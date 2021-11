IDM News: Spanien-Pläne, Operationen und Zwickmühle

Zwischen IDM und Langstrecken-WM gibt es erneut eine Kollision und bringt für Doppelstarter Probleme mit sich. Die Spanische Meisterschaft stellt Regeln 2022 vor und zwei Mal ruft der OP-Saal.

In der Winterpause werden nicht nur die neuen Regeln für die Zukunft formuliert, es gilt auch, Altlasten wie Schulterverletzungen und Daumenbrüche aus dem Weg zu räumen. In Österreich kann man ein fast neues Motorrad kaufen und beim DMSB geht es mit der Fortbildung weiter.

Spanische Meisterschaft 2022

Während der Spanischen Superbike-Meisterschaft auf dem Ricardo Tormo Circuit fand ein Treffen mit allen Teams statt, um die Neuigkeiten für die Saison 2022 zu besprechen.

Am 31. März sowie am 1., 2. und 3. April wird die erste Runde der Spanischen Superbike-Meisterschaft 2022 auf dem Ángel Nieto Circuit von Jerez stattfinden. Zuvor, am Wochenende vom 19. und 20. März, findet auf der gleichen Strecke der offizielle Vorsaisontest mit Zeitnahme statt. Im Laufe des Jahres werden sieben Veranstaltungen mit jeweils zwei Rennen ausgetragen, genau wie im Jahr 2021.



Die Supersport Next Generation kommt, zu der drei neue Marken zählen: Ducati, MV Agusta und Triumph, zusätzlich zu den bereits vorhandenen. Die Superstock600 wird in die aktuelle SSP-Kategorie aufgenommen. Damit entfällt die Open600. Die Supersport Next Generation wird dem FIM-Reglement folgen, während die Superstock600 dem aktuellen SSP-Reglement folgt. Für die Superbiker wird es ebenfalls zwei Kategorien geben, Superbike und Superstock1000, mit dem gleichen technischen Reglement, wodurch die Open1000 abgeschafft wird. In der Superbike-Kategorie werden alle Fahrer gewertet. In der Superstock1000-Kategorie können die 10 besten SBK-Fahrer der Saison 2020 und 2021 nicht teilnehmen. Ab 2023 werden die Top 3 der Superstock 1000 der Saison 2022 nicht mehr in dieser Klasse gewertet und müssen an der SBK teilnehmen. Die spanische Frauen-Superbike-Meisterschaft wird 2022 mit den beiden Kategorien 600 und 1000 und mit zwei Rennen fortgesetzt.

Yamaha Baujahr 2020

Das Team Heating Factory, für das unter anderem Leo Rammerstorfer zusammen mit dem Team Freudenberg ins Rennen geschickt wurde und der zusätzlich den Austrian Junior Cup gewinnen konnte, bietet einen fahrbaren Untersatz zum Verkauf an. «Wir verkaufen eine Yamaha R3 SSP300», erklärt das Team. «Baujahr 2020. Von YART aufgebaut nach SSP300-Reglement für die WM, für die IDM ohne Mectronik. Das Motorrad wurde bei Trainings gefahren und für einen Gaststart am Lausitzring bei der IDM 2020 verwendet. Die Laufzeit gesamt beträgt damit ca. 6-7 Stunden. Neuzustand und umfallfrei, kompletter Yamaha Motorkit, Febur Kühler, Yamaha Factory Catrige, Öhlins Federbein, Akrapovic, Brembo Scheibe, Sutter Anti Hopping, Rennverkleidung. Optional: Felgen, Verkleidungen und div. Ersatzteile sowie Reifen. Das Fahrzeug kann besichtigt werden. Für nähere Infos PN oder 0043-664-4508472.»

Gabriel Noderer von Metall befreit

Seit seinem Sturz auf dem Schleizer Dreieck war der IDM Supersport 600-Pilot aus Franken am demolierten Schultereckgelenk mit reichlich Metall ausgestattet. Das ist er inzwischen erfolgreich losgeworden. «Ich zähle die Tage bis zu meiner ersten Ausfahrt», beschreibt Noderer seinen aktuellen Gemütszustand. «Meine zweite und hoffentlich letzte OP ist gut verlaufen. Beim zweiten Einsatz haben sie die Hakenplatte wieder rausgenommen. Jetzt habe ich ein paar Wochen Pause, bis ich wieder beim Training bin. Endlich gibt es ein Licht am Ende des Tunnels.»

