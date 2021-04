Classic-Party am Sachsenring 2021 – Abgesagt

Der eine oder andere wird heute schlechte Nachrichten im Briefkasten finden. Die Veranstaltung auf der deutschen Grand Prix Strecke muss für Anfang Mai abgesagt werden. Damit verschiebt sich wohl auch IDM-Saisonstart.

Der ADAC Sachsen hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, damit die Veranstaltung Classic plus IDM in diesem Jahr wieder würde stattfinden können. Nach der Corona-bedingten Absage im Vorjahr wollte man es dieses Jahr, wenn auch erneut ohne Zuschauer, wieder krachen lassen und erarbeitete einen Vorschlag für ein Modell-Projekt, wie die Sause auch unter verschärften Hygiene-Regeln hätte stattfinden können.

Die Erklärung der Absage ähnelt der, die in den letzten Tagen immer häufiger eintrudeln. Die Pandemielage gibt es einfach nicht her, solche Events für alle Beteiligten sicher zu gestalten. «Wir werden heute allen Beteiligten die offizielle Absage der ADAC Sachsenring Classic übermitteln», erklärt aktuelle Michael Sachse, der für die Sachsenring Classic verantwortliche ADAC-Mann. «Die derzeitige Gesundheitslage ermöglicht es nicht, auch mit individuellen Konzepten als Modellprojekt, diese Veranstaltung durchzuführen. Unser Dank gilt allen an der Organisation Beteiligten, den Sportlern, die in großer Anzahl ihre Nennung eingereicht hatten, und den Fans.»

Damit dürfte es auch den zweiten IDM-Lauf der Superbikes erwischt haben, der im Rahmen der Classic hätte stattfinden sollen. Dieser Tage wurde auch der für das erste Mai-Wochenende geplante IM-Auftakt auf dem Lausitzring abgesagt. Ein Blick auf die Belegung der Intensivbetten im dortigen Raum Senftenberg spricht eine klare Sprache. Für möglicherweise schwer verletzte Motorradrennfahrer, was leider immer im Bereich des Möglichen liegt, ist schlicht kein Platz.

Die Hoffnung der Aktiven verlagert sich damit auf das Pfingst-Wochenende in Oschersleben. Dort sollte die IDM im Rahmenprogramm der Langstrecken-WM ausgetragen werden. Die EWC-Verantwortlichen haben bereits zurückgezogen. Doch die IDM-Organisatoren und die Strecken-Betreiber versuchen nun, das Event alleine mit der IDM durchzuboxen.