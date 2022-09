IDM Red Bull: Der Plan am Freitag

Die Sonne lacht über den Bergen der Steiermark und die IDM-Piloten machen sich zum vorletzten Mal in dieser Saison 2022 auf den Weg, um sich die wenigen verbliebenen Meisterschaftspunkte zu sichern.

Beim sechsten von sieben IDM-Wochenende treffen sich die Piloten der IDM Solo-Klassen, der IDM Sidecar, des Northern Talent Cup, des Yamaha R3 bLU cRU Cup und des Austrian Junior Cup ab heute auf dem Red Bull Ring. Nicht dabei sind dieses Mal der Twin und der Pro Superstock Cup. Der Titel in der IDM Superbike ist seit dem Assen-Wochenende schon vergeben. Zum vierten Mal an Markus Reiterberger. In allen anderen Klassen stehen die Titelentscheidungen noch aus.

Der Titelkampf

Als Fahrer für das Team Freudenberg KTM – Paligo Racing ist Leo Rammerstorfer in der IDM Supersport 300 aktuell mit einem Punkt Vorsprung der Tabellenführer vor seinem Kontrahenten Marvin Siebdrath (Füsport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki). Am Wochenende hat Rammerstorfer Heimvorteil. Der Feldkirchener wohnt nur eineinhalb Stunden vom Red Bull Ring entfernt und kennt die Strecke gut. Letztes Jahr gewann er hier den KTM Austrian Junior Cup und fuhr noch am selben Tag in der IDM Supersport 300 mit Rang 3 aufs Treppchen. Als Hobbyracer nahm ihn sein Vater früher regelmäßig zur Rennstrecke mit und vom österreichischen Rennsportkollegen und Freund Lukas Trautmann, «lernte ich jeden Blödsinn, den man mit einem Motorrad machen kann. Daher habe ich wohl den Spirit». Ob er an diesem IDM-Wochenende allen Grund zur Freude hat, wird sich am Samstag und Sonntag herausstellen. Auf die Rennen bereitet sich der angehende Maturaschüler physisch die ganze Saison über mit viel Motocross-Training, Fahrrad fahren oder Trainingseinheiten im Fitnessstudio vor, sowie mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. (Quelle: idm.de)

Die DMSB-Post

Der IDM-Promoter muss jede Veranstaltung beim Deutschen Motorsport Bund anmelden. Damit verbunden sind Rechte und Pflichten. «Nach Erteilung der motorsportrechtlichen Genehmigung darf diese nur noch mit schriftlicher Zustimmung des DMSB oder der Sportkommissare der Veranstaltung via Bulletin geändert werden», heißt es da. «Nicht genehmigte Ergänzungen oder Änderungen der Ausschreibung ziehen die Unwirksamkeit der motorsportrechtlichen Genehmigung nach sich und können weitere sportgesetzliche Sanktionen sowie den Wegfall des Versicherungsschutzes für Ihre Veranstaltung zur Folge haben. Die nachstehend aufgeführten Unterlagen sind innerhalb der jeweils angegebenen Fristen unter www.dmsbnet.de hochzuladen. Sieben Tage vor der Veranstaltung: Versicherungsbestätigung und behördliche Erlaubnis. Die Mindestversicherungs-Deckungssummen sind im DMSB-Handbuch aufgeführt. Der Abschluss höherer Versicherungssummen wird empfohlen. Ein Tag nach Veranstaltung: Offizielle Ergebnisse, Medizinische Unfallberichte sowie Straf- und Protestentscheidungen. Alleinig Protestentscheidungen und Berufungsankündigungen müssen zusätzlich im Original an die DMSB-Geschäftsstelle gesendet werden. Der medizinische Unfallbericht ist durch den vor Ort behandelnden Rennarzt oder den Vorsitzenden Sportkommissar ausschließlich an unfallmeldung@dmsb.de zu senden. Unmittelbar nach Veranstaltung: Schlussbericht. Wir bitten Sie zu beachten, dass bei verspäteter oder unvollständiger Einreichung oben genannter Unterlagen Säumniszuschläge gemäß der DMSB-Gebührenordnung erhoben werden. Bei alle offiziellen Unterlagen ist zu beachten, dass das aktuelle DMSB-Logo verwendet wird.»

Niederländisches Duell

Entweder Rob Hartog oder Pepijn Bisjsterbosch. Einer der beiden Niederländer wird mit großer Wahrscheinlichkeit Dritter in der IDM Superbike 2022. Hartog, aktuell Dritter, ist bester Yamaha-Pilot der Saison. Mit Bijsterbosch liegt einer der zahlreichen BMW-Fahrer mit sechs Punkten Rückstand in seinem Windschatten. Von hinten droht keine Gefahr. Toni Finsterbusch und Julian Puffe fallen verletzungsbedingt die restliche Saison aus. Mit wem würde Hartog am liebsten im Aufzug stecken bleiben und warum? So die Frage bei idm.de. «Mit Valentino Rossi, weil ich schon immer ein Fan von ihm war. Und vielleicht gibt er mir einen Rat, wie ich mit der Yamaha R1M noch schneller fahren kann», so Hartogs Antwort.

Das Wetter

In Zeltweg ist es von Tagesbeginn bis zum Nachmittag wolkig und die Temperaturen liegen zwischen 9 und 20°C. Am Abend stören in Zeltweg nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel bei Temperaturen von 13 bis 17°C. In der Nacht ist es leicht bewölkt bei Werten von 9°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 3 und 17 km/h erreichen. Heute gibt es bis zu 4 Sonnenstunden. Sonnenaufgang: 06.21 Uhr, Sonnenuntergang: 19.39 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Plan für Freitag 02.09.22

08.30 bis 09.00 Uhr FP1 Northern Talent Cup

09.05 bis 09.25 Uhr FP1 R3 bLU cRU Cup

09.35 bis 10.00 Uhr FP1 IDM Supersport 300

10.05 bis 10.35 Uhr FP1 IDM Supersport

10.40 bis 11.20 Uhr FP1 IDM Superbike

11.25 bis 11.55 Uhr FP2 Northern Talent Cup



Pause



13.00 bis 13.20 Uhr FP IDM Sidecar

13.25 bis 13.45 Uhr FP2 R3 bLU cRU Cup

13.55 bis 14.20 Uhr FP2 IDM Supersport 300

14.25 bis 14.55 Uhr FP2 IDM Supersport

15.05 bis 15.45 Uhr FP2 IDM Superbike



15.50 bis 16.10 Uhr Q1 R3 bLU cRU Cup

16.20 bis 16.50 Uhr Q1 Northern Talent Cup

16.55 bis 17.15 Uhr Q1 Austrian Junior Cup

17.25 bis 17.50 Uhr Q1 IDM Supersport 300