IDM News: Testmöglichkeiten und Shopping-Guide

Die ersten Testkilometer hat der eine oder andere Pilot im Hinblick auf die Saison 2022 schon absolviert. Aber es ist noch mehr im Angebot. Wer will kann auch mit dem IDM-Champion ein paar Runden drehen.

So manch einen zieht es bereits über die nahenden Feiertage in den wärmeren Süden Europas. Auch im nächsten Jahr gibt es reichlich Gelegenheit, seine Runden unter anderem in Spanien zu drehen. Wer Lust hat, kann auch Stunden bei Ilya Mikhalchik und Markus Reiterberger nehmen, die sechs IDM-Meistertitel gleichmäßig unter sich aufgeteilt haben.

Ausflugsziel Spanien

2022 wird die Spanische Meisterschaft sieben Läufe beinhalten, einen davon in Estoril. Die Meisterschaft 2022 wird am 2. und 3. April auf der Rennstrecke Angel Nieto in Jerez eröffnet, wo auch die letzte Veranstaltung am 15. und 16. Oktober stattfinden wird. In den sechseinhalb Monaten dazwischen wird die ESBK auf dem Ricardo Tormo Circuit in Valencia, in Estroril, in Barcelona, im MotorLand in Aragon und in Navarra Station machen. Eine echte Neuigkeit für 2022 ist die Station in Estoril, die für den 14. und 15. Mai geplant ist.

Alle Meisterschafts-Treffen werden zwei Rennen für alle Kategorien beinhalten: Moto3, Premoto3, Promo3, SBK Junior, Supersport und Superbike.



Die vorläufigen ESBK-Termine 2022



02. – 03. April Jerez

23. – 24. April Valencia

14. – 15. Mai Estoril

25. – 26. Juni Barcelona

23. – 24. Juli MotorLand Aragon

03. – 04. Sept. Navarre

15. – 16. Okt. Jerez

Chef-Training

Vom 14. bis zum 16. Februar 2022 kann jedermann gemeinsam mit dem BMW-Team aus der Langstrecken-WM und der IDM Superbike, beide gemanagt vom Belgier Werner Daemen, in Cartagena testen. «Wintertraining sollte nicht nur das Aufwärmen für die Saison sein» glauben die Veranstalter von MRP-Racing. «Wir glauben, dass es auch Spaß mit Freunden auf der Strecke machen sollte, und natürlich viel Fahrzeit beinhalten. Während dieser drei Tage werden wir in drei Gruppen fahren, von denen jede Gruppe aus 30 Fahrern besteht. Also gibt es viel Zeit auf der Strecke, 7 Stunden, und eine geringe Anzahl von Fahrern. Die Gruppen werden eingeteilt in Freies Fahren, Rennfahrer / Schnelles Freies Fahren und IDM/EWC-Fahrer.



«Spaß auf der Strecke und abseits der Strecke», erklären die Macher weiter. «Alle angemeldeten Fahrer erhalten am ersten Abend ein kostenloses BBQ zusammen mit einer Happy Hour an unseren Renntrucks. Weitere Personen, die am BBQ teilnehmen möchten, können mit dem Anmeldeformular angemeldet werden. Um den Appetit anzuregen, können Sie an einem Trackwalk in Begleitung unserer professionellen Piloten und Crew teilnehmen. Am zweiten Tag werden wir nach dem Trackday ein Pitbike-Rennen veranstalten. Separate Anmeldeformulare werden an alle Fahrer verschickt.»



MRP wird auch mit seinem Rennservice und Reifenservice vor Ort sein. Fahrer, die eine S1000RR-Rennmaschine bei MRP gekauft haben, können sich kostenlos beim Setup beraten lassen. Andere Fahrer können diese Beratung auch separat zu einem geringen Preis buchen. All das und die Zeit auf der Strecke werden für 480 Euro pro Fahrer angeboten. Der Transport von Belgien nach Cartagena für das Motorrad und die Ausrüstung plus einen Satz Felgen kostet 370 EUR pro Motorrad. Weitere Infos gibt es unter info@mrp-racing.com.

IG Königsklasse startklar

«Unser vorläufiger Terminkalender steht», verkünden die Verantwortlichen für die IG Königsklasse. «Unsere Saison starten wir auf der tschechischen Superbike-WM Strecke

Most beim Schleifenden Knie Anfang Mai. Die Strecke wurde mittlerweile komplett neu asphaltiert und erneuert, inklusive Boxen und Fahrerlager.» Ende Mai geht es weiter zum TT Circuit Assen, im Rahmen des International Ducati Club Race. Nach zwei Jahren Pause geht es Mitte Juni auf dem Schleizer Dreieck weiter. Anfang Juli geht es in die Eifel zum Nürburgring im Rahmen des DMC Race Weekends. Vom 30.-31.Juli geht es zur Motorsportarena Oschersleben mit MaxxMotion. «Unseren Saisonabschluss fahren wir am Hockenheimring bei den Hockenheim-Classics», heißt es abschließend. «Bereits in diesem Jahr (2021) konnten wir diese sehr schöne Traditionsveranstaltung besuchen, welche seit 44 Jahren das Oldtimer-Event ohne Unterbrechung am Hockenheimring bildet.»

Kauf-Option

«Noch kein passendes Weihnachtsgeschenk?», fragt Nicolai Kraft. «Mein Meister-Motorrad, eine Suzuki SV650 Bj. 2020 aus dem Twin Cup, ist noch zu haben.» Alle Infos gibt es bei Ebay-Kleinanzeigen. «Sie wurde 2020 neu vom Händler gekauft und ausschließlich zwei Saisons im IDM Twin Cup gefahren. Sie ist somit nach Twin Cup Reglement aufgebaut, d.h. Cobra-Krümmer plus Endschalldämpfer (der Endschalldämpfer auf den Bildern wurde mit einem neuen schwarzen getauscht), Healtech-Schaltautomat, Mupo-Cartridge und Mupo-Federbein. Magura HC3, Domino Kurzhub-Gasgriff, LSL Kupplungshebel- und Bremsschutzhebel, Lenker, Rastenanlage, und Sturzpads, GB Racing Motorschutzdeckel, Carbonadi-Tankschützer und Umlenkhebel zur Heckerhöhung. Zusätzlich ist mit in dem Preis dabei: 2 Satz Felgen, 1 komplette GFK Verkleidung, 1 Tank, 1 Cobra-Krümmer, 1 Cobra Endschalldämpfer, Stahlflexleitungen und Übersetzungen. Dazu alle Umbauteile für die Straße. Ein Einsatz auch in der Moto Trophy, German Twin Trophy und der Belgian Twin Trophy möglich. Preis: 7.800 Euro VHB, bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.»