IDM Finale 2022: Wo geht noch was in Hockenheim?

Für die IDM Solo-Klassen sind die Rennen in Hockenheim die letzte Chance, sich nochmals in Szenen zu setzen, Punkte zu sammeln und in der Tabelle nach oben zu klettern. Die Seitenwagen haben noch zwei Gelegenheiten.

Die Meister in der IDM Superbike und IDM Supersport sind bereits im Ziel angekommen. Doch dahinter wird noch um Punkte und Platzierungen gefightet. In der IDM Supersport 300 und der IDM Sidecar werden die neuen Meister noch gesucht. Die Seitenwagen fahren allerdings noch ein weiteres Rennen beim Sidecar-Festival in Oschersleben.

IDM Superbike

In der IDM Superbike hat sich Markus Reiterberger (BCC-alpha-Van Zon-BMW) schon im niederländischen Assen seinen vierten Titel gesichert. Dennoch peilt der Bayer nichts Geringeres als den erneuten Doppelsieg an. Wer massiv etwas gegen diese Pläne hat, ist Florian Alt (Wilbers-BMW-Racing). Auch wenn er bereits als Vize feststeht, steht ein Laufsieg ganz oben auf der Wunschliste des 26-Jährigen.

Im Windschatten kämpfen mit Rob Hartog (Team SWPN) und Pepijn Bijsterbosch (BCC-alpha-Van Zon-BMW) zwei Niederländer um den dritten Platz in der Meisterschaft. Beide trennen nur fünf Punkte. Hartog ist auf seiner Yamaha der einzige Fahrer, der eine komplette BMW-Übermacht an der Spitze verhindern könnte. Die Entscheidung wird nicht ohne die Beteiligung von Bastien Mackels (Kawasaki Weber-Motos Racing), Luca Grünwald (Holzhauer Racing Promotion), Kamil Krzemien (BCC-alpha-Van Zon-BMW) oder auch Philipp Steinmayr (Eder Racing) fallen.

Superbike Punktestand bei 12 von 14 Rennen

1. Markus Reiterberger 295

2. Florian Alt 178

3. Rob Hartog 126

4. Pepijn Bijsterbosch 121

5. Julian Puffe 91

6. Leandro Mercado 90

7. Kamil Krzemien 86

8. Toni Finsterbusch 77

9. Bastien Mackels 75

10. Jan Mohr 64

11. Philipp Steinmayr 63

12. Daniel Kartheininger 51

13. Sandro Wagner 44

14. Vladimir Leonov 41

15. Leon Haslam 29

IDM Supersport

In der IDM Supersport hat sich Max Enderlein (M32 Racing) vorzeitig seinen dritten Meister-Titel geholt. Die Gegenwehr durch Thomas Gradinger, ebenfalls ein heißer Kandidat auf den Gesamtsieg, hatte sich mit dessen Verletzung vom Schleizer Dreieck erledigt. Daher waren es die Nachwuchspiloten, die Enderlein Paroli bieten mussten und so die Meisterschaft zumindest bis zum Rennen auf dem Red Bull Ring offenhielten.

Zwischen Luca de Vleeschauwer (Kawasaki Weber-Motos Racing), Andreas Kofler (Kawasaki Schnock Team Motorex) und Melvin van der Voort (Team SWPN) kommt es in Hockenheim nun zum Showdown um den zweiten und dritten Tabellenrang. De Vleeschauwer schwächelte zuletzt auf dem Red Bull Ring leicht und fuhr ohne Podiumsplatz nach Hause, aber er hat mit den meisten Punkten auf dem Konto die besten Aussichten auf den Vizetitel. Koflers Saisonbilanz verläuft in leichten Wellen. Van der Voort wiederum ist in der zweiten Saisonhälfte immer besser geworden und hat viele Punkte aufgeholt. Spannend ist auch die Frage, welche Rolle Jan-Ole Jähnig oder Twan Smits (Team Apreco) in Hockenheim spielen.

Supersport Punktestand bei 12 von 14 Rennen

1. Max Enderlein 238

2. Luca de Vleeschauwer 173

3. Andreas Kofler 167

4. Melvin Van der Voort 158

5. Twan Smits 138

6. Jan-Ole Jähnig 111

7. Yves Stadelmann 99

8. Christoph Beinlich 98

9. Milan Merckelbagh 87

10. Thomas Gradinger 85

11. Severin Bingisser 65

12. Micky Winkler 56

13. Koen Meuffels 55

14. Julius Caesar Röhrig 28

15. Leon Lambing 25

IDM Supersport 300

Eine ganz heiße Sache ist der Titelkampf in der IDM Supersport 300. Die Nachwuchsklasse ist ein fliegendes Klassenzimmer, in dem es beim Erreichen der Ziellinie regelmäßig um Tausendstelsekunden geht. Leo Rammerstorfer (Freudenberg KTM-Paligo Racing) oder Marvin Siebdrath (Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki)? Der Kampf um die IDM-Krone ist noch völlig offen und die Anwärter trennen lediglich sieben Meisterschaftspunkte.

Interessant ist auch die Rolle der Teamkollegen. Siebdrath auf der Kawasaki Ninja 400 wird von Dirk Geiger unterstützt, der beim letzte WM-Lauf in Magny-Cours erstmals mit Platz 3 auf das Podium gefahren ist und für den IDM in Hockenheim extra seinen WM-Auftritt in Barcelona sausen lässt. Rammerstorfer auf der KTM RC 390 R erhält Unterstützung von seinen Teamkollegen Walid Khan und Scott Deroue, die auf den Positionen 4 und 5 in der Tabelle stehen.

Supersport 300 Punktestand bei 12 von 14 Rennen

1. Leo Rammerstorfer 191

2. Marvin Siebdrath 184

3. Lennox Lehmann 155

4. Walid Khan-Soppe 153

5. Scott Deroue 133

6. Mate Szamado 113

7. Thom Molenaar 103

8. Troy Beinlich 91

9. Jorke Erwig 84

10. Oliver Svendsen 69

11. Sven Doornenbal 62

12. Ferre Fleerackers 60

13. Bryan Cohen 48

14. Max Zachmann 48

15. Nick Roelfsema 33

IDM Sidecar

In der IDM Sidecar spielt sich der Titelkampf zwischen dem achtfachen Weltmeister Tim Reeves und seinem Beifahrer Kevin Rousseau (Bonovo Action/Team Reeves Racing) und Josef Sattler mit Luca Schmidt (Bonovo Action) im Boot ab. Reeves hat bisher drei Saisonsiege aufzubieten. Sattler jagt seinem ersten Triumph noch hinterher, liegt aber trotzdem nur neun Punkte hinter dem Führenden. Eine endgültige Entscheidung wird es in Hockenheim nicht geben. Der Meister wird erst eine Woche später beim großen Sidecar-Festival in Oschersleben gekürt.