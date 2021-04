Kawasaki weitet Engagement 2021 aus

In der IDM Superbike sind Nico Thöni und Valentin Debise mit den Grünen unterwegs. Auch in der IDM Supersport 600 und 300 findet man reichlich Kawasaki-Piloten. Der Hersteller macht zusätzlich beim Cup und der IRRC mit.

Mit Motorradtechnik Geenen aus Kempen stellt Kawasaki Deutschland für die IDM im ProSuperstock-Cup und in der International Road Racing Championship (IRRC) technischen Support zur Verfügung. Teilnehmer im ProSuperstock-Cup im Rahmen der IDM und in der IRRC können jetzt auf volle Unterstützung aus dem Hause Kawasaki bauen. Kawasaki Deutschland und Motorradtechnik Geenen haben sich auf die exklusive Zusammenarbeit in Punkto Rennsport und Betreuung geeinigt.

Motorradtechnik Geenen wird bei allen Events der ProSuperstock-Serie und bei der IRRC vor Ort sein und den Kawasaki-Piloten mit Elektronik-Support, Fahrwerks-Einstellungen bis hin zum Rundum-Service zur Verfügung stehen. Selbst den Motorrad-Transport zur Rennstrecke kann Motorradtechnik Geenen übernehmen. Das Unternehmen bietet dabei nicht nur den Racing-Umbau der Kawasaki ZX-10R(R) an, sondern ist auch exklusiver Partner in Punkto Kit-Teile. Wer sich also selbst an den Racing-Umbau seiner Ninja machen will, kann unter kawasaki-racingparts.com all das Zubehör bestellen, welches er haben will.

Firmenchef Max Geenen und Techniker Simon Gdanietz stehen für Rückfragen und Angebote unter kontakt@motorrad-geenen.de und unter Telefon: 021 52 / 911 9 00 zur Verfügung.

«Wir freuen uns», erklärt Jürgen Höpker-Seibert, stellvertretender Niederlassungsleiter Kawasaki Deutschland, «mit Motorradtechnik Geenen einen Partner im ProSuperstockCup anbieten zu können, der vom Grundaufbau bis zur Betreuung vor Ort alle Racing-Dienste mit unserer Kawasaki Ninja ZX10-RR und ZX10-R anbieten kann. Neben diesem Service können nun auch richtig günstige Gesamtpakete für alle Interessierten zusammengestellt werden.»

«Wir möchten uns bei Kawasaki Deutschland und der Firma Motorradtechnik Geenen für diese Kooperation bedanken», versichert Sascha Schoder, Geschäftsführer PS Track Events/ ProSuperstockCup, «welche hilft, unseren ProSuperstock-Cup auf das nächste Level zu heben. Alle Fahrer, die auf Kawasaki Ninja ZX-10-Varianten an den Start gehen wollen, können nun bei uns professionellen Support erhalten und müssen sich in der Folge um nichts weiter kümmern, als Rennen zu fahren. Profi-Feeling pur.»

Auch Max Geenen von Motorradtechnik Geenen freut sich über die neue Kooperation. «Seit unser Vater Rudolf Geenen 1996 seine Motorradwerkstatt gegründet hat, ist unser Unternehmen stetig gewachsen - was sich vor allem auch durch mehrere Aus- und Anbauten der Werkstatt gezeigt hat. Mein Bruder Philipp und ich sind in diesem Unternehmen groß geworden und haben uns über die Jahre mehr und mehr Erfahrung angeeignet, die wir nun gern in diesem Rahmen an die Racer im ProSuperstockCup und in der IRRC weitergeben wollen. Wir bedanken uns vor allem bei Kawasaki Deutschland für das in uns gesetzte Vertrauen und die Möglichkeit, diese Racing-Kooperation aufleben zu lassen.»