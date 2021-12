IDM News: Geburtstage und Gewinnspiele

Gerne wird per Social Media zum Geburtstag gratuliert. Oder auch das tägliche Türchen im Adventskalender geöffnet – Gewinnchancen inklusive. Nebenbei werden noch Mechaniker gesucht.

Rainer Schnock sucht Verstärkung. Fahrer und Teamchef gratulieren zum Geburtstag und bei der Firma Wilbers und Trainingsveranstalter Bike Promotion kann man mit einem Klick absahnen.

Von Fahrer zu Ex-Fahrer

Balint Kovacs war in der Vergangenheit bereits im Suzuki GSX-R Cup erfolgreich und hat auch schon in der IDM Superbike sein Talent aufgezeigt. Begleitet wird er seit Jahren von seinem ungarischen Landsmann Gabor Rizmayer, der unter der Fahne von Suzuki und Evren Bischoff lange Jahre eine feste Größe in der IDM Superbike war, bevor er in den Rennfahrer-Ruhestand gegangen ist. Ende November schickte Kovacs nun einen glühenden Geburtstagsgruß an seinen Mentor. «Heute ist der Geburtstag von meinem Freund Gábor Rizmayer», schrieb der ehemalige IDM-Teilnehmer am 25.11.2021. «Ohne ihn wäre ich nicht der Fahrer, der ich heute bin. Er ist derjenige, der für mich da ist, wenn ich in an einem Rennwochenende zu einer wichtigen Frage Stellung beziehen muss, er ist derjenige, dessen jahrelange harte Arbeit und dessen Erfahrungen, die er während seiner aktiven Zeit gesammelt hat, Gold wert sind. Er hat immer eine gute Vision, hat immer eine gute Idee und eine gute Geschichte. Bei Bedarf kann man gut mit ihm lachen, bei Bedarf ist er der beste Partner, um ernste Probleme zu besprechen. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam viele Meistertitel nach Hause bringen. Danke für alles. Schön, dass es dich gibt, Rizi. Alles Gute zum Geburtstag.»

Von Teamchef zu Fahrer

An 1. Dezember durfte IDM Superbike-Pilot Julian Puffe nicht nur das erste Türchen am Adventskalender öffnen. Der Schleizer feierte auch Geburtstag und wurde von GERT56-Teamchef Karsten Wolf via Facebook verbal geherzt: «Lieber Julian, es ist der 1. Dezember 2021 und wir gratulieren dir von Herzen zum Geburtstag, wünsche dir alles Glück der Welt und möge sich alles Böse und jeder Schmerz von Dir fernhalten. Mit deinem Podium in der Slowakei 2018 warst du bei der "Erstimpfung" für GERT56 dabei. Du hast uns mit deinem Sieg beim Bol d'Or die "Auffrischungsimpfung" für das neue Selbstverständnis von GERT56 gespritzt. Und kurz bevor die Wirkung nachlässt, kommst du zu uns zurück und gibst unserem neuen Projekt "GERT56 goes to IDM" den "Booster". Als du am Abend des 16.04. dieses Jahres die Box das erste Mal wieder betreten hast, war es für alle, wie nach Hause kommen und ganz schnell so wie immer. Ich weiß nicht, ob du der beste Rennfahrer der Welt bist, es ist deine Aufgabe, es allen zu zeigen. Doch du passt perfekt zu uns. Diese Mischung aus absolutem Fokus und fast schon spielerischer Leichtigkeit wohnt dir und dem Team gleichermaßen inne. Dein Weg ist noch lange nicht zu Ende, wir hoffen es wird ein gemeinsamer sein. Danke Julian!»

Mechaniker gesucht

Das Team um Motorradhändler Rainer Schnock aus Anröchte in NRW sucht Verstärkung. «Gesucht wird ein Kraftfahrzeug-/Zweiradmechaniker / Meister (m/w/d) mit Schwerpunkt Motorradtechnik», ist in der Anzeige zu lesen. «Wir bieten exklusive und namenhafte Hersteller, ein junges Team, regelmäßige Schulungen, Aufgabenmix aus Fahrzeug- und Systemtechnik, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben, teamorientierte und motivierte Kollegen, vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten und einen lockeren Umgang.» Bewerbungen an Tyrol@motorrad-schnock.de

Gewinnspiel 1

Bei Fahrwerksspezialist Benny Wilbers ist seit dem 1.Dezember jeden Tag was zu holen. «Endlich Dezember», freut man sich in der Firmenzentrale in Nordhorn. «Wir möchten uns dieses Jahr mit euch auf die Weihnachtszeit einstimmen und haben uns dazu etwas ganz besonderes überlegt. Wir haben euch einen Adventskalender gebastelt, wo wir jeden Tag ein Türchen mit aufregenden Gewinnen öffnen. So könnt ihr teilnehmen: 1. Folgt uns auf Instagram. 2. Like den Beitrag auf Instagram. 3. Kommentiere mit deinem Lieblings-Emoji. 4. als Extra-Los kannst du den Beitrag in deiner Story teilen. Wir losen jeden Tag einen neuen Gewinner aus, dieser wird am Folgetag per Privat-Nachricht von uns benachrichtigt.

Teilnahme ab 18 Jahren. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook.»

Gewinnspiel 2

Adventskalender heißt es auch bei Bike Promotion. Hinter dem ersten Tor steckte ein Bike-Promotion-Gutschein im Wert von 250 Euro. Der Bike-Promotion-Gutschein kann für alle Events in Spanien und Portugal für Teilnahmegebühr, Boxenplatz, Motorradtransport, Gruppeninstruktion eingelöst werden. «Wie kannst Du an der Verlosung teilnehmen?», so die Trainingsanbieter. «Folge unserem Profil @bikepromotion, like den Beitrag und beantworte die Frage: Auf welcher spanischen oder portugiesischen Strecke würdest du gerne (einmal) fahren?»