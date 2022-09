Korbinian Brandl erobert Austrian Junior Cup-Krone 13.09.2022 - 09:57 Von Esther Babel

© AJC Korbinian Brandl (15) schaut sich bei der IDM um

Nach seinem Gesamtsieg in der Nachwuchsschule liebäugelt der Teenager aus Bayern für das Jahr 2023 mit einem Start in der IDM. Der Sieg in Österreich hat auch mental für die nötige Schubkraft gesorgt.