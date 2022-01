IDM News: Freie Plätze, Freies Fahren und ein Ducato

Manche tun es auf der Rennstrecke, andere auf der Skipiste und wieder andere auf der Mattscheibe. Fahren. Und alle eint der Spaß. Markus Reiterberger versöhnt sich mit seinem Transporter.

Bis zum Start in die Saison ist es noch eine Weile hin. Die einen verbringen die Zeit mit Testfahrten, andere rühren die Werbetrommel, spielen am Rechner und wieder andere reparieren Autos.

Freie Fahrt

«Hey, da geht´s ab», wird Mitte Januar in den Sozialen Medien über die IDM-Trainingsgruppe Ost berichtet. «Die IDM Superbiker Julian Puffe mit Freundin Maria, Toni Finsterbusch sowie die Supersportler Max Enderlein und Jan-Ole Jähnig machen den Keilberg unsicher. Neben dem nur einen Wimpernschlag entfernt in Deutschland befindlichen Fichtelberg handelt es sich um des größte Ski-Areal in der Tschechischen Republik. Der Klínovec (Keilberg) ist mit 1.243,7 Metern die höchste Erhebung des Erzgebirges. Was für eine Gaudi.»

Freie Plätze

«Wir suchen dich», erklären die Verantwortlichen des Twin- und des Pro Superstock-Cup, die im Rahmen der IDM ausgetragen werden. «Für die Saison 2022 haben wir uns ein ehrgeiziges Ziel gesteckt und arbeiten dazu mit anspruchsvollen Partnern zusammen, um dir das richtige Bike zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist es, 40 glückliche Racer für den Pro Superstock zu begeistern und zu diesem ambitionierten Ziel fehlt uns nicht mehr viel.

Solltest du also noch auf der Suche nach einer Herausforderung für die anstehende Saison sein, dann setz dich doch mit uns in Verbindung. Wenn du schon ein passendes Bike hast, gut, wenn du keins hast, auch kein Problem. Eine S1000RR oder M1000RR hält alpha Racing für dich bereit. Wenn es eine Yamaha R1 RN65 sein soll dann ist Hertrampf Racing dein Ansprechpartner und Motorradtechnik Geenen GmbH baut dir gerne eine ganz individuelle ZX10R oder RR zu Sonderkonditionen auf.»



Alle Partner unterstützen die Cup-Teilnehmer sowohl vor als auch während der Saison mit technischem Service. Darüber hinaus werden sehr gute Konditionen für Material und Bekleidung auf Dich. Infos per PN, auf PS-Track-Events.de oder per Mail an info@ps-track-events.de sowie auf den Seiten oder jeweiligen Firmen.

Freies Fahren

Jetzt erhältlich: das offiziell lizenzierte WorldSBK-Spiel für mobile Geräte. Die letzten beiden Jahre der Motul FIM Superbike World Championship waren vollgepackt mit Action und Dramatik, und jetzt hat jeder die Chance, in die Action einzusteigen - mit dem offiziell lizenzierten WorldSBK-Spiel, das für iOS- und Android-Geräte erhältlich ist. Mit verbesserter Grafik sowie einem erweiterten Steuerungssystem.

Neben den Motorrädern, die die letzten beiden Titel gewonnen haben, der Kawasaki ZX-10RR und der Yamaha YZF-R1, stehen auch die Honda CBR1000RR-R, die Ducati Panigale V4 R und die BMW M 1000 RR zur Verfügung. Alle Fahrer, die zu Beginn der Saison 2020 und 2021 auf der Nennliste stehen, sind im Spiel verfügbar.



Mehr als 10 Rennstrecken wurden für das Spiel originalgetreu nachgebildet, darunter zwei der neuen Rennstrecken für 2021: das Autodrom Most, wo auch die IDM und die Langstrecken-WM unterwegs ist, und der Circuito de Navarra. «Lade das offizielle WorldSBK-Spiel auf iOS - und Android -Geräte herunter, wobei weitere Inhalte und Funktionen bald folgen werden, und fahre jetzt als dein Lieblingsfahrer an legendären Orten», werben die Vermarkter der WM.

Frei von Problemen

«Riesen Dank an Johannes Gruber von der Firma KFZ Gruber in Aindorf», erklärt IDM Superbike-Pilot Markus Reiterberger via Facebook, «der mir endlich bei meinen langjährigen Transporter Problemen helfen und alle Schwachstellen beheben konnte. Beim sechsten Gang wurde die Getriebeübersetzung korrigiert (falsche Zahnräder beim Tauschgetriebe), mittels Wechsel der Zahnräder im eingebauten Zustand. Das dauernde Einlegen des Neutral-Gangs an Kreuzungen bis hin zum unmöglichen Einlegen der Gänge, hat er innerhalb weniger Stunden behoben, weswegen der Ducato bei anderen Schraubern Monate rumstand. Zuvor war ich in ganz Deutschland unterwegs und bekam viel Hilfe und Unterstützung von Freunden und Bekannten, wofür ich sehr dankbar bin. Doch wurden nie alle Probleme gelöst. Nun freut es mich umso mehr, dass der kaputt geglaubte Bus endlich wieder funktioniert und von einem langjährigen Freund aus meiner Heimat, mit dem ich die Schulbank gedrückt habe, repariert werden konnte. 1000 Dank an Firma Gruber Aindorf.»

Freieres Reglement

Es ist angerichtet. Die IDM Superbike-Testfahrten im Wilbers-BMW-Racing Team haben begonnen. Drei Tagen zog Titelhoffnung Florian Alt auf der M 1000 RR auf der Rennstrecke im spanischen Almeria am Kabel. Die erhoffte Sonne ließ sich bisher nicht blicken. «Stattdessen haben wir Wind, Regen und Temperaturen um die neun Grad», lässt Technik-Chef Burkhard Stember wissen. Nichtsdestotrotz probierte Alt zwei Federbeine auf der Pirelli SC1-bereiften BMW aus. Der Funktionstest wurde bestanden. Die Bestätigung lieferten Alts beeindruckende Turns und die Spitze in der Zeitenliste. Der 25-Jährige ließ den nachfolgenden Superbiker Peter Hickman um 1,986 Sekunden hinter sich. „Hicky“ ist eine feste Größe in der Britischen Superbike Meisterschaft (BSB). Alt fühlte sich trotz der anstrengenden Wetterlage in Almeria sehr wohl. Nach zwei Ruhetagen wird das Wilbers-BMW-Racing Team die Reise fortsetzen und sich auf den Weg nach Cartagena machen. Ab Samstag kann Alt dort die neue Prototypen-Gabel von Wilbers namens 46RR einsetzen. Die bisher verwendete Closed Gas Cartridge-Variante hatte schon ein neues Innenleben, aber die Außenrohre fehlten noch. Sie wurde am Donnerstag nach Almeria ins Hotel geliefert und vor der ersten Ausfahrt in Cartagena montiert. (Quelle: idm.de)