IDM Hockenheim 2021: Der Plan für Samstag

Langsam aber sicher rücken die letzten Rennen des Jahres auf dem Hockenheimring immer näher. Die ersten Punkte werden schon am Samstagnachmittag vergeben. Per Live-Stream kann jeder zuschauen.

In den freien Trainings ließen es die Jungs und Mädels aus den IDM Soloklassen, der IDM Sidecar, dem Twin-, dem ProSuperstock- und dem bLU cRU-Cup bereits richtig krachen. Am heutigen Samstag geht es erst einmal um die Startplätze und ab dem Nachmittag schon um die ersten Punkte.

Eintritt nach 3G-Regel

«Es steht fest», erklärt der Promoter auf Facebook, «es dürfen Zuschauer dabei sein, wenn die höchste Straßenrennsportserie des Landes in die letzten Kurven der Saison einbiegt. In Hockenheim stehen den Fans Türen und Tore offen. Das heißt: der Zutritt ist auch ins Fahrerlager erlaubt. Damit bleibt die IDM ihrem Vorsatz treu und bietet Motorsport zum Anfassen. Derzeit aber vorausgesetzt, dass von den Besuchern die 3G-Regel eingehalten wird (geimpft, genesen oder getestet).»

Die Preise

«Die Eintrittspreise bleiben unverändert», geht es mit der Erklärung weiter. «Am Samstag kostet der Eintritt 19,00 Euro, am Sonntag 25,00 Euro. Das Wochenendticket liegt bei 35,00 Euro. Alle Tickets beinhalten den Zugang zum Fahrerlager. Für Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre ist der Eintritt frei.»

Probefahrten für Jedermann

BMW, Honda, Kawasaki und Yamaha reisen zum Saisonabschluss mit ihren Showtrucks ins badische Motodrom und bieten Bikern mit entsprechender Fahrerlaubnis Probefahrten mit den Motorrädern aus der aktuellen Kollektion an. Anmelden kann man sich direkt vor Ort im Fahrerlager, wo die Touren auch starten.

Das Wetter

In Hockenheim gibt es am Tag strahlenden Sonnenschein bei Werten von 9 bis zu 24°C. In der Nacht gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Tiefstwerten von 14°C. Mit Böen zwischen 9 und 14 km/h ist zu rechnen. Bis zu 11 Sonnenstunden. Sonnenaufgang 07:19 Uhr, Sonnenuntergang 19:12 Uhr. (Quelle: Wetter.com)

Der Stream

Mit am Start ist beim IDM-Finale wieder das Team von Radio Viktoria. Ab Samstagnachmittag wird gestreamt, was das Zeug hält. «Moderiert werden die Sendungen von Eddie Mielke, Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach», beschreibt Produktionsleiter Stephan Kraus die Planung. «Eine Drohne ist leider am Hockenheimring generell verboten. Wie immer zum Saisonfinale werden wieder einige Motorrad-Promis vor Ort sein. Am Samstag und Sonntag auch Stefan Bradl.» Gesendet wird am Samstag ab 14.35 Uhr bei Facebook und Youtube.

Zeitplan für Samstag 25.09.2021

09.00 bis 09.25 Uhr Q1 IDM SSP 600

09.30 bis 09.55 Uhr Q1 IDM SSP 300

10.05 bis 10.35 Uhr Q1 IDM Superbike

10.40 bis 11.00 Uhr Q2 Twin Cup

11.10 bis 11.30 Uhr Q2 ProSTK Cup

11.35 bis 11.55 Uhr Q2 bLU cRU Cup

12.00 bis 12.20 Uhr Q2 IDM Sidecar

12.55 bis 13.20 Uhr Q2 IDM SSP 600

13.25 bis 13.50 Uhr Q2 IDM SSP 300

14.00 bis 14.30 Uhr Q2 IDM Superbike



14.50 Uhr Rennen 1 Twin Cup

15.30 Uhr Rennen 1 ProSTK Cup

16.10 Uhr Rennen 1 bLU cRU Cup

17.00 Uhr Rennen 1 IDM SSP 600

17.45 Uhr Rennen 1 IDM Sidecar