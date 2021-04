IDM News: Schmierstoff, Zuschuss und Jobbörse

Die IDM-Organisatoren rekrutieren neue Partner, die Teams testen ihre neuen Motorräder und die neuen Fahrer und Führerschein-Neulinge haben die Chance auf Bares. Auch Spanien und Südafrika haben IDM-Verbindungen.

Mit Dino Iozzo aus Südafrika kommt ein Überraschungspaket nach Deutschland. Ein Ungar ist nach der Ausbildung im Rahmen der IDM in Spanien erfolgreich. Nach Motorex macht weiterer Schmierstoff-Hersteller bei der IDM mit. Und wer einen Ausbildungsplatz sucht, wird im Umfeld der IDM ebenfalls fündig.

Gut geschmiert

Der Schmierstoffexperte MOTUL unterstützt ab sofort als offizieller Partner die IDM. Neben dem Support der Rennserie ist eines der wichtigsten Ziele dieser Partnerschaft für den neuen Partner das Erkennen und die Förderung von jungen Talenten im Motorradmotorsport. Viele Produkteinführungen werden bis heute von einem erfolgreichen Engagement im Motorrad-, Rallye- und Langstreckenmotorsport begleitet. So unterstützt MOTUL nicht nur als Sponsor, Namensgeber, technischer Ausstatter oder Schmierstoffpartner große Rennveranstaltungen wie etwa die MOTUL FIM Superbike Weltmeisterschaft, verschiedene Rennen der MotoGP oder das 24 Stunden Rennen von Le Mans für Automobile, sondern auch viele Teams und Einzelfahrer über nahezu alle Motorsportdisziplinen hinweg. «Wir fühlen uns der Förderung im Motorsport verpflichtet. Das liegt einfach in unserer DNA. Und natürlich fließen die Erkenntnisse daraus auch in unsere technologischen Entwicklungen mit ein. Der Motorrad-Motorsport ist für uns besonders wichtig – hier haben wir eine enorme Produktkompetenz. Durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit dem in die IDM integrierten Pro Superstock Cup, dem Twin Cup sowie der Zusammenarbeit mit Kawasaki Deutschland standen wir der IDM schon immer indirekt nahe und so war eine Partnerschaft einfach für uns die logische Konsequenz. Sowohl die beiden Cups sowie diverse IDM Teams vertrauen schon seit Jahren auf MOTUL-Hochleistungsschmierstoffe, die perfekt auf die Performance der Rennmaschinen abgestimmt sind», sagt Sarah Petschel, Motorsportbeauftragte von MOTUL. «In den Maschinen der Cups und Teams werden Produkte der legendären 300V Serie verwendet, die nun schon seit 50 Jahren höchste Leistung auf der Rennstrecke sowie der Straße verspricht. Hier hilft uns das direkte Feedback von der Rennstrecke ungemein bei der Entwicklung.» (Quelle: idm.de)

Ausbildung bei Yamaha

Yamaha Motor Deutschland sucht 2 Auszubildende. «Du begeisterst dich für Motorräder und Roller», so die Frage. «Auch ATVs und Bootsmotoren interessieren dich? Motoren und Technik faszinieren dich im Allgemeinen? Dann solltest Du dich bei Yamaha Motor Deutschland bewerben, denn wir suchen ab dem 01.08.2021 Nachwuchs für unser Werkstatt-Team. Wir sind verantwortlich für den Verkauf und den Vertrieb aller motorisierten Yamaha Produkte in Deutschland und kümmern uns um das Marketing. Was Bewerber mitbringen sollten: Zweiradbegeisterung und Interesse an Technik und Elektronik, Genauigkeit, Freude am handwerklichen Arbeiten, Ehrgeiz und die Bereitschaft, Neues zu lernen, Interesse an Mathematik und Physik, abgeschlossene Schulausbildung (min. Fachoberschulreife/Realschulabschluss) und Führerschein für Zweiräder (ab Klasse M/A1).»

«Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit dem Betreff „Ausbildung“ per E-Mail an: info@yamaha-motor.de», so der Hersteller. «Bewerbungsfrist: 20.03.2021 - 30.06.2021, freie Ausbildungsplätze: 2, Dauer: 3,5 Jahre.»

