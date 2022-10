Victor Steeman: Der tragische Tod eine großen Talents

In Erinnerung an Victor Steeman

Nach dem Tod von IDM Superbike-Pilot Leon Langstädtler (24) im Rahmen der IDM auf dem Hockenheimring Ende September, ist mit Victor Steeman (22) ein weiteres junges Talent mit IDM-Wurzeln aus dem Leben geschieden.

Nach der traurigen Nachricht, dass Victor Steeman (MTM Kawasaki) nach einem Sturz in Rennen 1 der FIM Supersport 300 Weltmeisterschaft auf dem Autodromo Internacional do Algarve am Dienstag den 12.10.2022 verstorben ist, gehen über die sozialen Medien unzählige Beileidsbekundung ein, die ihr Bedauern über das viel zu frühe Ableben des jungen Niederländers zum Ausdruck bringen.

Victor Steemann, der erst am 15. Juni seinen 22 Geburtstag gefeiert hatte, war auch in der IDM Supersport 300 kein Unbekannter. Gemeinsam mit dem Team Freudenberg hatte er vor seinem Sprung auf die Weltbühne seine Lehrjahre in der nationalen Meisterschaft absolviert. Im Jahr 2018 gab er sein Debüt in der WorldSSP300, nach zwei Jahren im Red Bull Rookies Cup. 2019 folgte eine erste volle Saison für das Freudenberg KTM Junior Team, in der Steeman bis auf ein Rennen in allen Rennen in die Punkte fuhr, darunter vier Top-6-Platzierungen. Im gleichen Jahr tauchte Steeman auch bei den IDM-Läufen auf dem Schleizer Dreieck und in Most auf.

Im Vorjahr hatte er in der IDM zwei Siege, acht Podiumsplätze und zwei Pole-Positions auf dem Weg zum dritten Platz in der Gesamtwertung eingefahren. Das letzte Rennen ließ er aus, denn da war der Sprung in die WM schon beschlossene Sache. Seit der Saison 2021 war aus Victor Steeman ein Vollzeit-Fahrer in der Weltmeisterschaft geworden. Zwei Pole Positions, eine auf heimischem Boden des TT Circuit Assen und beim ersten Besuch der Meisterschaft auf dem Autodrom Most in der Tschechischen Republik, zierten da sein Konto. Er konnte die Pole Position in Most in einen Sieg umwandeln und holte damit seinen ersten von fünf Siegen in der Meisterschaft und den bisher letzten Sieg für KTM.

Für die Saison 2022 wechselte Steeman von der Freudenberg-Truppe zu MTM Kawasaki und er sollte sein Talent weiter entfalten. Vier weitere Siege folgten, als er mit Alvaro Diaz (Arco Motor University Team) und Marc Garcia (Yamaha MS Racing) um den Titel in der Meisterschaft kämpfte. Er siegte in Assen in Rennen 1, sowie in Most, Magny-Cours und auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Steeman war stets optimistisch, was seine Chancen in Rennen und Meisterschaften anging, und hielt den Titelkampf 2022 bis zur letzten Runde am Laufen, obwohl die Chancen gegen ihn standen und die Punktedifferenz zu Diaz groß war. Die Chancen standen auch gegen ihn, als er in der Führungsgruppe zum ersten Rennen im portugiesischen Portimao per Highsider stürzte und ein nachfolgender Pilot nicht ausweichen konnte. Drei Tage später verstarb Victor Steeman im Krankenhaus von Faro an seinen auf der Rennstrecke erlittenen Verletzungen.

In einer Erklärung der Familie heißt es: «Etwas, das man als Eltern eines Motorradrennfahrers immer befürchtet hat, ist nun eingetreten. Unser Victor konnte dieses letzte Rennen nicht gewinnen. Trotz des unerträglichen Verlustes und der Trauer sind wir sehr stolz darauf, mitteilen zu können, dass unser Held durch sein Ableben fünf andere Menschen retten konnte, indem er seine Organe gespendet hat. Wir möchten uns bei allen dafür bedanken, dass sie in den letzten Tagen bei uns waren. Wir werden unseren Victor sehr vermissen.»

Beileidsbekundungen in den sozialen Medien

Carsten und Michael Freudenberg: «Trauer, Sprachlosigkeit, Wut, aber auch die Gedanken an schöne Momente und Erfolge sind die Dinge, die in Momenten des Verlustes eines geliebten Menschen mit einem passieren. Victor Steeman ist so ein geliebter Mensch für unser Team. Dass er seinen letzten Kampf nach dem furchtbaren Sturz in Portimao nicht gewonnen hat, versetzt unser gesamtes Team in tiefe Trauer. Zwei Jahre fuhr er in unseren Farben und wir sind stolz, seinen Weg begleitet zu haben. Er wird immer Teil unserer Team-Freudenberg-Familie sein. Unsere Gedanken sind bei seinen Eltern, Angehörigen und Freunden. Wir wünschen ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden. Ride in Heaven Victor.»

Team SWPN: «Schreckliche Nachrichten und es fehlen die Worte. Wir wünschen Victors Familie, seinem Team und seinen Lieben viel Kraft in dieser schweren Zeit.»

Glenn van Straalen: «Viele Jahre geteilt. Es ist wirklich unglaublich, dass es nie wieder so sein wird. Ich habe keine Worte dafür. Wir werden dich vermissen.»

Ricardo Brink: «Mir fehlen die Worte. Wir werden dich nie vergessen Victor! Ruhe in Frieden Champion.»

Colin Velthuizen: «Ich werde dich nie vergessen Kumpel. Es gibt nur einen Champion für mich und das bist du. Pass auf dich auf da obe. Ich werde dich vermissen.»

Pepijn Bijsterbosch: «Schrecklich, ruhe in Frieden Victor. Viel Kraft für seine Familie und Freunde.»

RT Motorsports by SKM Kawasaki: «Die Worte fehlen uns. Konkurrenten auf der Strecke aber gegenseitiger Respekt und gemeinsam auf dem Podium. Viel Kraft in dieser schweren Zeit an alle, seine Familie, Freunde, sein Team MTM, Kawasaki Motor Benelux, Kawasaki Motor Europe, dem WorldSBK Paddock und all seine Fans. Du warst einer von uns Victor. Team Green. Unser Team und das gesamte WorldSBK Paddock werden ihn vermissen.

Ride in the Sky. Ruhe in Frieden Victor.»

Nothern Talent Cup: «Es tut uns so leid und wir sind traurig über den Tod von WorldSSP300-Fahrer Victor Steeman. Wir möchten seiner Familie, seinem Team und seinen Lieben all unsere Liebe und Unterstützung schicken. Ride in Peace, Victor.»