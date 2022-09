Zum Tod von IDM-Pilot Leon Langstädtler

Das Finale der IDM in Hockenheim geht wie geplant über die Bühne. Doch überschattet wird das Geschehen vom tragischen Unfall des Superbike-Piloten Leon Langstädtler, der dabei am Freitag sein Leben verlor.

Für die Familie um Leon Langstädtler und das Team F73 Academy/Werk 2 by MCA ist seit Freitag den 23. September 2022 nichts mehr wie es war. Bei einem tragischen Unfall im zweiten Freien Training verlor der 24-Jährge sein Leben. Eingangs des Motodroms war der BMW-Pilot gestürzt und durch einen nachfolgenden Fahrer überrollt worden. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb Leon Langstädtler noch an der Unfallstelle. Der zweite beteiligte Pilot kam schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Soweit die nüchternen Fakten.

Leon Langstädtler war vor zehn Jahren über den ADAC Junior Cup in den Strassenrennsport eingestiegen und war damals unter anderem mit Fahrern wie Gabriel Noderer, Lukas Tulovic und Hannes Soomer in der Nachwuchsschule unterwegs. Auch am Start seine Schwester Jessica. Weiter ging es für Leon Langstädtler im Yamaha-R6-Dunlop Cup, wo er in den Jahren 2015 und 2016 mitmischte. Seinen größten Erfolg feierte der Pilot aus Idstein im Jahr 2018 als Vizemeister im Suzuki GSX-R 1000-Cup. Auch in der IDM Superbike tauchte er dann immer öfter auf, seit zwei Jahren mit dem privaten Team F73 Academy/Werk 2 by MCA. Gebildet wurde das Team um den ehemaligen IDM Superbike-Piloten Christof Höfer (F73 Acadamy), Langstädtlers Vater Martin Jung (Werk2) und Stefan Schmidt (Motorrad Center Altendiez). Auch wieder dabei Schwester Jessica, die das Team im Twin Cup vertrat.

Seine quirlige Schwester Jessica war dann bei den Geschwistern für die Show nach aussen zuständig. Leon selbst war ein eher ruhiger und zurückhaltender Zeitgenosse, der an Interviews nicht wirklich viel Freude hatte. Statt über seine Leistungen zu reden, ließ er lieber auf der Strecke Taten sprechen. Wobei er auch da nicht als Draufgänger unterwegs war, sondern stets mit dem nötigen Grips und Sachverstand agierte. Sein letztes Rennen auf dem Red Bull Ring sollte im Rückblick sein bestes Wochenende der IDM-Saison 2022 werden. In Hockenheim wollte er, wie immer begleitet von seiner Schwester und seinem Vater, nochmals ein schönes IDM-Wochenende erleben.

Doch am Freitagnachmittag sollte er zum letzten Mal den Helm aufsetzen. Nach wenigen Minuten wurde das zweite Freie Training mit der roten Flagge abgebrochen und die Streckenposten gaben alles, um das Leben von Leon Langstädtler zu retten. Doch es war bereits zu spät. Der 24-Jährige hatte sicherlich noch viele Ziele und Träume für sein weiteres Leben, auch außerhalb des Rennsports. Doch diese werden sich nicht mehr erfüllen. Zurück bleibt seine zutiefst erschütterte Familie, die ihr Liebstes verloren hat und die nach der ersten Zeit der Trauer zusehen müssen, wie sie irgendwie ihr Leben fortsetzen können. Seinen IDM-Kollegen bleibt nur, ihnen für diese schwere Zeit viel Kraft zu wünschen.

Auch dem Team von SPEEDWEEK.com, bei dem Jessica Langstädtler im Rahmen ihrer Ausbildung einige Zeit praktische Erfahrungen im Bereich Journalismus gesammelt hat, bleibt nur, der Familie Langstädtler aufrichtiges Beileid auszusprechen.

Die offizielle Polizeimeldung

Wie bereits berichtet, ereignete sich am heutigen Freitag gegen 15:40 Uhr im Motodrom Hockenheim bei einem Rennstreckentraining der Superbikes ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer im Kurvenbereich alleinbeteiligt stürzte. Einem dahinter befindlichen Fahrer war es nicht mehr möglich auszuweichen und es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei erlitt der erste Motorradfahrer tödliche Verletzungen und erlag diesen noch an der Unfallstelle, trotz sofortiger ärztlicher Versorgung. Der zweite Unfallbeteiligte musste zur Versorgung durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Ein Sachverständiger wurde zur Untersuchung des Unfallhergangs von der Staatsanwaltschaft Heidelberg beauftragt und hat die Arbeit vor Ort aufgenommen. Weitere Ermittlungen erfolgen den Verkehrsdienst Mannheim.

Die Beileidsbekundungen im Netz

BMW Motorrad Motorsport



«Die BMW Motorrad Motorsport Familie trauert um Leon Langstädtler. Mit großer Bestürzung und Trauer hat BMW Motorrad Motorsport die Nachricht vom Tod des IDM-Fahrers Leon Langstädtler (GER) aufgenommen. Der 24-jährige BMW Racer ist am Freitag bei einem tragischen Unfall im Freien Training der IDM in Hockenheim tödlich verunglückt. BMW Motorrad Motorsport ist in dieser schwierigen Zeit in Gedanken bei Langstädtlers Familie, seinen Freunden und seinem Team F73 Academy / Werk 2 Racing Team by MCA. Die gesamte BMW Motorrad Motorsport Community möchte ihnen ihr aufrichtiges Beileid aussprechen.

IDM-Promoter



«Alle am Rennen beteiligten Organisationen bedauern das tragische Unglück und wünschen den Angehörigen und Freunden Kraft in diesen schweren Stunden.»

Hockenheimring-Streckenbetreiber



«Wir sind zutiefst betroffen und fassungslos. Unsere Gedanken und ganzes Mitgefühl sind in dieser schwierigen Zeit bei seiner Familie.»

IDM Superbike-Pilot und ehemaliger Teamkollege Jan Mohr



«Ich finde keine Worte für das, was heute passiert ist. Wir werden dich vermissen Leon. Rest in Peace Buddy.»

Team Kiefer Racing



«Es gibt keine Worte. Leon Langstädtler erlag seinen schweren Verletzungen. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und seinem Team. Ride on in heaven, Leon.»

Freund und Weggefährte Bastian Ubl



«Lebe wohl….Leon. Du wirst mir sehr fehlen. Danke für all die schönen Momente die wir zusammen erleben durften. Ich werde dich nie vergessen Bro. Mach es gut.»

Team Freudenberg Paligo KTM



«R.I.P. Leon! Die IDM ist wie eine große Familie und Familienmitglieder zu verlieren, tut weh. Der schwere Unfall, an dem unser Freund und Weggefährte Leon Langstädtler heute sein Leben verlor, versetzt unser Team in Trauer. Wir werden dich vermissen. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Und wir wünschen ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden. Ride in Heaven, Leon.»

IDM Superbike-Kollege Ricardo Brink



«Heute haben wir einen großartigen Menschen verloren. Immer positiv und fröhlich, deine Persönlichkeit war ein Vorbild für viele. Ich vergesse dich nicht Freund.»

Motorrad Center Altendiez



«Wir sind tief bestürzt über den viel zu frühen Tod unseres langjährigen Fahrers Leon Langstädtler, heute nach einem tragischen Unfall auf dem Hockenheimring aus dem Team ‚F73 Academy/Werk2 Racing Team by MCA‘. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei dir und deiner Familie, lieber Leon. Wir wünschen euch von ganzem Herzen unendlich viel Kraft in dieser schweren Zeit und sind immer für euch da.»