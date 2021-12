XMAS 2021 – Die Stimmen der IDM-Champions

Am Ende kann es nur einen geben. In den Klassen Supersport 300, Supersport 600, Superbike 1000 und Sidecar hat die IDM in diesem Jahr ihre Meister gekürt. Am 24.12.2021 geben sie einen Blick hinter die Kulissen frei.

Für die Meister der IDM-Klasse wird es über die Feiertage und den Jahreswechsel auch ein paar freie Stunden geben. Doch Meister wird man auch in der IDM nicht im Vorbeigehen und daher schauen die Piloten schon mit wachsender Anspannung in Richtung der Saison 2022. Für sie steht ein aufregendes Jahr mit vielen Herausforderungen bevor. In der IDM Superbike holte Ilya Mikhalchik 2021 seinen dritten Titel. In der IDM Supersport 600 war es der erste für Patrick Hobelsberger, und wahrscheinliche auch der letzte, da er sein Ticket für die WM 2022 gelöst hat. Ähnlich schaut es bei Lennox Lehmann nach seiner Titelverteidigung in der IDM Supersport 300 aus. Sidecar-Meister wurden Josef Sattler und Luca Schmidt.

Bei SPEEDWEEK.com stehen auch die Meister Rede und Antwort.

Die Fragen

1. Welcher Moment 2021 wird dir in Erinnerung bleiben?

2. Hast du einen guten Vorsatz für das Jahr 2022?

3. Welchem IDM-Kollegen schickst du einen Weihnachtsgruß?

4. Wer darf auf deiner Silvesterparty auf gar keinen Fall fehlen?

Die Antworten

Ilya Mikhalchik



1. Ich denke mal, Schleiz. Es war in beiden Rennen ein echt netter Kampf. Und nach zwei Jahren Pause war es schön, die Fans wieder auf den Tribünen zu sehen.

2. Ich bin mir sicher, dass jeder gute Fahrer welche hat. Ich natürlich auch.

3. Ich grüße alle und wünsche ihnen, die Zeit mit der Familie zu genießen.

4. Ich weiß nicht, denn ich werde keine Party machen. Ich werde mit meiner Verlobten zu Abend essen, dann gehen wir früh zu Bett, um am 1. Januar zeitig aufzustehen und wieder mit dem Training loszulegen.

Patrick Hobelsberger



1. Auf alle Fälle, dass ich Deutscher Meister geworden bin. Und das mit einer Überholaktion in der letzten Runde und in der vorletzten Kurve in Hockenheim gegen Kevin Wahr. Das war auf alle Fälle was sehr Spezielles würde ich sagen.

2. Soweit das überhaupt möglich ist, noch mehr Attacke als in diesem Jahr. Noch ein bisschen mehr trainieren, noch fleißiger sein. Wird zwar ganz, ganz, ganz schwer zu toppen. Aber ich geb auf alle Fälle mein Bestes.

3. Auf alle Fälle nehme ich da spaßeshalber mal Max Enderlein. Der hatte ja dieses Jahr ein paar Probleme mit dem Armpump gehabt. Da soll er wenigstens ein schönes Weihnachten haben…den Satz findet er sicher lustig (lacht).

4. Partys gibt’s bei mir nicht. Also ist es eigentlich egal, ob da jemand fehlt oder nicht. Denn es gibt eh keine Party. Bei mir wird durchtrainiert. So schaut’s aus.

Lennox Lehmann



1. Der Sturz im letzten Rennen in Hockenheim, danach das ‚lange‘ Warten in der Box bis zum Titelgewinn und nicht zu vergessen, das Haare abschneiden von meinem Teamkollegen Leo.

Hatte ne Wetter verloren.

2. Natürlich weiterhin Erfolge feiern und weitere wichtige Schritte in Richtung Profi machen.

3. Marvin Siebdrath und Leo Rammerstorfer.

4. Da fehlen eigentlich alle, da wir Silvester wahrscheinlich im Auto auf dem Rückweg aus Spanien sind.

Luca Schmidt



1. Als wir in Schleiz, nach Mike Roschers Verbremser, den Buchhübel als Führende hochkamen. Die Leute haben so gejubelt, dass ich Gänsehaut bekam und Tränen in den Augen hatte.

2. Ich möchte bleiben, wie ich bin. Ich weiß, ich bin bestimmt nicht der beste Mensch, jedoch versuche ich jeden Tag, kein schlechter Mensch zu sein.

3. Am liebsten allen. Doch ganz besonders Markus Schlosser, er hat mich immer unterstützt und hilft mir auch jetzt noch sehr. Er ruft mich nach jedem Rennen an und sagt mir, was ich falsch gemacht habe und wie ich es verbessern kann.

4. Meine Freundin Patricia und meine Familie. Einen Wunsch hab ich noch: Vertragt euch, geht nicht aufeinander los und beurteilt niemanden nach seinem Impfstatus.

Josef Sattler



1. Da gibt es mehrere. Der IDM-Lauf in Schleiz.

2. Am sportlichen Erfolg von 2021 dranbleiben.

3. Alle.

4. Alle, die diesen Sport unterstützen.