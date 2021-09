IDM: Volles Haus dank zahlreicher Gaststarter

Beim Finale der IDM auf dem Hockenheimring zieht es traditionell immer zahlreiche Gäste auf die Rennstrecke. So auch an diesem Wochenenden. Für manche Fahrer sind es die ersten Kilometer in der Meisterschaft

Zahlreiche Meisterschaften haben immer noch mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen und konnten nach 2020 auch in diesem Jahr keine vollständige Serie anbieten. Auch bei der IDM mussten die ersten beiden Events auf dem Lausitz- und dem Sachsenring wegen der behördlichen Vorgaben gestrichen werden. Ähnlich erging es auch anderen Meisterschaften und die Piloten schauen, wann und wo sie noch eine Chance für ein paar Rennkilometer erhalten. Und auch um sich für das kommende, hoffentlich wieder reibungslose Jahr zu positionieren und sich nochmals den Sponsoren in Erinnerung zu bringen.

In der IDM Superbike hat sich mit dem Team Kiefer der aktuell Führende der Supermoto-WM angemeldet. «Ich freue mich sehr und werde alles geben», postete Marc Reiner Schmidt vor seiner Abreise ins Badische. Vielen Dank für diese großartige Möglichkeit.»

Sandro Wagner ist kein Unbekannter in der IDM, war in der Vergangenheit mehr in der 600-Klasse zu sehen. Zusammen mit dem Team Motolife von Andreas Köder entschloss man sich schon zu Beginn des Jahres für den Umstieg in den Hubraum-stärkeren ProSuperstock-Cup. «In der Supersport 600 ging für uns nichts vorwärts», erklärt Köder. «Sandro wurde immer schneller, aber der Rückstand zur Spitze blieb dennoch gleich und wir waren immer so um Platz 15 rum unterwegs.» Nach Erfolgen im Cup erfolgte der erste Gastauftritt bereits beim IDM-Superbike-Lauf auf dem Red Bull Ring, wo Wagner die Plätze 16 und 19 belegte. Auf dem Hockenheimring folgt nun der Doppelstart im Cup und in der IDM Superbike.

Im Team HRP taucht erneut Jan Bühn mit dem G für Gaststarter auf. Punkte erhält er damit keine, doch Teamchef Jens Holzhauer erhofft sich fette Beute in Sachen Daten über die Honda Fireblade. Sein Fahrer Alex Polita muss krankheitsbedingt von daheim aus zuschauen, wird in Hockenheim aber von Landsmann Luca Vitali vertreten, der von Papa Maurizio, der selbst schon erfolgreich in der WM unterwegs gewesen ist, begleitet wird.

Noch auf der Gästeliste der IDM Superbike: Daniel Rubin, Florian Hüsler, Janusch Prokop und wie schon bei den letzten Rennen mit dabei auf der Hertrampf Ducati Daniel Kartheininger. In der 600er-Klasse sind als Gäste Fabian Dresler, Soma Görbe, Dominik Rubin und Sander Kroeze aufgelistet.