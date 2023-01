IDM 2023: Änderungen im Reglement erwartet

Bisher wurde das technische Reglement der IDM noch nicht veröffentlicht. Das Genehmigungsverfahren läuft. Denn auch der Deutsche Motor Sport Bund muss die neuen Regeln absegnen.

Technische Neuerungen im Reglement sind nicht wirklich beliebt im Fahrerlager. Denn was dem einen zu weit geht, geht dem anderen nicht weit genug. Ausserdem wissen die Teilnehmer gerne schon im alten Jahr, was sie in der neuen Saison erwartet, um sich entsprechend vorzubereiten.

Jetzt veröffentlichte der IDM-Promoter zumindest einen ersten Ausblick auf das, was kommt. Damit die Aktiven wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Während es 2023 in den Klassen IDM Supersport 300 und Sidecar keine grundlegenden Veränderungen gibt, kommen in der IDM Superbike der IDM Supersport Next Generation neue Fakten zur Geltung.

«Die detailliert ausgearbeiteten Reglements werden bald veröffentlicht, doch schon jetzt gewährt das Organisationsteam von Deutschlands höchster Motorradserie einen ersten Einblick auf die wichtigsten Modifikationen», erklärt der Promoter.

IDM Supersport

Das technische Reglement der FIM World Supersport wird ab 2023 mit geringen nationalen Abweichungen in der IDM umgesetzt. Die ‚Next Generation‘ erlaubt den Einsatz von Motorrädern, die nicht in die traditionelle 600er-Klasse passen, wie zum Beispiel die MV Agusta F3 800 oder die Triumph Street Triple 765 RS. Über eine Balanceregel werden die verschiedenen Konzepte aneinander angepasst. Aus diesem Grund wird die Einheitselektronik, wie sie in der WM eingesetzt wird, auch in der IDM installiert.



«Wir sind im engen Austausch mit dem technischen Direktor der Superbike-Weltmeisterschaft, um alle Erfahrungen der FIM aus dem Jahr 2022 in die technischen Bestimmungen des Jahres 2023 einfließen zu lassen», ist sich Serienmanager Normann Broy der Verantwortung bewusst. Für die IDM Supersport-Modelle der ‚alten‘ Generation wird es keine separate Wertung geben. Sie sind ganz normal integriert und bleiben teilnahme- wie auch punkteberechtigt. Für diese Motorräder gilt das Reglement der IDM Supersport 2022.

IDM Superbike

Es sollen laut Promoter geringe Änderungen an den bestehenden technischen Bestimmungen vorgenommen werden. Die Preisobergrenze der Kit-Elektronik wird den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Voraussichtlich werden die Gabelbrücken im Rahmen der Serienpartnerschaften mit einer Preisobergrenze für alle Teilnehmer freigegeben. Außerdem wird eine Freigabe des Offsets im geringen Bereich in Erwägung gezogen.

Neuer Partner

Im nächsten Jahr wird laut der IDM-Macher ein Servicepartner für die Betreuung der Airbagsysteme bei allen IDM-Läufen vor Ort sein. Der Partner wird einen Service für alle Airbagsysteme und -marken anbieten. Aufgrund der weiterhin angespannten Situation bei Lieferengpässen werden bis auf Weiteres auch Airbagwesten zur Verwendung zugelassen. Der Auslösemechanismus kann weiterhin elektronisch oder manuell ausgelegt sein.