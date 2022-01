IDM News: Warten, Wechsel und Wiederkehrer

Zurzeit treibt es die Fahrwilligen trotz Reisebeschränkungen eher in den Süden Europas, um sich den oft zitierten Winterrost aus den Knochen zu fahren. IDM-Piloten sind in der EWC dabei und Testmöglichkeiten winken.

Noch ist Bewegung auf dem Fahrermarkt. In der Langstrecken-Weltmeisterschaft werden die Plätze getauscht. Alte Bekannte kommen zurück und die Angebote für Cup-Fahrer häufen sich. Auf das IDM-Reglement muss man weiter warten.

Steinmayr rein – Mackels raus

In den letzten Jahren war der Belgier Bastien Mackels für das Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore in der Langstrecken-WM am Start. Jetzt präsentierte die Feuerwehr-Truppe ihr Fahrer-Line-Up für die Saison 2022. Bastien Mackels, der bereits mit dem Team Kawasaki Weber Motos einen Vertrag für die IDM Superbike in der Tasche hat, steht nicht mehr auf dem Zettel. Dafür mischt der Österreicher Philipp Steinmayr dauerhaft im WM-Team mit, hat dafür aber noch keinen Platz in der IDM gefunden. Steinmayr wird in der WM gemeinsam mit Hugo Clere und Baptiste Guittet antreten. Für die IDM ist der Österreicher noch auf der Suche nach einem Team.

Alt bleibt – Nigon kommt

Bewegung in Sachen Langstrecken-Weltmeisterschaft kam auch im französische Privatteam VRD Igol Experiences auf. Neben Supersport-Vizeweltmeister Steven Odendaal und dem deutschen IDM Superbike-Vize Florian Alt kommt mit dem Franzosen Erwan Nigon ein weiterer ehemaliger IDM Superbike-Pilot dazu. Vom ursprünglichen Fahrertrio Florian Alt, Florian Marino und Nicolas Terol wurde nur der Vertrag mit dem Deutschen verlängert.

Cup-Offerte 1

Die BMW-Spezialisten alpha Racing haben zwei Angebote, mit denen man den einen oder anderen Euro bei der Teilnahme am Pro Superstock-Cup, der im Rahmen der IDM ausgetragen wird, sparen kann. Paket 1: Racebike RC-STK-S. Komplett aufgebaut und rennfertig. Die Version beinhaltet M Race Calibration Kit von BMW Motorrad Motorsport, ist ausgestattet mit alpha Racing Performance Parts und Sonder- und Zusatzausstattungen sind erhältlich. Das Racebike basiert auf OEM Komponenten einer BMW S 1000 RR, Typ K67 (Motor, Hauptrahmen, Schwinge, Laufräder, Bremssättel, Kraftstofftank etc.) und wird komplettiert mit alpha Racing Performance Parts. Einfahrprozedur am Rollenprüfstand mit abschließende Leistungsmessung, plus Öl- und Ölfilterwechsel und Getriebecheck gehört dazu. Auf Anfrage sind Pro Superstock Cup-Extras im Angebot. Preis ab 35.105 Euro inkl. 19% MwSt. Package 2: Racebike RC-STK-M. Ansonsten alles wie bei Package 1. Zu haben ab 47.005 Euro inkl. 19% MwSt.

Cup-Offerte 2

«Du hast Lust im Pro Superstock Cup mit einer neuen R1 anzutreten? Dann haben wir das richtige Angebot für dich», wirbt Denis Hertrampf, der unter anderem auch ein Team in der IDM Superbike mit Vladimir Leonov und Daniel Kartheininger betreibt. «Los gehts mit einem komplett rennfertig aufgebauten Bike schon ab 29.500 Euro. Hertrampf Racing macht es möglich und hat dazu drei Pakete zusammengestellt. Für Club Sport, Superstock und Superbike.»

Job-Angebot

«Wir suchen dich», erklärt die Firma Wilbers Products GmbH. «Biker oder Bikerin mit Herz und Leidenschaft für das Motorrad und die sozialen Medien. Du begleitest uns auf Messen,

Events und die Rennstrecken Europas, du präsentierst unsere Firma und unsere Produkte. Du solltest genügend Erfahrung mitbringen und dein kreatives Herz sollte für das Motorrad schlagen. Interesse? Melde dich bei uns! devries@wilbers.de.»

Test-Möglichkeit

«Zur Info an alle Fahrer und Teams aus den IDM-Klassen und den Cups», erklärt der Trainingsveranstalter Bike Promotion. «Wir haben einige spezielle Trainingsmöglichkeiten für euch im Programm, sowohl in Spanien als auch in Deutschland. Auf dem Lausitzring 30.04.-01.05.22 - eine Woche vor dem IDM-Lauf; spezielle IDM-Gruppe mit begrenzter Teilnehmerzahl; Teamfahrzeuge können bis zum IDM-Lauf geparkt werden. Oder am Schleizer Dreieck 13.-15.05.22 - einmalige Gelegenheit, am Schleizer Dreieck zu trainieren; Buchung in einer der Trainingsgruppen und Teilnahme an den Rennen des Thüringer Motorrad Pokals möglich.»

SSP-Kooperation

Mit einem Deal für die IDM Supersport 600-Saison startet das Team um Jakob Furtner in die vorletzte Januar-Woche. «Heute habe ich tolle Neuigkeiten», schreibt der IDM-Pilot auf Facebook. «Gestern waren wir bei Roman Raschle in der Schweiz zu Gast, um die Details für die kommende Saison 2022 zu klären. Nun ist es offiziell. Wir werden 2022 in der IDM Supersport 600 starten, mit der Unterstützung von Roman Raschle.» Raschle ist auch für die technischen Geschicke im Team Kawasaki Schnock Motorex verantwortlich und betreut dort den Österreicher Andreas Kofler, der seinen Vertrag dort vor Kurzem verlängert hat. Furtner, der einen Bachelor in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Logistik vorweisen kann, kann bereits IDM-Erfahrungen aufweisen, war aber nach 2016 als Fahrer einer MV Agusta nicht mehr dabei. Jetzt will er wieder antreten.

Reglement 2022

Aktuell gibt es noch kein Regelwerk, in dem die geplanten Änderungen für die IDM-Saison 2022 definiert und schwarz auf weiß nachzulesen sind. «Die letzten Punkte werden aktuell noch geklärt», erklärt IDM-Serienmanager Normann Broy. «Es wird sobald wie möglich veröffentlicht.»