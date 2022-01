IDM News: Kids, Klamotten und Kawasaki-Offerte

Bis zu den ersten Rennen dauert es noch. Dennoch gehen die Aktivitäten hinter den Kulissen weiter, und langsam, aber sicher positionieren sich die Fahrer und machen sich für erste Tests bereit.

Die einen steigen auf, die anderen machen da weiter, wo sie schon im Vorjahr unterwegs waren. Fahrer und Hersteller engagieren sich beim Nachwuchs und für den Kleiderschrank ist auch was dabei.

Klassenwechsel

Twan Smits steigt auf. Der Niederländer wechselt mit dem Team Apreco von der IDM Supersport 300 in die höhere 600er-Klasse. «Eine schöne Aussicht», sagt der fast 18-Jährige aus Steenwijk. «Yamaha und das unterstützende Ten Kate Racing Team arbeiten an einem Top-Motorrad für Twan. Das ist eine einzigartige Gelegenheit», sagt Papa Wout Smits. Sein Sohn Twan hat bereits seine ersten Erfahrungen mit dem größeren Bike gemacht. «Ein Test in Belgien. Auf der Rennstrecke von Mettet. Es lief gut. Mein Fahrstil, den ich jetzt habe, passt zu der 600er-Klasse. Das Motorrad ist schwieriger zu handhaben, weil es schwerer ist. Es ist allerdings ein bisschen sperrig, auch wegen des großen Tanks. Im Vergleich zu einem 300er ist es ein Riese und macht verdammt viel Lärm», sagt Twan Smits lachend. (Quelle: meppelercourant.nl)

Vertragsverlängerung

Balint Kovacs und das Wójcik Racing Team bleiben zusammen. Für den Ungar, der vom ehemaligen IDM-Superbike-Piloten Gabor Rizmayer betreut wird und selbst schon bei der IDM am Start war, wird damit der Weg auf der internationalen Bühne weitergehen. Kovacs wird in der Saison 2022 als Vollzeitfahrer für das Wójcik Racing Team in der Langstrecken-Weltmeisterschaft antreten. «Der 20-Jährige hat uns im letzten Jahr beeindruckt, als er zusammen mit Artur Wielebski bei seinem Debüt das legendäre 24-Stunden-Rennen der FIM EWC-Weltmeisterschaft in Le Mans beendete. Im Duett», begründet das Team seine Wahl.

«Balint hat uns in Le Mans nicht nur mit seinem Talent und seiner Schnelligkeit beeindruckt, sondern auch mit seinem enormen Kampfeswillen und seiner Entschlossenheit», ergänzt Teamchef Grzegorz Wojcik. «Unser Ziel war es von Anfang an, jungen, talentierten Fahrern eine Chance zu geben und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in der Serie auf höchstem Niveau zu entwickeln. Balint ist zweifellos eines der vielversprechendsten und aufregendsten Talente in ganz Europa, weshalb er perfekt in das Wojcik Racing Team passt.»

Shopping Guide

Der IDM-Promoter aus Stuttgart hat inzwischen auch das Thema Merchandising für sich entdeckt. Vom Babystrampler bis zum Hoodie kann man sich in IDM-Klamotten kleiden. Anbieter ist die Firma Racefoxx aus Remscheid. In deren Shop kann man auch Artikel von Max Neukirchner, Hafeneger-Renntrainings oder der Moto-Trophy finden.

Engagement

Gabriel Noderer weiß aktuell noch nicht, wo und wie es für ihn in der IDM Saison 2022 weitergehen wird. Im Vorjahr war er für das Team Kawasaki Weber Motos unterwegs. So richtig zeigen konnte er seine fahrerischen Qualitäten in der IDM Supersport nicht, da seine Saison bereits nach einem Crash in Schleiz und einer Schulterverletzung beendet war. Weiterführen wird der Franke sein Engagement in Sachen Nachwuchsarbeit. «Ich freue mich auf eine erfolgreiche Saison mit Julian Leitenberger und seinem Team im Jahr 2022», erklärte er unlängst. «Bereits in der letzten Saison konnte ich Julian bei einigen Trainings und Rennen unterstützen und sah große Fortschritte in seiner Entwicklung.»

«2021 war das Erste Jahr im ADAC Mini Bike Cup für mich», erklärt Leitenberger. «Bedingt durch Corona startete ich ohne viel Vorbereitung in die Saison. Ich konnte mich stetig verbessern und sie als Elfter beenden. Meine besten Platzierungen konnte ich mit zwei sechsten Plätzen in Schlüsselfeld einfahren. Ich hatte keinen einzigen Ausfall und fuhr jedes Rennen, trotz zweier Stürze, zu Ende. Ich hatte spektakuläre Wheelies beim Start, tolle Überholmanöver, aber auch den ein oder anderen Aufreger. Es war anstrengend, spannend und emotional. Ich bin gespannt was das Jahr 2022 für mich bereithält.»

Angebot

Mit dem Team Kawasaki Weber Motos und dessen Fahrer Bastien Mackels engagiert sich der Hersteller nicht nur in der IDM Superbike. Auch beim Pro Superstock-Cup, der im Rahmen der IDM am Start ist, macht der Hersteller entsprechende Angebote, wenn man mit einer ZX-10 R dabei sein möchte. Das Kawasaki Paket beinhaltet: Nenngebühren für die Saison 2022 (6 Veranstaltungen mit je 2 Rennen), eine Kawasaki ZX-10R MY2021, Race-Steuergerät, - Kabelbaum, - Komplettanlage Akrapovic. Dazu Rennverkleidung-Kit, ein Kawasaki Zelt inkl. Zelt-Dach, das Motul Schmiermittelpaket, Teambekleidung, zzgl. Montage und Grundabstimmung auf Wunsch. Zum Paketpreis von 24.990 Euro inkl. Mwst. Der aktuelle Listepreis liegt nach Angaben des Hersteller aktuell bei 30.000 Euro.