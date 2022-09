IDM Hockenheim 2022: Der Plan am Sonntag

Die letzten Rennen der IDM Supersport 300, der IDM Supersport und der IDM Superbike sind für den heutigen Sonntag geplant. Auch wieder am Start die IDM Sidecar, der Twin-, der Pro Superstock- und der R3 bLU cRU Cup.

Auch wenn man sich vielleicht nicht so für die IDM Supersport 300 interessiert, sollte man sich heute auf jeden Fall Zeit nehmen für das Rennen der Nachwuchsklasse. Denn es geht um nichts Geringeres als um den Titel. Die Entscheidung wird zwischen Leo Rammerstorfer (KTM) und Marvin Siebdrath (Kawasaki) fallen.

Kann man mal machen

Wer vom Hockenheimring auch nach dem IDM-Finale noch nicht genug hat, kann 14 Tage später erneut anreisen. In diesem Jahr wird der große Showdown wieder am Traditionsort des DTM-Finales stattfinden – nämlich vom 7. bis 9. Oktober auf dem Hockenheimring. «Die zweite Saison mit neuem Reglement verspricht die packende erste nochmals in allen Belangen zu toppen», glauben die Streckenbetreiber. «Dafür sollen zum einen Feinschliff am Reglement, vor allem aber ein deutlich größeres Teilnehmerfeld von mehr als 25 Rennfahrzeugen sorgen. Beim Pitwalk kommt man den Rennfahrzeuge ganz nah und kann den Mechanikern über die Schulter schauen. An den Renntagen erhält man Zutritt zum Fahrerlager mit dem Zusatzticket ‚Paddock‘, und zum sog. Pitwalk mit dem Zusatzticket ‚Paddock & Pitwalk‘. Die Zusatztickets sind nur in Verbindung mit einem Tribünenticket gültig und können an den Renntagen im Ticketshop gebucht werden. Der Zugang zur Boxengasse erfolgt ausschließlich zu vordefinierten Zeiten. Tickets müssen im Ticket-Shop zugebucht werden.» Bei der IDM ist der Pitwalk und der Zutritt zum Fahrerlager übrigens inklusive. Ein Ticket für alles.

Selbstfahrer 1

Der Hockenheimring Baden-Württemberg gehört zu den berühmtesten Rennstrecken der Welt und die Faszination, die von ihm ausgeht, ist auch nach Jahrzehnten ungebrochen. Hierbei sind es nicht nur die Zuschauerveranstaltungen, sondern auch ein breites Spektrum an Fahrveranstaltungen bei denen teilweise sogar eine aktive Teilnahme möglich ist.

«Mit unseren vielseitigen Angeboten», so der Betreiber, «runden wir ihre Veranstaltung auf und neben der Strecke perfekt ab. Egal ob sie ein exklusives Kundenevent, ein professionelles Renntraining oder einen Trackday planen, wir stehen Ihnen mit unserer Erfahrung und Leidenschaft als Full-Service-Dienstleister zur Verfügung.» Wer also das nötige Kleingeld hat, kann sich den Hockenheimring auch ganz für sich alleine buchen.

Selbstfahrer 2

Im Rahmen des IDM-Finales auf dem Hockenheimring können am 24. und 25. September viele Modelle getestet werden. BMW präsentiert eine Palette von der GS 850 Adventure bis hin zur S 1000 RR. Das Angebot von Honda reicht von der Africa Twin bis zur NT 1100 DCT. Kawasaki schickt eine bunte Mischung zwischen der Versys 650 und der Ninja 1000 SX auf die Straße. Yamaha lässt einen Reigen zwischen der MT-09 und XSR 900 frei. Wer einfach mal etwas Neues ausprobieren will oder noch auf der Suche nach dem richtigen Motorrad ist, kann sich hier von den Vorteilen der einzelnen Bikes überzeugen und spüren, was sich ganz persönlich richtig anfühlt. Wie läuft die Probefahrt ab? Zum Stand des gewünschten Herstellers im IDM-Fahrerlager gehen. Motorrad aussuchen. Termin vereinbaren. Ausweis und Führerschein vorlegen. Losfahren. Schutzkleidung inklusive Helm, Handschuhe und Stiefel sind mitzubringen. Wann geht es los? Sonntag ab 09:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr (je nach Hersteller). (Quelle: idm.de)

Der Stream

Am Sonntag gibt es für alle Daheimgebliebenen wieder viel zu sehen, wenn alle IDM-Rennen mit dem Live-Stream über Facebook oder über Youtube in die heimischen Wohnzimmer flattern. «Moderiert und kommentiert wird von Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric», erklärt Produktionsleiter Stephan Kraus von Radio Viktoria. «Wie immer erwarten wir zum Saisonfinale am Hockenheimring viele Gäste aus der Rennsport-Gemeinde. Unter anderem haben sich Dominic Schmitter, Lukas Tulovic und auch Florian Alts EWC-Teamchef Yannick Lucot angekündigt.» Gesendet wird am Sonntag ab 10.55 Uhr.

Das Wetter

In Hockenheim ist es morgens neblig trüb bei Werten von 11°C. Im weiteren Tagesverlauf ist es wolkig und die Höchstwerte liegen bei 17°C. Abends kann es in Hockenheim zeitweise etwas Regen geben bei Temperaturen von 13 bis 15°C. Nachts bleibt es bedeckt bei einer Temperatur von 11°C. Mit Böen zwischen 9 und 26 km/h ist zu rechnen. Heute gibt es bis zu zwei Sonnenstunden. Sonnenaufgang: 07.19 Uhr, Sonnenuntergang: 19.13 Uhr.

Der Zeitplan am Sonntag 25.09.2022

09.00 bis 10.00 Uhr Warm-up



10.20 Uhr Rennen 2 R3 bLU cRU Cup (12 R.)

11.10 Uhr Rennen 1 IDM Superbike (18 R.)

12.00 Uhr Rennen 1 IDM Supersport (15 R.)



12.30 bis 13.00 Uhr Pitwalk



13.30 Uhr Rennen 2 IDM Supersport 300 (13 R.)

14.10 Uhr Rennen IDM Sidecar (14 R.)

15.00 Uhr Rennen 2 IDM Superbike (18 R.)

15.50 Uhr Rennen 1 IDM Supersport (15 R.)

16.30 Uhr Rennen 2 Pro Superstock Cup (12 R.)

17.10 Uhr Rennen 2 Twin Cup (12 R.)



20.00 Uhr IDM Meisterehrung 2022