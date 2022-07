IDM: Strafe muss sein – Long Lap Penalty

In der IDM kann man auch in Sachen Strafen für die Weltmeisterschaft üben. Denn inzwischen gibt es auch im Strafenkatalog der IDM einen Passus über die Extra-Meter. Je nach Vergehen.

In der Regel benehmen sich die Piloten der verschiedenen IDM-Klassen auf der Strecke halbwegs gesittet. Doch ab und an geht auch bei den erfahrensten Piloten mal was daneben. Ein Frühstart oder die zu großzügige Auslegung der Streckengrenzen oder oder oder. Bekam man früher je nach Vergehen Plätze aberkannt, eine Durchfahrtsstrafe verpasst oder Strafsekunden aufgebrummt, gibt es jetzt auch auf nationaler Ebene die Long Lap Panelty LLP. So manch einen hat es in diesem Jahr bereits erwischt.

Die Regeln sind gar nicht so kompliziert, wie es den Anschein hat. Während eines Rennens kann ein Fahrer angewiesen werden, die LLP zu absolvieren. Der Fahrer muss dann eine vordefinierte Strafzone durchfahren, die in einer asphaltierten Auslaufzone auf der Strecke markiert ist. Ihm wird maximal drei Runden lang ein weißes Schild (100 cm x 80 cm) mit seiner Startnummer an der Start-/Ziellinie gezeigt und zusätzlich eine Information auf dem Zeitmonitor angezeigt. Innerhalb dieser maximal drei Runden hat der Teilnehmer die Möglichkeit, die Strafe zu absolvieren. Missachtet er die Bestrafung, erhöht sich die Strafe auf 2 x LLP. Im Falle von festgelegten 2 x LLP wird maximal 5 Runden lang das weiße Schild gezeigt. Innerhalb dieser maximal fünf Runden hat der Teilnehmer die Möglichkeit, die Strafe zu absolvieren. Missachtet er die Bestrafung, wird eine Durchfahrtsstrafe (Ride Through) verhängt oder eine Ersatzstrafe durch den Race Director ausgesprochen.

Der Fahrer muss beim Durchfahren der Strafzone zwischen den beiden markierten Linien rechts und links bleiben. Verstöße führen zu einer Wiederholung der LLP. Der Fahrer ist bei der Ein- und Ausfahrt der Strafzone dafür verantwortlich, keine anderen Fahrer zu behindern oder zu gefährden. Während der Durchfahrt der Strafzone darf nicht überholt werden. Verstöße gegen eine sichere Absolvierung der Strafzone werden vom Race Director bestraft.

Die LLP darf nicht absolviert werden, wenn im betroffenen Streckenteil der Strafzone gelbe Flaggen geschwenkt werden. In diesem Falle wird die Anzahl Runden zur Absolvierung der LLP hinzugerechnet, in denen das Durchfahren der Strafzone aufgrund gelber Flaggen nicht möglich war.

Sollte es der Rennleitung nicht möglich sein, die LLP bis zum Ende des Rennens durchzuführen, werden die betroffenen Fahrer mit einer Zeitstrafe oder einer Ersatzstrafe durch den Race Director belegt. Im Falle eines Rennabbruches vor Absolvierung der LLP ist diese im zweiten Teil des Rennens zu absolvieren.

Der Streckenbereich, welcher die Strafzone enthält, sowie die Ersatz-Zeitstrafe werden in der Ausschreibung bekanntgegeben. Für Rennstrecken ohne Möglichkeit einer adäquaten Strafzone können Ersatz-Zeitstrafen oder andere Bestrafungen durch den Race Director angewandt werden.