Kawasaki-Testprogramm

Andreas Kofler, Sandro Furter und Severin Bingisser holten sich in der Osterwoche den letzten Feinschliff für den IDM-Start. Die drei Jungs vom Kawasaki Schnock Team Motorex trainierten in Valencia und Barcelona, um mit der ZX-6R in Form zu kommen. «Es war eine tolle Woche in Spanien. Wir konnten viel probieren und ich selbst verbrachte extrem viel Zeit auf der Strecke», berichtet Andreas Kofler. Der 16-jährige Österreicher aus Attnang-Puchheim erzählt weiter: «Ich hatte sofort ein gutes Gefühl für das Motorrad. In Valencia war ich sofort schneller als im vergangenen Jahr.» Dass im ganzen Team deutsch gesprochen wird, erleichtere auch die Kommunikation, ließ Kofler durchblicken. Seine Teamkollegen Sandro Furter und Severin Bingisser stammen wie auch Technikchef Roman Raschle aus der Schweiz. «Es ist einfach viel gelöster, wenn du über alle Dinge in deiner eigenen Sprache kommunizieren kannst.» (Quelle: IDM.de)

Ausbildung bei alpha Racing/alpha Technik

«Du verfügst über Organisationstalent und hast ein Interesse an logistischen Abläufen und Prozessen», fragt das Unternehmen aus Rosenheim. «Du möchtest nicht nur am Schreibtisch sitzen, sondern eine vielseitige Tätigkeit ausüben? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Wir bieten zum 01.09.2021 einen Ausbildungsplatz zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d). Diese Tätigkeiten erwarten dich u. A.: Warenannahme und Wareneingangskontrolle, produktgerechte Lagerung der Waren, Kommissionierung der Waren, versandgerechte Verpackung der Ware u.v.m.»

Bewerbungsunterlagen an: Claudia Zimmermann, alpha Technik GmbH & Co. KG, Kronstaudener Weg 1, 83071 Stephanskirchen.

Überraschung aus Südafrika

Das Kawsaki-Team von Rob Vennegoor und Frank Krekeler startet eine Großoffensive in der IDM und hat neben seinen obligatorischen IDM Supersport 300-Piloten erstmals auch 600er am Start. Die Verpflichtung von Dino „Bambino“ Iozzo aus Johannesburg, neben Rob Hartog aus den Niederlanden, könnte laut Vennegoor zum Volltreffer werden. «Er trainiert jede Woche drei Tage auf einer Rennstrecke. Zurzeit ist er in Valencia. Er hat wahrscheinlich schon so viele Kilometer gemacht wie kein anderer Fahrer. Er wird auch jede Strecke in Deutschland genau testen.» Wenn Iozzo in den IDM-Rennen nicht stürzt, könne er laut Vennegoor in der IDM glänzen. Der Teammanager räumt aber auch ein, dass eben genau das die Gefahr ist. «Dino ist 19 und gibt immer Vollgas, auch bei zehn Grad. Rob ist 29 und denkt aus Erfahrung mit. Er übertreibt es nicht, ist aber voll da, wenn er da sein muss. Ich bin selbst gespannt.» (Quelle: idm.de)

Ein Ungar in Spanien

Der vom ehemaligen IDM-Piloten Gabor Rizmayer betreute Balint Kovacs hatte sich nach seinen Erfolgen im Suzuki-Cup beim IDM-Finale 2020 auf dem Hockenheimring mit der Yamaha von Sepp Buchner in der IDM Superbike gezeigt, erwies sich dabei allerdings als äußerst sturzanfällig. Beim Auftakt der Spanischen Meisterschaft in Jerez war er jetzt sattelfest. In der Superbike Open hatte er sich mit einer 1:42,400 qualifizert und den Sieg geholt (im Gesamten Platz 8). Mit seiner R6 gelang ihm im Training eine 1:45,200 und 13. Platz (im Gesamten Platz 16).

Yamaha gibt einen aus

MT-07, Tracer 7, XSR700. Jetzt 500 Euro Young Star Führerscheinzuschuss sichern. Yamaha gewährt ab sofort beim Neukauf einer Tracer 7 (alle Baujahre) oder MT-07 (alle Baujahre) oder XSR700 (alle Baujahre – einschließlich XTribute) 500 Euro Führerscheinzuschuss. Die Aktion gilt ab sofort und endet am 30.06.2021. Voraussetzung: Der Führerschein der Klasse A2 oder A wurde ab dem 01.01.2020 gemacht und ein Nachweis liegt vor. Die Aktion bedingt eine Erstzulassung des Fahrzeugs bis zum 30.06.2021. Keine Kumulierung mit anderen Rabatten / Aktionen möglich.