IDM News: Corona-Ausbruch, Nachwuchs und Regelwerk

Rund um die IDM sind wieder Jobs zu vergeben und Bufdis werden gesucht. Honda-Testfahrten an Ostern wackeln und Ex-IDM-Piloten treiben sich mit dem Nachwuchs in Spanien rum.

Einige IDM-Piloten, unter ihnen Ilya Mikhalhick, Dominic Schmitter und Jan Mohr sind auf dem Rückweg von ihren ersten gemeinsamen Testfahrten in Spanien. Florian Alt ist mit seinem Langstrecken-WM-Team und mit seiner Wilbers-BMW noch bis Ende der Woche im hoffentlich sonnigen Süden. Währenddessen drehen sich auch die Räder in der Heimat weiter. Nur im Team von Jens Holzhauer und Alessandro Polita geht nichts. Wir wünschen gute Besserung.

Team HRP: Corona-Ausbruch

IDM Superbike Pilot Alessandro Polita befindet sich nach seinem positiven Corona-Test seit zwei Wochen in häuslicher Quarantäne. Teamchef Holzhauer kämpft seit einer Woche gegen das Virus an und liegt im Bett. Zwei Motorradmechaniker aus seiner Firma sind ebenfalls erkrankt. «Auch nach zwei Wochen bin ich immer noch positiv. Ich habe aber keine Symptome oder anderweitige Probleme», berichtet Alex Polita auf seinem Facebook-Account. Es ist die Einsamkeit, die den Italiener belastet. Er ist momentan bei seinen Eltern eingezogen, um seine Familie zu schützen. Das sind seine Lebensgefährtin und die gemeinsame Tochter Ida. Im Elternhaus gelingt die Isolation besser, obwohl es auch dort schon anstrengend genug ist, sich ohne Kontakt ein Glas Wasser zu holen oder den Weg zur Toilette zu absolvieren. «Die Tage sind lang, trotz der Videoanrufe mit meiner Tochter und Freunden» klagt Polita. «Ich bin viel in den sozialen Netzwerken unterwegs, schaue Filme und Fernsehserien.» Politas Vater ist übrigens ebenfalls an Corona erkrankt und bekommt Sauerstoff zugeführt. Seine Mutter wurde negativ getestet. «Es kommen wieder bessere Tage», so der Italiener.

Teamchef Jens Holzhauer kann auch nur darauf hoffen. Den Honda-Händler aus Wittenberge hat es schwerer erwischt und er ist nach ersten Schätzungen an der britischen Variante des COVID 19-Virus erkrankt. Er liegt seit einer Woche im Bett und leidet unter anderem an Reizhusten. Holzhauer wie auch Polita sind unabhängig voneinander erkrankt. Beide haben sich seit Wochen nicht gesehen. (Quelle: IDM.de)

DMSB: Handbücher sind auf Sendung

Der DMSB hat die Handbücher für die Saison 2021 veröffentlicht. Die digitale Ausgabe für den Automobil- und Kartsport sowie das PDF-Exemplar für Motorradsport stehen ab sofort zum kostenlosen Download zur Verfügung. Das DMSB-Präsidium hatte bereits im vergangenen Jahr beschlossen, die technischen und sportlichen Reglements aufgrund der Corona-Pandemie bis Ende 2021 einzufrieren. Dementsprechend gelten bis auf wenige Ausnahmen für alle vom DMSB verantworteten Prädikate grundsätzlich – bis auf aus Sicherheitsgründen erforderliche Änderungen – die Regeln der Saison 2020 im Jahr 2021 unverändert weiter. Da es folglich keine umfassenden Änderungen in den DMSB-Handbüchern gegeben hat, wird in diesem Jahr auf die gedruckten Versionen verzichtet.

alpha Technik: Azubi gesucht

«Du interessierst dich für Motorräder», fragt die Firma alpha Technik/alpha Racing in ihrer Anzeige. «Du möchtest einen kaufmännischen Beruf erlernen und arbeitest auch gerne am PC? Du hast ein Interesse an betrieblichen Zusammenhängen und möchtest verschiedene Abteilungen kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Wir bieten zum 01.09.2021 einen Ausbildungsplatz zum/zur Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d).»

alpha Technik, ein innovatives, mittelständisches Unternehmen für Leistungsänderungen, Tuning, technisches Zubehör und Verschleißteile für Motorrad & Scooter, betreut rund 9.000 Händler in Europa.

