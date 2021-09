Ilya Mikhalchiks dritter IDM-Superbike-Titel

Den Hersteller-Titel hatte BMW eh schon in der Tasche. Jetzt kommt mit dem Gesamtsieg des Ukrainers aus dem Team EGS-alpha-Van Zon-BMW noch ein Titel obendrauf. Auch Teamchef Werner Daemen ist happy.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war das Team EGS-alpha-Van Zon-BMW schon beim letzten IDM-Event auf dem Red Bull Ring auf einen vorzeitigen Titelgewinn in der Superbike-Klasse vorbereitet. Doch Sekt und Sieger-Shirts mussten wieder weggepackt werden. Valentin Debise vom Team Kawasaki Weber Motos hatte sich in Österreich erfolgreich gewehrt und die Entscheidung auf das am kommenden Wochenende anstehende Finale der Meisterschaft auf dem Hockenheimring vertagt.

Doch wenig später verletzte sich Debise bei seinem WM-Einsatz in Magny Cours, er hatte die Wildcard von der französischen Föderation für seinen Supersport-600-Titelgewinn als Belohnung erhalten, unverschuldet und landete mit einer Radiusfraktur im Aus. Wenige Tage vor dem Hockenheim-Lauf musste Debise wegen des nach wie vor eingegipsten Arms nun einen Rückzieher machen. Nach seiner Abmeldung stand der Titel für Mikhalchik fest. Der Ukrainer liegt bereits vor den beiden letzten Rennen uneinholbar vorne, selbst wenn er das Hockenheim-Wochenende auf der Tribüne statt auf der Strecke verbringen würde.

Doch wer den Ukrainer kennt, weiß, dass er auf die Tour seinen dritten Titel nicht feiern möchte. Daher darf am Wochenende mit einem entsprechenden Feuerwerk des BMW-Piloten in den beiden Rennen gerechnet werden. Auch wenn unter anderem seine Marken-Kollegen Florian Alt und Markus Reiterberger die Saison 2021 ebenfalls mit einem Sieg abschließen möchten.

«Wir sind ganz glücklich», kommentiert Mikhalchiks Teamchef Werner Daemen den dritten IDM-Superbike-Titel seines Schützlings. «Einfach war das für uns nicht. Denn ein Rennen mussten wir ja aussetzen und waren statt bei der IDM in Most bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft in Le Mans. Doch Ilya hat gezeigt, dass er der richtige Meister ist. Er gewinnt fast jedes Rennen oder ist auf jeden Fall jedes Mal auf dem Podium dabei. Hinzu kam, dass unsere Konkurrenten beim IDM-Lauf auf dem Schleizer Dreieck eher schlecht unterwegs waren, ausserhalb der Top Ten. Ilya dagegen war auf Platz 1 und 2. Das hat es für uns leichter gemacht. Doch wenn man wirklich alle Rennen anschaut, ist mit ihm der Richtige Meister geworden. Als Team und auch für BMW sind wir da sehr glücklich.»

Einen ausgeben könnte auch Hersteller BMW. Die Bayer liegen in der Tabelle ebenfalls uneinholbar vorne.

Stand IDM Superbike nach 10 von 12 Rennen

1. Ilya Mikhalchik 165

2. Valentin Debise 125

3. Florian Alt 112

4. Luca Grünwald 111

5. Bastien Mackels 109

6. Vladimir Leonov 106

7. Dominic Schmitter 85

8. Julian Puffe 80

9. Marc Moser 78

10. Alessandro Polita 74

11. Markus Reiterberger 67

12. Nico Thöni 52

13. Toni Finsterbusch 47

14. Philipp Steinmayr 40

15. Jan Mohr 35

Stand Hersteller-Wertung nach 10 von 12 Rennen

1. BMW 402 Punkte

2. Yamaha 249 Punkte

3. Kawasaki 177 Punkte

4. Honda 74 Punkte