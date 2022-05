IDM News: VIP, Teenies, Belgier und neue Partner

Nach dem IDM-Auftakt auf dem Lausitzring geht es am kommenden Wochenende gleich weiter im Takt. Die Motorsport Arena Oschersleben ist das nächste Reiseziel. Allerdings ohne Seitenwagen.

Die IDM-Macher haben einen neuen Partner für ihren Finanz-Pool an Land gezogen. Yamaha lädt zur Rundfahrt ein. In Oschersleben kann man es sich gutgehen lassen und manch einer arbeitet noch an seiner IDM-Fitness.

Neue Partnerschaft

ZF Friedrichshafen ist ab der Saison 2022 offizieller Technologiepartner der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft. Wenige Hundertstelsekunden bringen die Entscheidung zwischen Sieg und Niederlage. Hier muss sich jeder auf jeden verlassen können – und auf die Technik. Ab dieser Saison ist ZF Race Engineering offizieller Technologiepartner der Rennserie. «Motorräder rufen so viele Emotionen hervor wie kaum ein anderes Fahrzeug», sagt Sascha Ricanek, Geschäftsführer von ZF Race Engineering. «Und nirgends ist man als Fahrer näher an der Technik. Hier gibt es also keine Chance zur Augenwischerei. Hier zählt nur Top-Performance. Hier können wir zeigen, welche Top-Performance Technik von ZF liefert.» Gemeinsam mit der Firma Wilbers entwickelt das Unternehmen eine neue Teleskopgabel. Erste Versuchsläufe bestätigen: Auf der Rennstrecke fuhren Florian Alt, sowie Testfahrer von ZF merklich bessere Rundenzeiten einDann steht sie für alle Teams als Nachrüstoption bereit. Auch eine Freigabe für den Aftermarket ist bereits fest eingeplant. (Quelle: B4B Wirtschaftsleben Schwaben)

Yamaha Ausfahrt

In Zusammenarbeit mit DG Sport veranstaltet Yamaha Motor Europe am Donnerstag, 30. Juni und Freitag 1. Juli zwei Rennstreckentage auf der belgischen Berg-und-Tal-Bahn von Spa-Francorchamps. Ein Doppeltermin, der ausschließlich für Yamaha-Fahrer reserviert ist.

Die Yamaha Track Days bestehen aus mehreren Fahrsitzungen. Am Donnerstagabend wird für gute Stimmung gesorgt, da auf der Rennstrecke eine Burger Party mit Live-Konzert stattfinden wird. Auf der Strecke werden die Fahrer in vier Gruppen eingeteilt, abhängig vom Erfahrungsniveau: Amateur, schnell, sehr schnell und Experte. So kann jeder die "schönste Rennstrecke der Welt" unter den besten Bedingungen und in Gesellschaft von Teilnehmern desselben Niveaus genießen. Es werden einige berühmte Yamaha-Fahrer auf der Strecke sein, wie der aktuelle Supersport-Champion Dominique Aegerter und sein aktueller Teamkollege bei Ten Kate Racing Leonardo Taccini. Der Grenzwert für die Lautstärke, sowohl statisch als auch dynamisch, ist auf 100 dB festgelegt.

VIP in Oschersleben

Am kommenden Wochenende ist die IDM in der Motorsport Arena Oschersleben zu Gast. Der Streckenbetreiber wirbt dafür mit einem Komplett-Paket: «Essen mit Blick auf die Rennstrecke? Ultimative Nähe zum Renngeschehen? Die Möglichkeit private und geschäftliche Kontakte zu knüpfen? Für wen sich das nach einem perfekten Wochenende anhört sollte einen Blick auf unsere VIP-Tickets für die IDM werfen. Ein Ticket bietet unter anderem einen Zugang zu einem Morgen-, Mittag- und Kuchenbuffet in der VIP-Lounge, Betreuung durch unser Servicepersonal sowie VIP-Parkplätze und viele weitere Angebote.

Diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Website.»

Fahrer gesucht

Im Rahmen der IDM ist auch wieder der Pro Superstock Cup am Start. Die Verantwortlichen bieten noch freie Plätze an. «Gäste: Willkommen, Bikes: Alle Superbikes mit Homologation, Reifen: Hat Pirelli dabei, Lizenz: Ab RaceCard oder B-Lizenz, Airbag: Aiugrund der momentanen Lage (Lieferung) ausgesetzt, Helm: Muss 22/05 entsprechen, Fähigkeit: Unter 1:36 solltest du schon konstant fahren können. Sonstiges: Info@ps-track-events.de.»

Teenies on Tour

«In den letzten beiden Wochen legte Benjamin Baumgartner 2.800 km zurück, um sich beim Training in Oschersleben und am Schleizer Dreieck auf das erste Rennen des Yamaha R 3 bLU cRU Cup vorzubereiten», berichtet das Team Heating Factory. «Nach anfänglichen technischen Problemen konnte er dann doch noch zahlreiche Runden absolvieren und sich intensiv mit dem Datarecording beschäftigen. Nächste Woche heißt es dann Daumen drücken für die Youngsters Benny und Leo Rammerstorfer beim Rennwochenende in Oschersleben.»

Fehlende Fitness

Eigentlich möchte der Ostbelgier Tom Kohnen 2022 sein viertes Jahr in Folge in der IDM Supersport bestreiten. Beim Finale im vorigen Jahr in Hockenheim hatte er sich noch über seine Fortschritte gefreut. Doch vor dem Auftakt am Lausitzring kam die vorläufige Absage. «Schweren Herzens muss ich bekannt geben, dass ich noch nicht fit genug bin, um aktuell Rennen fahren zu können», erklärte er. «Ich werde sehen, wie ich meine Fitness in den kommenden Monaten steigern kann. Hoffentlich geht's bald wieder ab.»