ETS-Sprit in der IDM: Erst da und jetzt wieder weg 07.07.2022 - 09:32 Von Esther Babel

© EB Freie Auswahl beim Benzin

Ursprünglich war geplant, dass ab diesem Jahr alle Solo-Klassen in der IDM mit dem Benzin von Hersteller ETS fahren sollen. Doch in der Winterpause landete der geplante Deal in der Tonne. Sprit ist wieder freigegeben.