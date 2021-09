IDM Superbike: Lukas Tulovic springt für Mackels ein

Die erste Überraschung präsentierte das Team SWPN bereits nach dem ersten freien Training. Bastien Mackels hatte sich beim Bol d’Or doch schwerer verletzt als vermutet. Dafür sprang Lukas Tulovic kurzentschlossen ein.

So richtig rausrücken mit der Sprache wollte Bastien Mackels nach seinem vorzeitigen Ausscheiden vor einer Woche bei der Langstrecken-WM in Le Castellet nicht. Er reiste beim Finale der IDM Superbike in Hockenheim an, musste aber bereits nach zwei Runden im freien Training einsehen, dass es keinen Sinn machte. Teammanager Frank Brouwer klärte auf. «Bastien Mackels hatte sich bei seinem Trainingssturz im Rahmen der Langstrecken-WM eine Radius-Fraktur am Arm zugezogen», erklärt der Niederländer. «Er wollte es hier unbedingt versuchen, da wir ja noch Chancen auf den Vizetitel hatten. Aber es macht keine Sinn.»

Brouwer hatte in weiser Voraussicht bereits weitergedacht und zauberte mit Lukas Tulovic einen prominenten Ersatzfahrer aus dem Hut. «Hockenheim ist auch für uns dieses Jahr das letzte Event», erklärt Brouwer. «Da ist es auch für uns wichtig, noch die letzten Daten mit in die Winterpause zu nehmen. Natürlich hätten wir mit Bastien auch gerne um den Vizetitel gekämpft. Doch dafür wären zwei gute Ergebnisse nötig gewesen. Und das klappt mit der Verletzung leider nicht. Aber das ist eben auch Teil das Spiels.»

Unterdessen war Lukas Tulovic, sonst in der Moto E zuhause, schon auf dem Weg zur Papierabnahme. Lederkombi und Helm lagen schon bereit für das zweite freie Training. «Ich habe zurzeit Pause», beschreibt er seinen Entschluss bei der IDM Superbike einzusteigen. «Für mich geht es erst im November mit der Moto2-EM weiter. Mit der Yamaha R1 habe ich bereits Erfahrungen gesammelt. Mit dem IDM-Bike noch nicht, aber das werden wir jetzt noch alles vor dem nächsten Training auf mich anpassen.»

Für Tulovic wird es der erste Lauf in der IDM Superbike, seine IDM-Erfahrungen beschränken sich bisher nur auf seine Teilnahme an Cup-Klassen. «Ich bin gespannt», so Tulovic, «ein IDM Superbike-Rennen ist auch für mich neu.»