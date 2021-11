IDM 2022: Lösung des IDM-EWC-Terminkonflikts 05.11.2021 - 09:30 Von Esther Babel

© Henkel IDM 2022 zwei Wochen früher in OSL

Die IDM passt ihren Kalender an den der Langstrecken-Weltmeisterschaft an und verlegt den Lauf von Oschersleben. Keine Überschneidung mehr mit dem 24-Stunden-EWC-Rennen in Spa/Belgien.