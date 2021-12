Gutes Neues – Die Twin- und ProSTK-Cup-Sieger 2021

Weihnachten und Silvester ist dieser Tage auch bei den Siegern und Platzierten des Twin- und des Pro Superstock-Cup angesagt. Im neuen Jahr wollen die Cup-Klassen erneut das Rahmenprogramm der IDM bilden.

Come Geenen, Sandro Wagner und Moritz Jenkner hatten sich in der Saison 2021 die drei ersten Plätze in der Gesamtwertung des Pro Superstock-Cup gesichert. Johann Flammann, Felix Klinck und Nicolai Kraft fuhren auf das Podest des Twin-Cup. Bei SPEEDWEEK.com haben sie fleißig an der alljährlichen Frage-Aktion teilgenommen.

Die Fragen

1. Welcher Moment 2021 wird dir in Erinnerung bleiben?

2. Hast du einen guten Vorsatz für das Jahr 2022?

3. Welchem Kollegen schickst du einen Gruß?

4. Wer darf auf deiner Silvesterparty auf gar keinen Fall fehlen?

Die Antworte der Top-Drei des Pro Superstock Cup 2021

Come Geenen



1. Das Jahr 2021 war gut genug für mich. Ich habe den Titel am Ende der Saison gewonnen und stand in allen Rennen auf dem Podium, außer einmal, bedingt durch ein mechanisches Problem. Aber ich erinnere mich besonders an zwei wichtige Ereignisse. Bei meinem ersten Rennen in Schleiz bin ich aufgrund eines technischen Problems als Letzter gestartet und habe mich bis auf Platz 2 vorgearbeitet, wurde dann aber nach der Unterbrechung des Rennens wegen der roten Flagge als Dritter gewertet. Und auch das Wochenende in Frohburg bei der IRRC, wo ich die zwei Rennen vor dem Spezialisten in der Disziplin gewonnen habe, während ich dort zum ersten Mal gefahren bin.

2. Ja, stärker und trainierter in das Jahr 2022 zu kommen. Aber auch meine Schwachpunkte zu verbessern, um so nah wie möglich an die besten IDM-Piloten heranzukommen.

3. An jede Person in meinem Team, die ihre Zeit und Energie aufwendet, damit ich mein Bestes geben kann.

4. Den Jahreswechsel verbringe ich mit Freunden, ein Abend, an dem ich mich abseits des Motorrads amüsiere und mich ab Anfang 2022 auf die neue Saison konzentrieren kann, die kommen wird.

Sandro Wagner



1. Der Moment, der mir definitiv in Erinnerung bleiben wird, ist mein Sieg im Pro Superstock Cup am Hockenheimring. Es war etwas sehr Besonderes für mich, da wir das ganze Jahr auf diesen Moment hingearbeitet hatten, denn das war mein Ziel für die Saison 2021.

2. Für 2022 habe ich keine besonderen Vorsätze, eigentlich sind sie wie jedes Jahr, versuchen, gesund zu bleiben und Spaß zu haben.

3. Ich schicke einen Gruß an alle IDM-Kollegen, dass sich bei den Wintertests hoffentlich keiner verletzt und gut in das Jahr 2022 starten kann.

4. Fehlen dürfen auf keinen Fall Rennfahrer jeglicher Art, denn ich verbringe Silvester in Spanien und hoffe, dass wie die letzten Jahre wieder coole Leute am Start sind.

Moritz Jenkner



1. Zweifelsohne bleibt mir von der Saison 2021 am meisten die phänomenale Leistung meiner Mechaniker Silvio Irmischer und Kay Littmann in Most in Erinnerung, bei der die Beiden meine völlig zerstörte Yamaha R1 aus dem freien Training in Most innerhalb einer Nacht wieder herrichten konnten, dafür sogar in die Heimat fuhren, um Teile zu organisieren. Sie schafften es, dass das Bike fehlerfrei funktioniert hat, und ich konnte die Beiden mit meiner ersten Poleposition im Pro Superstock Cup belohnen.

2. Für das Jahr 2022 habe ich mir vorgenommen, die Vorsaison trainingstechnisch wieder besser zu nutzen.

3. Grüße gehen natürlich an alle Freunde, Bekannte, Mechaniker, Rennkollegen, Familie und alle Sponsoren, da ich allen sehr dankbar bin.

4. Silvester ist ganz davon abhängig, was die Regierung meint, der Bevölkerung diktieren zu müssen. Aber wir lassen uns das Zusammensein nicht verbieten, daher wird es sicher wenigstens im Kreis der Familie eine kleine Feier geben.

Die Antworten der Top-Drei des Twin-Cup 2021

Johann Flammann



1. In Erinnerung bleibt das perfekte Wochenende am Schleizer Dreieck, wo wir einen Doppel-Sieg einfahren konnten. Desweiteren werde ich den Anruf von Kawasaki Deutschland nicht vergessen, wodurch ich die Möglichkeit bekommen habe, auf der ZX 10 R im Pro Superstock zu starten.

2. In der bestmöglichen körperlichen Verfassung im Pro Superstock Cup an den Start zu gehen.

3. Grüße gehen an Max Jacobsen, der nächstes Jahr auf meiner Kawasaki Z650 im Twin Cup an den Start geht.

4. Silvester werden wir beim ersten Training in Spanien verbringen. Dort darf auf jeden Fall mein bester Freund, rechte Hand und Helfer Philipp Wolter nicht fehlen.

Felix Klinck



1. Das ist schwierig. 2021 gab es viele prägende Momente. In Erinnerung bleibt auf jeden Fall mein Doppelstart am Schleizer Dreieck. Das erste Mal auf die Strecke mit einer 1000er überhaupt und dann gleich am Rennwochenende in Schleiz, das war schon etwas Besonderes.

2. Bestmöglich auf die Saison vorbereitet zu sein.

3. Die Grüße gehen an meinen neuen Teamkollegen bei NKmotors Timo Krüger.

4. Mein Team muss auf jeden Fall dabei sein. Und Dirk Geiger darf auch nicht fehlen, dann können wir seinen Aufstieg in die SSP300 WM feiern, bevor es ernst wird.

Nicolai Kraft



1. Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu und die nächste Saison steht somit vor der Tür. Ich blicke zurück auf eine erfolgreiche Saison 2021, aus der ich wertvolle Erfahrungen mitgenommen habe. Mein größter Moment war das Rennwochenende in Most, an dem ich in allen Trainings und Qualis dominierte und den Doppelsieg mit einem Rundenrekord einfuhr. Aber auch die Rennen in Schleiz und Frohburg bleiben in Erinnerung, denn der fantastische 3- bzw. 4-Kampf um den Sieg hatte es ordentlich in sich. Es war eine Hammer Show.

2. Mich würde es freuen, wenn es so in der Saison 2022 weitergehen kann, aber in einer anderen Klasse. Der Aufstieg ist in voller Planung, bald gibt es ein paar News.

3. Ich wünsche aber auch allen anderen Fahrern eine erfolgreiche und vor allem gesunde, unfallfreie Saison. Wir würden uns natürlich alle wünschen, dass wir wieder unter normalen Umständen und vor vollen Tribünen fahren dürfen. Ein Gruß geht an Felix Klinck, viel Erfolg im Pro Superstock Cup.

4. Auf der Silvesterparty ist die Kombo Klinck & (Timo) Krüger ein Muss für einen unvergesslichen Abend.