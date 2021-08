Der DMSB und seine digitale Zukunft

Auch beim Deutschen Motor Sport Bund wird immer mehr mit Datenbanken, Profilen, Apps und Online-Aktionen gearbeitet. Die Wege sollen kürzer werden und die Vernetzung aller Beteiligten besser klappen.

Der Deutsche Motor Sport Bund führt mit dem persönlichen DMSB-Profil einen disziplinübergreifenden, bundesweiten Service für den Motorsport ein. Mit ihrem vollständigen, persönlichen Profil können Fahrer, Teammanager, ehrenamtlich Engagierte und Helfer die digitalen Angebote des DMSB und der Mitgliedsorganisationen in Zukunft noch komfortabler nutzen. Dazu gehören unter anderem Funktionen zur Online-Nennung und Verknüpfungen mit dem eigenen Motorsport-Team.

Persönliches Profil auf meinDMSB und in der DMSB-App

«Ihr persönliches Profil erreichen Sie ab sofort über das Lizenznehmerportal meinDMSB oder die DMSB-App», erklärt der Verband. «Ihre bisherigen personenbezogenen Daten aus dem Lizenznehmerportal wurden automatisch in die Basis-Profildaten Ihres persönlichen Profils übernommen. Wenige Details, wie Ihr persönliches Profilfoto, können Sie bequem selbst ergänzen. Auf die nun zentral hinterlegten Daten greift der DMSB ab sofort bei allen Interaktionen mit Ihnen zurück, z.B. bei der Ausstellung von Rechnungen. Das aufwändige Ausfüllen von Formularen gehört damit der Vergangenheit an, in vielen Bereichen erleichtern Ihnen künftig vorausgefüllte Datenfelder die Arbeit. Kontrollieren Sie daher regelmäßig, ob Ihre Angaben noch aktuell sind. Die Angabe weiterer Daten, z.B. für die Online-Nennung, ist freiwillig. Alle Funktionen können Sie auch über die DMSB-App nutzen. Wenn Sie in der DMSB-App das Menü aufrufen, gelangen Sie über das Zahnrad-Symbol oben rechts zum Button „Mein Profil“.»

Online-Nennung mit automatischer Datenübernahme

Für alle Aktiven wird mit dem neuen Profil eine komfortable Nennung mit automatischer Datenübernahme möglich. Unter „Erweiterte Profildaten“ können beispielsweise Fahrzeuge angelegt und diese direkt in die Nennung bei einer Veranstaltung übernommen werden.

Eine weitere nützliche Funktion ist die direkte Verknüpfung der hinterlegten Daten mit dem Team. Über die Funktion "Team-Verknüpfungen" kann man als Team-Manager die Freigabe eines persönlichen Profils anfordern, um einzelne Datenbereiche z.B. für Online-Nennungen zu nutzen. Die Daten werden dann nach individueller Freigabe automatisiert für den Team-Manager freigegeben, der dann bei Veranstaltungen nennen kann. Die Freigabe erfolgt dabei nur im Lesezugriff und kann jederzeit von beiden Seiten gelöscht werden.

Erste Ehrenamt-Datenbank im Motorsport

«Im Bereich Ehrenamt können Sie hinterlegen», geht die Erklärung weiter, «in welchen Funktionen Sie ehrenamtlich tätig sind. Ob als Sportwart, Referent der DMSB Academy oder in einer der vielen anderen verschiedenen Tätigkeiten im Motorsport - hier legen Sie Ihre motorsportliche Vita an. In Zukunft wird dieser Bereich automatisch mit den bestehenden Datenbanken von Sportwarten und Trainerqualifikationen abgeglichen. So entsteht die erste umfassende Ehrenamtsdatenbank im Motorsport. Sportwarte und ehrenamtliche Helfer können somit zukünftig direkt von Veranstaltern für Einsätze angefragt werden.