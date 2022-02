IDM News: Einschreibung, Yamaha-Deal und BMW-Test

Die letzten Vertragsverhandlungen für die IDM 2022 laufen. Yamaha hat ein neues Importeurs-Team und BMW lässt jeden auf die Strecke. Der IDM-Start Anfang Mai auf dem Lausitzring rückt näher.

Während sich IDM-Teamchef Denis Hertrampf mit einem Hersteller geeinigt hat, war Werner Daemen mit seiner Mannschaft bei ersten Testfahrten in Spanien. BMW lädt jeden Interessierten auf die Rennstrecke ein und die IDM-Teilnehmer können sich in ihrer jeweiligen Klasse anmelden.

Einschreibung geht los

Es sind nur noch drei Monate, bis die IDM am 6. Mai auf dem Lausitzring in die Saison 2022 startet. Ab sofort können sich alle Teilnehmer für die IDM-Klassen Superbike, Supersport, Supersport 300 und Sidecar auf der offiziellen IDM-Seite unter www.idm.de/dokumente einschreiben. Gleiches gilt für die Cup-Klassen Pro Superstock, Twin Cup, Yamaha R3 bLU cRU Cup und die IDM-Läufe des Northern Talent Cups und Austrian Junior Cups. Die Voraussetzung für die Teilnahme an den Rennen der Saison 2022 ist eine international gültige Lizenz des DMSB (Deutscher Motor Sport Bund e.V.), oder eine von der Heimat-Föderation ausgestellte international gültige Lizenz sowie eine Auslands-Startgenehmigung. (Quelle: idm.de)

Verhandlungen erfolgreich

Das Hertrampf MO Yamaha Racing Team und der deutsche Importeur sind sich einig geworden, die letztjährige Kooperation in der IDM Superbike um weitere zwölf Monate zu verlängern. Als Fahrer an Bord der Yamaha YZF-R1M sind Vladimir Leonov (RUS), Daniel Kartheininger (D) und Nachwuchsmann Max Schmidt (D) unterwegs. Nachdem sich das MGM-Team aus der Meisterschaft zurückgezogen hat, übernimmt das Hertrampf MO Yamaha Racing Team nun dessen bisherige Rolle als offizielles Importeursteam.

Doppeldate steht

In der in der IDM Superbike ist der Belgier Bastien Mackels für das Team Kawasaki Weber Motos aus der Schweiz unterwegs. Doch damit ist Mackels noch nicht ganz ausgelastet und einigte sich jetzt mit dem Team Tati Beringer Racing für die Teilnahme an der Langstrecken-Weltmeisterschaft, die über die Osterfeiertage mit den 24 Stunden von Le Mans losgeht. Auch dort bleibt Mackels dem Hersteller Kawasaki treu.

BMW Probefahrt

«Du bist Dir unsicher, ob die Rennstrecke was für Dich ist», fragt aktuell BMW Motorrad nach. «Egal ob jung oder alt, bei den Testrides-Events der Moto Racing School kannst Du die BMW S 1000 RR auf den folgenden Rennstrecken testen: 5. - 06. Mai 2022 – Oschersleben, 3. - 24. Juli 2022 – Spreeewaldring, 7. - 18. September 2022 – Spreewaldring, 7. - 28. September 2022 – Sachsenring.» Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten und Preisen gibt es direkt bei BMW.

Gelungener Einstand

Kamil Krzemien hatte sich schon im vergangenen Jahr gut in die IDM Superbike eingeführt. Jetzt war der Pole erstmals nach seiner Vertragsunterzeichnung mit dem Team BCC-alpha-Van Zon-BMW zu Testfahrten in Spanien unterwegs. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Markus Reiterberger, Pepijn Bijsterbosch und Jan Mohr. «Erster Test mit meinem neuen Team geschafft», erklärte er nach der Rückkehr in die Heimat. «Die Tests sind super gelaufen und über drei Tage haben wir viele Einstellungen getestet, ich habe mich in dem neuen Team akklimatisiert und ein wirklich reibungsloses und schnelles Tempo gezeigt. Es gibt nichts Schöneres, als bei den ersten Tests den eigenen Streckenrekord zu brechen. Das Team hat hervorragend gearbeitet, wir hatten kein einziges Problem oder Fehlfunktion, und Teil dieses Teams zu sein, ist ein Traum. Ich kann die nächsten Tests kaum erwarten, und dieses Jahr bin ich sicher, dass meine Leistung sehr stark sein wird.»

Neuer Versuch

Eigentlich ist das Hertrampf MO Yamaha Racing Team als fester Bestandteil in der IDM Superbike bekannt, aber das wird sich jetzt ändern. Hertrampf spielt nun zusätzlich auch in der Supersport-Klasse mit und Milan Merckelbagh ist der Fahrer. Für den 21-jährigen Merckelbagh waren die letzten drei Jahre in der IDM Supersport ein einziges Auf und Ab. Dem 23. Gesamtrang im Jahr 2019 folgte eine Steilkurve, die den Niederländer auf der Yamaha YZF-R6 auf den sechsten Platz nach vorn spülte. In der vergangenen Saison war wieder nur ein 21. Tabellenplatz am Jahresende drin. Beim Finale in Hockenheim deutete es sich an, dass Merckelbagh sich für 2022 neue Unterstützung holen wollte, zumal sich sein bisheriges Team aus der IDM zurückgezogen hat. «Ich muss in der IDM Supersport in kein Equipment investieren und kein neues Motorrad aufbauen», erklärt Hertrampf. «Milan bringt seine eigene Yamaha mit. Wir bieten ihm den technischen Support. Wir haben sogar noch einen weiteren Fahrer verpflichtet, der ebenso in unserer Doppelbox stehen wird. Nico Maier wird für uns im Pro Superstock antreten.» (Quelle: idm.de)