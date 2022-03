IDM SBK und SSP 2022 ohne Valentine Debise

Weder in der Supersport- noch in der Superbike-Klasse gibt es bei der IDM ein Wiedersehen. Der Franzose kehrt ganz in seine Heimat und zur FSBK zurück. Mit seinem eigenen Team will er nach zwei Titeln greifen.

«Leider ist mein Wochenende in Indonesien für mich zu Ende», musste Valentine Debise Ende November 2021 seinen Fans berichten. Für das Team GMT94 war er in der Supersport-Weltmeisterschaft unterwegs, musste aber vorzeitig die Segel streichen, nachdem seine Schulter bei einem Trainings-Sturz arg in Mitleidenschaft gezogen worden war und die Ärzte an der Rennstrecke kein grünes Licht für einen Start gaben.

Danach war es um den Franzosen ruhig geworden. In der Saison 2021 hatte er für Aufsehen gesorgt, da er in dem Kampf um gleich vier Titel mitmischte. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland war er für die Klassen Supersport 600 und Superbike eingeschrieben. Und in allen vier Klassen gehörte er bis zur Schlussphase zu den potenziellen Titelanwärtern. Als Belohnung für die Leistungen durfte er mit dem Team GMT94 bei dem einen oder anderen WM-Lauf teilnehmen.

Eine Handgelenkverletzung, die konservativ und ohne Operation behandelt wurde, machte dann alle Titelambitionen zunichte. In Frankreich reichte es durch seinen großen Vorsprung zum Titel in der 600er-Kategorie. Bei der IDM gingen er und sein Team Kawasaki Weber Motos dagegen leer aus. Eine Vertragsverlängerung gab es im von Kawasaki Deutschland unterstützten Team des Schweizers Emil Weber nicht. Dort tritt man 2022 mit dem Belgier Bastien Mackels an.

Statt IDM oder gar WM heißt es für Debise jetzt wieder Französische Superbike-Meisterschaft. Anfang März war Debise gemeinsam mit Landsmann Kenny Foray auf der nahe von Paris gelegenen Rennstrecke von Carole für Michelin-Reifen-Tests unterwegs. Die beiden probierten den neuen Michelin Power Performance Reifen für das Superbike-Segment aus, der ab Mitte des Jahres bei den Händlern angeboten werden soll.

Debise hatte sich nach der Absage durch GMT94 für die WM neu orientieren müssen. «Daraufhin rief ich Pablo Puschmann an», erzählte Debise auf der Website von paddock-gp.com, «mit dem ich letztes Jahr die Französische Meisterschaft in der 1000cc-Klasse gefahren war, aber er hatte beschlossen, die französische Meisterschaft zu beenden, um sich auf seine CBO Track Days zu konzentrieren. Da ich meine Trainingsmotorräder, eine 600er und eine 1000er, bereits gekauft hatte, dachte ich mir, warum nicht trotzdem Rennen fahren.»

Kurzerhand stellte Debise sein eigenes Team auf die Beine. Team 33Accessoires.com by VRT81 wird sein Projekt heißen. Mit seinen Yamaha will er wieder in beiden Klassen starten und wie schon im Vorjahr die vom Team GMT94, dem französischen Verband und Yamaha ausgelobten WM-Wild-Card schnappen.