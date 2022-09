Bastien Mackels mit viel Gefühl für die Kawasaki

Am vergangenen Wochenende ging die Reise für Teamchef Emil Weber, sein Team Kawasaki Weber Motos und seinen Piloten an den Red Bull Ring in Österreich. Mit vereinten Kräften ging es in Richtung Podest.

Bastien Mackels hatte nach seinem IDM-Rennen in Assen nochmals alle Details analysiert und reiste gut vorbereitet in die Steiermark. Mit an Bord auch Flavio Prodolliet von der Firma FP Engenering, der das Team beim Data Recording und der damit verbundenen Abstimmung unterstützte. Im Training konnte sich Mackels dann den achten Platz in der dritten Startreihe sichern. «Ich habe im Training stets versucht, das Paket zu verbessern», erklärt Mackels die Fortschritte. «Also habe ich nicht nur am Motorrad gearbeitet, sondern auch an mir. Ich verstehe inzwischen das Motorrad besser und auch beim Bremsen geht es voran. Ich habe verstanden, und auch akzeptiert, dass man die Kawasaki einfach ein wenig gefühlvoller fahren muss.»

Am Rennsonntag waren die Luft- und Asphalttemperaturen um einiges kühler als noch bei den Qualifyings am Vortag. «Das kam uns vor allem beim Grip am Hinterrad sehr entgegen», erklärt der Belgier. Im ersten Rennen schlug sich Mackels wacker und erntete Platz 7. Dadurch ging das zweite Rennen für ihn aufgrund der bei der IDM angewandten umgekehrten Startreihenfolge von Platz 6 und damit aus der zweiten Reihe los. Was normalerweise als Vorteil gedacht ist, erwies sich als trügerisch.

Im Vorfeld hatte es am Red Bull Ring einen kleinen Schauer gegeben, doch der Asphalt war rund um die Strecke wieder abgetrocknete. Nur die rechte, im Schatten der Haupttribüne gelegene, Seite der Start-Ziel-Geraden nicht. Damit stand der Kawasaki-Pilot im Nassen. Doch mit seiner Erfahrung machte er den kleinen Nachteil rasch wett, setzte sich in der Verfolgergruppe durch und genehmigte sich im Ziel des zweiten Rennens souverän den vierten Platz. «Ich konnte den Drittplatzierten Leandro Mercado immer sehen», so Mackels. «Doch aus den Kurven heraus hat es noch ein klein wenig gefehlt. Doch es lief sehr viel besser als in Assen, da wir schon mit einem anderen Grund-Set-up in das Wochenende gestartet waren. So ist es uns gelungen, wieder zu den Top-Ten-Plätzen in der Gesamtwertung aufzuschließen.»

IDM Superbike Q1+Q2



1. 1:32,505 min. Florian Alt (D/BMW)

2. 1:32,999 min. Markus Reiterberger (D/BMW)

3. 1:33,714 min. Leandro Mercado (ARG/Honda)

8. 1:34,951 min. Bastien Mackels (B/Kawasaki)



Ergebnis IDM Superbike Rennen 1



1. Markus Reiterberger (D/BMW)

2. Florian Alt (BMW)

3. Leandro Mercado (Honda)

7. Bastien Mackels (Kawasaki)



Ergebnis IDM Superbike Rennen 2



1. Markus Reiterberger (D/BMW)

2. Florian Alt (D/BMW)

3. Leandro Mercado (ARG/Honda)

4. Bastien Mackels (B/Kawasaki)



Punktstand nach 12 von 14 Rennen



1. 295 Punkte Markus Reiterberger (D/BMW)

2. 178 Punkte Florian Alt (D/BMW)

3. 126 Punkte Rob Hartog (NL/Yamaha)

9. 75 Punkte Bastien Mackels (B/Kawasaki)