DMSB Schulbank 2021/2022

Die Anmeldung für die Lehrgänge und Fortbildungen im Ausbildungszeitraum 2021/2022 ist ab sofort geöffnet. Über www.dmsbnet.de können sich alle Interessenten wie gewohnt für die Teilnahme an den Seminaren der DMSB Academy registrieren. Der aktuelle Schulungskalender mit allen geplanten Veranstaltungen und Schulungsorten kann unter www.dmsb-academy.de aufgerufen werden. Es gilt das Hygienekonzept 2G-Regel bei allen Präsenzveranstaltungen. Somit werden an den anstehenden Lehrgängen mit Prüfung im Herbst nur Geimpfte und Genesene teilnehmen können. Die Fortbildungen im Frühjahr werden teilweise als Online-Seminare sowie als Präsenzveranstaltungen angeboten, sodass eine Teilnahme unabhängig vom Impf- bzw. Genesenenstatus möglich ist. Fehlende Anwärtereinsätze können nachgeholt werden. Sportwarte können in dieser Schulungssaison auch zu Lehrgängen mit Prüfung zugelassen werden, wenn sie aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nicht die erforderliche Anzahl an Anwärtereinsätzen absolvieren konnten. Für die Zulassung ist jedoch mindestens ein Anwärtereinsatz nachzuweisen. Die Lizenzausstellung erfolgt, sobald die erforderliche Anzahl an Einsätzen nachgewiesen wurde.

Max Schmidt OP und Studium

«Rennfahrtechnisch gibt es im Moment nicht viel Neues», erklärt der Nachwuchspilot, der in der IDM Saison 2021 für das Team Hertrampf am Start war. «Abseits der Rennstrecke hat letzten Monat mein Maschinenbau-Studium angefangen. Es ist sehr spannend, aber auch sehr anspruchsvoll. Außerdem habe ich Ende Oktober eine Operation nachgeholt, von einer Verletzung, die ich mir am Red Bull Ring zugezogen hab. Dort hat sich nämlich bei einem Sturz das Daumen-Sattel-Gelenk verschoben und ein Stück Knochen am Daumen war abgebrochen. Dies wurde jetzt mit Draht und Schrauben befestigt, weswegen ich bis Ende des Jahres leider nicht mehr mit einem Motorrad trainieren kann.»

Ungewolltes Doppel-Date

Teamchef Benny Wilbers hat mit Florian Alt und Nachwuchsmann Marco Fetz die IDM Superbike 1000-Fahrer für 2022 benannt. «Die Verträge sind noch nicht unterschrieben, aber wir sind uns einig», sagt der Teamchef von Wilbers-BMW Racing.

Ein Punkt liegt dem Geschäftsmann aber schwer im Magen: Wie in der vergangenen Saison gibt es auf den Terminkalendern der IDM und der FIM Endurance World Championship (EWC) Überschneidungen. Wenn beispielsweise die IDM im Juni in Oschersleben gastiert, trägt die EWC bei ihrer Rückkehr auf den Kurs von Spa-Francorchamps in Belgien ein 24-Stunden-Rennen aus. Das Problem von Wilbers ist, dass er deshalb auf seinen Fahrer Florian Alt verzichten muss. Der Vizemeister soll 2022 den Titel holen. Doch Alt steht gleichzeitig seit Jahren in Diensten von VRD Igol Expériences, einem französischen Yamaha-Team aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Da die WM rangmäßig über der IDM steht, hätten die Franzosen das Vorrecht auf Alt und könnten bei Nichterscheinen aufgrund einer Terminüberschneidung sogar eine Lizenzsperre für den 25-Jährigen erwirken. «Die Franzosen wollen ihn haben und wir auch», fasst Wilbers den Konflikt zusammen.

Die Lösung könnte ein Gespräch mit dem Teamchef von VRD Igol Expériences. Er reist zu Wilbers ins niedersächsische Nordhorn. «Wir müssen einen Weg finden, mit dem beide Seiten glücklich sind», weiß Wilbers. (Quelle: idm.de)