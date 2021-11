Tickets für TruckGP 2022 – ohne IDM

Der Ticketvorverkauf für das Event auf dem Nürburgring ist letzte Woche gestartet. Die IDM Superbike ist allerdings nicht mehr mit am Start. Chance auf neue Motorrad-Racing-Fans fällt damit flach.

Vor dem Feiertags-Wochenende flatterte die Ankündigung in Sachen Truck-Grand Prix ins Haus. «Kartenvorverkauf für den 35. Int. ADAC Truck-Grand-Prix beginnt», war da zu lesen. «Saison-Highlight der FIA European Truck Racing Championship findet vom 15. bis 17. Juli 2022 am Nürburgring statt.» Zwei Jahre hatte das Ereignis pausieren müssen. 2019 war man zuletzt in der Eifel unterwegs. Damals mit der IDM Superbike im Rahmenprogramm und das vor vollbesetzten Tribünen. Gegenseitig lobten sich die Veranstalter und der IDM-Promoter und planten eine Fortsetzung der Kooperation.

Somit stand die Kombi Trucks und Motorräder auch für 2020 in den Terminkalendern. Doch die Corona-Welle rollte übers Land und die Veranstaltung musste wie so viele andere auch abgesagt werden. Die Karten behielten ihre Gültigkeit für das Folgejahr. Doch auch 2021 wurde nichts aus der Truck-Motorrad-Sause. Dieses Mal machten sintflutartige Regenfälle und die damit einhergehende Hochwasser-Katastrophe unter anderem im nahe des Nürburgrings gelegenen Ahrtal einen Strich durch die Rechnung. Statt Fahrerlager wurde am Nürburgring die Einsatzzentrale der Rettungskräfte eingerichtet und in den Boxen wurde nicht geschraubt, sondern die Einsatzkräfte verpflegt und Feldbetten aufgestellt.

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Einen neuen Anlauf für den Truck-Grand-Prix gibt es Mitte Juli 2022. Am Donnerstag, den 28. Oktober startete der Vorverkauf für den 35. Int. ADAC Truck- Grand-Prix. Interessenten können wieder zwischen verschiedenen Ticket-Kategorien wählen. Die Hauptkategorien sind Classic und Premium. Im sportlichen Fokus stehen die Läufe zur FIA-Europameisterschaft. 20 Race-Trucks mit bis zu 1.500 PS und prominenten Fahrern wie Jochen Hahn, Norbert Kiss und Sascha Lenz werden um den Wochenendsieg und damit um wichtige Punkte in der EM-Wertung fahren.

Motorsportfans, die bereits Tickets für dieses bzw. das vergangene Jahr erworben haben, können diese beim Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix 2022 einlösen. Von IDM im Rahmenrennen findet man in der Ankündigung allerdings kein Wort mehr. Auf Nachfrage beim Veranstalter ADAC Mittelrhein kam folgende Anwort: «Wir haben die Rahmenrennserien auch in der Vergangenheit öfter gewechselt, um mehr Abwechslung hinsichtlich des Programms zu haben. Aktuell steht das Rahmenprogramm noch nicht final fest.»

Doch warum stand zwei Jahre lang die IDM mit im Kalender und jetzt, für die Blaupause der ursprünglich in den beiden Vorjahren geplanten Veranstaltung, eben nicht mehr? Denn auch wenn der Auftritt für die Superbike-Teams und vor allem für die Strecken-Posten, die die Piste vor jedem IDM-Training umbauen und reinigen mussten, stressig war, war es vor allem für die IDM und ihre Partner eine tolle Gelegenheit, sich vor Tausenden Fans zu präsentieren und ihren Kreis der treuen Hardcore-Anhänger um den eine oder anderen Zuschauer zu erweitern. «Am Informationsstand hat sich leider noch nichts geändert», lautet nach erneuter Anfrage die Antwort des Veranstalters. «Wir sind aktuell dabei, das Rahmenprogramm neu zu gestalten. Ob und wann die IDM wieder dabei ist, werden wir mittelfristig entscheiden, das lässt sich so pauschal leider nicht beantworten.» Auch die Antwort des IDM-Serienmanagers fällt kurz aus. «In 2022 konzentrieren wir uns situationsbedingt auf eigene Veranstaltungen», erklärt Serienmanager Normann Broy.