warmgefahren und beschreibt nun seine ersten Eindrücke von der BMW M1000RR.

«Die BMW-Mechaniker sind sich sicher», schreibt der Ukrainier, «dass das Motorrad nicht nur leistungsfähiger und technologisch fortschrittlicher, sondern auch viel zuverlässiger geworden ist. Eine der Innovationen, die sie begrüßen, ist die zuschaltbare Traktionskontrolle. Wenn man nun in ein Kiesbett hineingerät, kann der Fahrer die Traktionskontrolle schnell deaktivieren und viel schneller wieder auf die Strecke kommen. Für technisch unbedarfte Betrachter ist der Hauptunterschied zwischen dem neuen und dem alten Modell das Anbringen der aerodynamischen Flügel.»

«Das neue Motorrad weist eine Reihe von Unterschieden zum Vorgängermodell auf», erklärt er weiter. «Die Änderungen betreffen vor allem die Elektronik. Die BMW-Ingenieure haben hier weltweit ganze Arbeit geleistet und das spürt man beim Fahren. Was die Winglets betrifft, so ist das etwas Unglaubliches. Nicht umsonst fährt die MotoGP das, um ihre Aerodynamik zu verbessern. Zuschauer sehen die neuen Verkleidungen und sie sind irgendwie komisch für den Fahrer, aber sie helfen tatsächlich sehr, wenn man das Motorrad fährt.»

Nach dem Test auf der Bugatti-Piste wird Ilya Mikhalchik in einem Monat an gleicher Stelle am EWC-Auftakt teilnehmen, was sich seiner Meinung nach positiv auf die Ergebnisse auswirken sollte. Die Techniker des Teams haben einen Testplan für über 4.500 km erstelltt. Zu diesem Programm gehören auch Tests der neuen Dunlop-Slicks, um zu verstehen, welche Reifen für das Rennen besser geeignet wären.

«Trotz des kalten und nassen Wetters fuhren alle drei Fahrer Siegerzeiten», verrät er nach dem Le Mans-Test. «Dabei war niemand auf der Jagd nach diesen Zeiten. Unser Hauptziel war es, am Bike zu arbeiten, damit es einfach und komfortabel ist, während des Rennens ein hohes Tempo zu halten. Unsere Ziele sind die gleichen - ein gutes und konstantes Ergebnis. Ich werde nichts verraten, aber ich denke, mit diesem Paket sind wir bereit, zu gewinnen.»