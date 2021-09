Luca Grünwald: «Ich will den IDM-Vizetitel»

Der IDM Superbike-Pilot vom Team Kiefer will beim letzten Meisterschaftsmeeting an diesem Wochenende auf dem Hockenheimring eine unerwartet erfreuliche Saison mit dem zweiten Gesamtrang krönen.

Der 26-jährige BWM-Pilot Luca Grünwald geht als aktueller Gesamtvierter in den Saisonabschluss der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft, der seit Jahren traditionell auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg stattfindet. Vor den letzten zwei Rennen hat Grünwald 14 Punkte Rückstand auf den Franzosen Valentine Debise, der allerdings verletzungsbedingt nicht am Start sein wird. Mit Spielberg-Doppelsieger Florian Alt wartet aber eine harte Nuss, die es zu knacken gilt.

Unabhängig davon, wie die Saison zu Ende gehen wird, haben Grünwald und sein Kiefer Racing Team in der aktuellen Meisterschaft mehrmals mit ihrer Schlagkraft überzeugt. Die Zusammenarbeit mit dem Traditionsrennstall aus Rheinland-Pfalz und BMW kam relativ kurzfristig zustande, funktionierte aber auf Anhieb tadellos. Die Vize-Meisterschaft in der höchsten Prädikatsklasse der IDM wäre für den zielstrebigen Rennfahrer aus dem oberbayrischen Waldkraiburg eine weitere wertvolle Trophäe in seiner bereits erstaunlichen Sammlung.

«Leider biegt die Meisterschaft schon wieder auf die Zielgerade ein», erklärt der BMW-Pilot vor de, ersten Training. «Es war erneut eine sehr kompakte Saison. Trotzdem freue ich mich auf das Finale an diesem Wochenende, zumal wir auch gute Aussichten haben, diese Meisterschaft auf dem zweiten Gesamtrang zu beenden. Für dieses Ziel werde ich alles geben. Ich denke, wir sind allemal gut vorbereitet, sowie auch die Wettervorhersagen sehr erfreulich sind. Das ist für Hockenheim kein unwichtiger Aspekt, weil die Bedingungen dort Ende September oft ein Problem sein können. Abgesehen davon bin ich überzeugt, dass wir gute Leistungen abliefern und unsere Chance nutzen werden. Die Basis müssen wir in den Qualifyings mit einem Startplatz in den vordersten Reihen schaffen, damit wir uns das Leben für die Rennen etwas erleichtern. Aber ich fühle mich bereit, alles in Angriff zu nehmen, was an diesem Wochenende auf mich zukommt.»