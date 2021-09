IDM-Titel Superbike und Supersport 600 sind vergeben

Ilya Mikhalchik und Patrick Hobelsberger heißen die Titelträger in den Klassen Superbike und Supersport 600. Denn heute ist die Absage des einzig verbliebenen Mitkandidaten, Valentin Debise, beim Promoter angekommen.

«Debise raus, Mikhalchik und Hobelsberger IDM-Meister» lautete am 8. September die Überschrift über dem SPEEDWEEK.com-Artikel in der IDM-Abteilung. Valentin Debise vom IDM-Team Kawasaki Weber Motos hat sich beim Supersport-600-WM-Lauf in Magny Cours verletzt und würde beim Finale in Hockenheim fehlen. Damit lagen IDM-Superbike-Pilot Ilya Mikhalchik und IDM-Supersport-600- Leader Patrick Hobelsberger im Kampf um den jeweiligen Titel uneinholbar vorne.

Eine Radiusfraktur hatte den Franzosen nach einem unverschuldeten Start-Crash aus der Bahn geworfen. «Um Folgeschäden zu vermeiden», so Debise damals, «raten mir die Ärzte zu einer vierwöchigen Pause.» Damit führte schon vor zwei Wochen nichts an dem Umstand vorbei, dass Debise in Hockenheim nicht beim Finale dabei sein wird. Und damit für Kawasaki und das Team Weber Motos die Titel in der IDM Superbike und der IDM Supersport 600 futsch sind. Die Chancen waren nicht riesig, aber vorhanden. Auf jeden Fall hätte man die Spannung im Titelkampf mit dem Start von Debise bis zum Schluss hochhalten können.

Einen Tag später konterte am 9. September der IDM-Promoter auf seiner Website: «Entgegen kursierender Meldungen, der verletzte Valentin Debise würde beim IDM-Finale in Hockenheim fehlen und die Meister in den Klassen IDM Superbike 1000 und IDM Supersport 600 würden dadurch bereits feststehen, ist eine Absage des Doppelstarters aus Frankreich nicht spruchreif.»

Debise selbst war nach seinem schriftlichen und fernmündlich mitgeteilten Statement nicht mehr erreichbar, postete in seiner Facebook-Story lediglich Kuschelbilder mit seiner Katze.

Am 20. September musste dann auch der IDM-Promoter nachlegen. «Valentin Debise hat heute seine Teilnahme am IDM-Finale in Hockenheim abgesagt», ist dort zu lesen. «Seine Handverletzung lässt den Start nicht zu. Wenn sich Debise noch weitere sechs Wochen mit einem Gipsverband arrangiert, wird die Verletzung sogar ohne Operation heilen können. Auf ärztlichen Rat hin muss er aber jedes Risiko vermeiden. Debise hat sich für diese Option entschieden und sich aus dem IDM-Titelkampf zurückgezogen.»

«Aber Kawasaki hatte dank Valentin Debise die beste IDM-Saison seit zehn Jahren», blickt Carsten Haufe, Produktmanager Motocross und Racing-Beauftragter von Kawasaki Deutschland, zurück. «Am Ende mussten wir sie wegen Valentins Verletzung vorzeitig beenden, aber bis dahin haben wir gezeigt, wozu wir in der Lage sind.» In der IDM Superbike 1000 stand Debise drei Mal auf dem Podium, ein Mal als Sieger. In der IDM Supersport 600 gelangen ihm fünf Podiumsplatzierungen, darunter drei Siege.

Womit wir dann wieder beim 8.September sind und erneut bestätigen, dass die IDM-Entscheidungen bereits vor dem Finale in Hockenheim gefallen sind. Herzlichen Glückwunsch an Ilya Mikhalchik vom Team EGS-alhpa-Van Zon-BMW zu seinem dritten IDM-Superbike-Titel und an Patrick Hobelsberger vom Team Bonovo Action/MGM Performance.

IDM Superbike: Punktestand nach 10 von 12 Rennen

1. Ilya Mikhalchik 165

2. Valentin Debise 125

3. Florian Alt 112

4. Luca Grünwald 111

5. Bastien Mackels 109

IDM Supersport 600: Punktestand nach 10 von 12 Rennen

1. Patrick Hobelsberger 200

2. Valentin Debise 174

3. Glenn van Straalen 119

4. Max Enderlein 108

5. Rob Hartog 90