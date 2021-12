IDM News: Verträge, Verletzungen und Airbags

Das Jahr 2022 steht kurz bevor und rund um die IDM tut sich das eine oder andere. Verträge werden verlängert, andere Fahrer suchen noch nach einem Job. Am Reglement wird gefeilt und Nachwuchs wird gesucht.

Der Deal zwischen Florian Alt und Benny Wilbers steht, inklusive Testfahrer-Job. Bastian Ubl wechselt das Team und bekommt Verstärkung. Gabriel Noderer kämpft mir Schleiz-Souvenir und auch sonst ist trotz Winterpause Bewegung in der Motorsport-Szene.

Drei Fahrer – zwei Klassen

Bastian Ubl startet für das Team MCA Racing 2022 in der IDM Supersport. Sein Sparringspartner in der Klasse ist Julius Cäsar Rörig, der Sohn von Stefan Schmidt. Beide starten auf einer Yamaha R6. Im Northern Talent Cup wird Rocco Sessler auf KTM unterstützt. Der 20-jährige Bastian Ubl absolvierte 2021 seine erste Supersport 600-Saison und verbuchte zwei Meisterschaftspunkte. Beide holte er beim Saisonfinale in Hockenheim – auf seiner Heimstrecke. 2022 ist die Eingewöhnungszeit in der Klasse vorbei. «Stefan Schmidt hat mich gefragt, ob ich Interesse habe und ich habe ja gesagt.»

Bastian Ubl hat bisher schon etliche Kilometer auf dem Pitbike abgespult. Und er macht mindestens an drei Tagen der Woche Sport in Form von Fitness und Krafttraining. Er hat sich fest vorgenommen, im August 2022 am City-Triathlon in Frankfurt teilzunehmen. Er will die olympische Distanz mit 1,5 km Schwimmen / 45 km Radfahren / 10 km Laufen bewältigen. Der Event passt im IDM-Kalender genau in die Lücke zwischen den Rennen auf dem Schleizer Dreieck und in Assen.

14 Jahre alt ist Supersport-Neuling Julius Cäsar Rörig. Er steigt nach zwei Jahren im Northern Talent Cup in die IDM ein. Jedoch wird Rörig zum Saisonbeginn noch am Start fehlen. Aus Sicherheitsgründen wurde das Mindestalter für die Teilnehmer von 15 auf 16 Jahre erhöht. Julius feiert seinen 16. Geburtstag am 10. Juni 2022. Die Rennen auf dem Lausitzring und in Oschersleben finden also noch ohne ihn statt. (Quelle: IDM.de)

Unterschrift unter IDM-Vertrag

Jetzt steht der Deal zwischen Florian Alt und Benny Wilbers auch schwarz auf weiß. Kurz vor Weihnachten meldete sich das Duo, welches mit BMW im IDM-Jahr 2021 Superbike-Vizemeister geworden war, per Facebook. Geschäftsmann Wilbers nutze auch gleich die Gelegenheit, für seine Produkte zu werben. Kurz vor Jahresende 2021 hat Alt im Team Wilbers-BMW-Racing für 2022 eine Vertragsverlängerung für die IDM Superbike auf der BMW M1000RR unterschrieben, den Auftrag für Entwicklungsarbeit inklusive. «Die Fiema Wilbers Products entwickelt gemeinsam mit ZF und Gilles eine neue Racing-Telegabel, die ab 22. Januar 2022 in Spanien in einem ersten Test eingesetzt wird», erklärt der Teamchef. «Die neue Gabel ist für die IDM bereits homologiert und kann zumindest für die BMW vom Typ K67/ K66 und K46, mit dem bereits in diesem Jahr eingesetzten Federbein vom Typ 643 QRR, erstmals als komplettes Fahrwerkskit angeboten werden. Zu dem Kit gehören verstellbare Gabelbrücken und Lenker von Gilles. Weitere Kits für homologierte IDM Superbike Fahrzeuge folgen, auch für das Langstreckenreglement werden die Kits entsprechend lieferbar werden. Neben der IDM Superbike Saison 2022 haben wir somit ein umfangreiches Reise-Testprogramm und werden ab Mitte Januar 2022 unter der spanischen Sonne loslegen.»

Personal gesucht

«Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams am Standort Saal a.d. Donau eine/n Sachbearbeiter/in (m/w/d) für technischen Support und Reklamationsabwicklung», erklärt die Firma alpha Technik, seit Jahren in der IDM unterwegs. «Sie sind Teil unserer Entwicklungsabteilung und Ihr Aufgabengebiet ist hauptsächlich die administrative Unterstützung der Abteilung Technik bei der Entwicklung neuer Produkte. Daneben wird die technische Hilfestellung zu unseren Produkten am Telefon einen Teil Ihrer Arbeitszeit einnehmen. Auch das Bearbeiten von Reklamationen, sowie Bestellungen bei Lieferanten gehört zu Ihrem Aufgabenbereich.» Infos und Bewerbung an: alpha Technik GmbH & Co. KG, z. Hd. Andreas Pößl, Hauptstraße 37, 93342 Saal a. d. Donau, Tel: 0 94 41 / 8 16 88

Schleiz-Erinnerung

«Zusammengefasst kann ich sagen», erklärt IDM Supersport 600-Pilot Gabriel Noderer, «dass es ein sehr hartes Jahr für mich war.» Der Franke war im Kawasaki-Team von Emil Weber unterwegs gewesen. «Zum Saisonauftakt war es kompliziert, unsere Basiseinstellung zu finden. Nach zwei harten Rennwochenenden in Oschersleben und Most hatten wir uns entschieden, einen außerplanmäßigen Test mit der Mannschaft zu machen. An dieser Stelle muss ich meinem Team, besonders Jan und seinem Freund, einen großen Dank aussprechen, die dies möglich gemacht haben. Nach diesem doch sehr guten Test fühlte ich mich endlich wieder wohl mit dem Bike und wir hatten ziemlich anständiges freie Trainings am Schleizer Dreieck, auch wenn ich normalerweise mit dieser Strecke zu kämpfen habe.» Nach einem heftigen Crash, inklusiver demolierter Schulter, war die Saison für Noderer zu Ende und was 2022 läuft, steht aktuell noch in den Sternen. «Leider gestaltete sich die Schulterverletzung schwieriger als erwartet», so Noderer. «Momentan arbeite ich ziemlich hart daran, meine Schulter wieder auf ein Niveau zu bringen, das es mir ermöglicht, wieder möglichst schnell Motorrad zu fahren. Und ich kann euch sagen, ich bin auf einem guten Weg. Danke für die Unterstützung.»

Neue Chance für den Nachwuchs

Der ADAC baut seine Nachwuchsförderung im Motorsportsport 2022 durch die Einführung einer neuen Klasse weiter aus: Der ADAC Mini Bike Cup wird durch eine weitere Klasse für die Ohvale GP-0 160 ergänzt, damit schafft der ADAC die Möglichkeit, an der neuen FIM MiniGP World Series teilzunehmen. Ab sofort können sich junge Nachwuchstalente der Jahrgänge 2007 bis 2012 für die neue Klasse einschreiben. Nach einem Einführungslehrgang starten die jungen Talente bei sieben Veranstaltungen in Deutschland.

Airbag wird Pflicht

Regelwerk-Update: Aufgepumpt für die Sicherheit. Ab 2022 ist in den Soloklassen SBK, SSP sowie SSP300 ein Airbagsystem als zusätzliche Ausstattung zur bzw. in der Lederkombi verpflichtend. Alternativ sind handelsübliche, elektronische Airbagwesten zugelassen. (Quelle: IDM.de)