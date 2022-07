IDM News: Teuchert, Kawa-Days und Bagger-Party

Der Countdown läuft und die ersten Fahrer und Fans machen sich langsam, aber sicher auf den Weg ans Schleizer Dreieck. Aber auch sonst war und ist rund um die IDM so einiges los. Vom Rennrentner bis zum Bagger-Fahrer.

Nur quer bist du wer, war wohl das Motto der Bagger-Party, bei der auch IDM-Superbike-Pilot Björn dabei war. Spaß hatte Rennrentner Jörg Teuchert bei den Sachsenring Classic und in Speyer wird es am Wochenende grün.

Kawasaki-Days in Speyer

Wen es am kommenden Wochenende nicht nach Schleiz zieht, um die IDM vor Ort zu feiern, kann alternativ auch zu den Kawasaki-Days nach Speyer reisen. Zwei Jahre lang wurden die Kawasaki Days durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Nun startet Kawasaki neu durch: Am 23. und 24. Juli 2022 wird das Technik Museum Speyer wieder der Ort sein, an dem sich Tausende Kawasaki- und Motorrad-Fans zu einem lime-grünen Fest treffen. Das Jubiläum „50 Jahre Z-Modelle“ wird dort ebenfalls gebührend gefeiert. Bereits zum dritten Mal sind die Gäste zu den Kawasaki Days nach Speyer eingeladen, um brandaktuelle und klassische Motorräder anzuschauen, Zweirad-Action zu erleben und sich mit vielen anderen Gleichgesinnten auszutauschen. In diesem Juli warten u. a. eine Händler- und Partnermeile, eine MX-Freestyle-Show, Stunts von Chris Rid, Kawasaki-Roboter-Action, Airbrush-Tattoos, ein Leistungsprüfstand sowie Fahr- und Schräglagensimulatoren auf die Besucher.

Wer selbst ein aktuelles Kawasaki-Modell bei einem Testride erleben möchte, der sucht sich vorab bei Kawasaki ein Motorrad und die gewünschte Zeit beim Event aus. Die geführten Testrunden starten dann am Kawasaki-Promotruck. Die Eventfläche befindet sich direkt neben dem Technik Museum Speyer auf den Parkplätzen P3 und P4. Motorräder können auf dem Parkplatz P2 abgestellt werden. Selbstverständlich ist der Eintritt zu den Kawasaki Days (Samstag von 10:00 – 18:00 Uhr, Sonntag von 10:00 Uhr – 17:00 Uhr) kostenlos.

BMW-Bagger-Party

Björn Stuppi ist normalerweise in der IDM Superbike für das Team Kiefer am Start. Doch jetzt wagte er sich an größere Kaliber. Auf Einladung von Hersteller BMW ging es Mitte Juli nach Schlüsselfeld, um auf der ADAC-Strecke an der Bagger Race Party teilzunehmen. Neben BMW waren Piloten mit Indian und Harley Davidson am Start. «Mal das etwas andere Rennen», meinte Stuppi anschließend. «Vielen Dank an BMW Motorrad Deutschland für die Einladung. Es war eine Ehre als einer der Fahrer für das Team BMW Motorrad beim ersten Europäischen Bagger Race dabei zu sein! Gute und schnelle Besserung an meinen Teamkollegen Alex Jolig, der leider gestürzt ist. Es schreit nach einer Fortsetzung, hoffentlich mit noch mehr Zuschauern und denselben Fahrern im Jahr 2023.»

Teuchert im Rennfieber

Der Supersport-Weltmeister aus dem Jahr 2000 mischte sich Mitte Juli im Rahmen der Sachsenring Classic in Yamaha-Farben ebenfalls unter das fahrende Volk und war begeistert. «Sachsenring Classic», urteilt er. «Einfach Wahnsinn. Hab meine R6 um den Kurs getrieben. Schon geil, wenn man gemeinsam mit Kevin Schwantz, Giacomo Agostini und den ehemaligen Stars der Pro Superbike am Sachsenring schwarze Striche zieht. Die Fans sind unglaublich. Und es war mir ein Vergnügen, eine TZ 750 aus den 70ern zu pilotieren. Danke an Yamaha Deutschland für die Einladung.»

Thüringer Triathlet

Justin Hänse hat in diesem Jahr alle Hände voll zu tun. Denn neben seiner dritten Saison im Twin Cup ist er in zwei weiteren Rennserien mit von der Partie. Im Twin Cup fährt der Niederpöllnitzer bislang allen davon. Nach sechs Rennen führt Hänse die Wertung mit der höchstmöglichen Punktzahlt von 150 Zählern an. Auf Yamaha-Kollege Jan Gerwin, der an zweiter Stelle liegt, hat Hänse zur Saisonhalbzeit 52 Punkte Vorsprung. Doch seine MT-07 pilotiert der 19-Jährige nicht nur im Twin Cup. «Um möglichst viel Trainingszeit zu haben, starte ich zudem im Deutschen Langstrecken Cup. Außerdem teste ich gemeinsam mit einem Freund aus Österreich eine MT-07, die er zum Rennmotorrad umgebaut hat. Im Mai gesellte sich dann noch eine dritte Rennserie dazu. «Während einer Testwoche in Oschersleben wurde ich zu einem Gaststart im Yamaha R7-Cup eingeladen», so Hänse. Nachdem er beide Rennen souverän für sich entscheiden konnte, durfte er auf dem Schleizer Dreieck noch einmal im Sattel der R7 teilnehmen. Auch dieses Mal dominierte er und gewann beide Läufe. (Quelle: Yamaha)