«Interessiert», lautet die Frage, «Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen an: claudia.zimmermann@alpharacing.de, Claudia Zimmermann, alpha Technik GmbH & Co. KG

Kronstaudener Weg 1, 83071 Stephanskirchen

Wieder zurück: Chris Beinlich

Im letzten Jahr setzte das Team Beinlich aus. Bei den unter Corona-Regeln ausgetragenen vier IDM-Veranstaltungen fehlte das Team aus Thüringen. Jetzt ist man zurück und stellt der Reihe nach seine Fahrer vor. In der IDM Supersport 300 treten Troy Beinlich und Toni Erhard an, in der IDM Supersport 600 ist wieder Chris Beinlich dabei. «Christoph Beinlich ist 25 Jahre alt und kommt aus Pößneck, Thüringen», beschreibt das Team seinen Piloten. «In dieser Saison geht Chris mit einer Yamaha R6 Rj27 in der Klasse IDM SSP 600 an den Start. Mit gerade einmal 4 Jahren saß Chris das erste Mal auf einem Motorrad. Mit 6 Jahren begann er im Pocketbike Sachsencup Rennen zu fahren. Es folgten der Aufstieg in die Minibike-Meisterschaft und in den ADAC Junior Cup. 2012 wechselte Chris in die Klasse Moto3, in der er sowohl in der IDM als auch in den folgenden Jahren in der Junior World Championship und in der BSB antrat. Seit 2016 fühlt er sich allerdings auf der 600er wohl und ist seit 2018 Teil des SSP 600 Starterfeldes. Als einen seiner größten Erfolge kann Chris einen 3. Platz in der IDM SSP 600 in Schleiz verzeichnen. Für diese Saison wäre es für ihn ein Traum, mehrere Top 5 Ergebnisse einzufahren, obwohl es bei diesem starken Starterfeld extrem hart wird.»

DMSB: Bufdis gesucht

«Zur Verstärkung unseres Teams auf der Geschäftsstelle des DMSB suchen wir zum 1. August und 1. September 2021 für die Dauer von 12 Monaten jeweils eine engagierte Person mit Interesse an der Absolvierung des Bundesfreiwilligendiensts (BFD) im Motorsport», erklärt der Deutsche Motorsportbund. «Die Bewerbung ist bis zum 15. April 2021 möglich. Das Bewerbungsgespräch wird aufgrund der aktuellen Situation online durchgeführt. Fokus: Jugendmeisterschaften. Mitarbeit bei den bestehenden Jugendmeisterschaften, Mitarbeit bei der Betreuung von besonders talentierten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei nationalen und internationalen Wettkämpfen in Deutschland und bei Trainingsveranstaltungen. Mitarbeit bei den Aus- und Fortbildungsangeboten für Trainer/innen und Sportwarte, einschließlich der in diesem Rahmen bestehenden Medienangebote und weitere Hilfstätigkeiten in der DMSB-Geschäftsstelle für einen umfassenden Einblick in die Aufgaben und Arbeitsabläufe eines Sport-Dachverbands sowie Mitarbeit bei allen anfallenden Verwaltungsgeschäften im Tätigkeitsbereich.»



«Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Motorsport – Fokus: Nachwuchsehrenamt», geht die Suche weiter. «Mitarbeit bei Maßnahmen im Bereich Nachwuchsehrenamt, Mitarbeit bei der Betreuung von jungen Engagierten im „dmsj Volunteam“, z.B. bei Jugendfreizeiten mit/ohne Bewegungsangeboten sowie bei Projektarbeiten (bspw. im Bereich Social Media)

Mitarbeit bei den Aus- und Fortbildungsangeboten für Trainer/innen und Sportwarte, einschließlich der in diesem Rahmen bestehenden Medienangebote und weitere Hilfstätigkeiten in der DMSB-Geschäftsstelle für einen umfassenden Einblick in die Aufgaben und Arbeitsabläufe eines Sport-Dachverbands sowie Mitarbeit bei allen anfallenden Verwaltungsgeschäften im Tätigkeitsbereich.

Barry Veneman: Sohn Loris rückt nach

Wenn die IDM Ende April auf dem Lausitzring in die Saison startet, ist im Rahmenprogramm auch der Northern Talent Cup dabei. Mit Loris Veneman schickt auch der ehemalige IDM Superbike-Pilot und heutige Nachwuchs-Beauftragte des niederländischen Verbandes KNMV seinen Sohn Loris ins Rennen. «Los geht’s», kommentierte er den gemeinsamen Test-Ausflug. «44 Jahre jung geworden auf dem Rückweg aus Spanien. Herzlichen Glückwunsch an mich. Ich hatte sechs erfolgreiche Testtage mit Loris auf der neuen KTM. Drei Tage Valencia und drei Tage Alcarras. Ich habe viel gelernt, aber ich habe es vor allem genossen. Wieder im Wohnmobil unterwegs, hinter dem Steuer, kleines eigenes Team, aber effektive Kilometer. Und 2 PCR-Tests weiter. Jetzt nach Hause. Vorbereitung für die Workouts in Assen und dann ab die Saison.»