Björn Stuppi dockt bei Niederländern für IDM 2023 an

Das Team RR Socia Racing NL verdoppelt sich. In der IDM Superbike treten Stuppi und Konstantyn Pisarev an, in der IDM Supersport die Niederländer Wiljan Wikselaar und Colin Velthuizen.

«Nun ist es endlich offiziell», freut sich Pilot Björn Stuppi. «Auch in der Saison 2023 wird die orangefarbene #85 weiterhin in der IDM Superbike vertreten sein. Wie gewohnt auf einer BMW, allerdings ab dieser Saison auf der M1000RR für das niederländische RR Socia Racing Team NL. Die ersten Testfahrten finden bereits Anfang März im spanischen Valencia statt. Weitere Tests werden vor dem ersten Rennwochenende folgen. Nachdem bereits im letzten Jahr erste Trainings mit einer Serien-M1000RR gedreht wurden, bei denen die Rundenzeiten nicht so schlecht gewesen sind, kann man gespannt sein, wie schnell wir mit dem Einsatzbike sind. Auch der Umstieg vom Fahrwerkshersteller Öhlins auf YSS wird interessant. Wir freuen uns alle auf eine hoffentlich schöne Saison.»

Im Vorjahr war Stuppi noch an der Seite von Gabriel Noderer im Team von Jochen und Tina Kiefer unterwegs. Doch dort plant die Zukunft mit Hersteller Yamaha und Stuppi ist ein eingefleischter BMW-Mann, auch in seinem beruflichen Leben neben der Rennstrecke. Für das niederländische Team wird es die zweite Saison in der IDM werden. Im Vorjahr war man mit Ricardo Brink und Jeroen Hilster unterwegs. In der Saison 2023 wird das Team RR Socia Racing allerdings mir vier Piloten antreten.

Wiljan Wikselaar und Colin Velthuizen werden für das niederländische Team an der IDM Supersport teilnehmen. In der IDM Superbike wird neben Stuppi noch Konstantyn Pisarev dabei sein. Aus persönlichem Antrieb und der aktuellen Situation in seinem Heimatland Ukraine ist Pisarev «heißer denn je» darauf, die ausgestreckte Hand der niederländischen RR SOCIA RACING in eine Top-Performance im international starken Teilnehmerfeld der IDM Superbike zu verwandeln. Pisarev kann durch die Teilnahme an internationalen Meisterschaften wie IDM Supersport, World Supersport und der ehemaligen Stock 1000-Meisterschaft als Routinier bezeichnet werden.

Jeroen Hilster bleibt dem Team erhalten und wird die Aufgabe übernehmen, die Fahrer während der Saison zu betreuen. Darüber hinaus wird er möglicherweise bei einigen Rennen in den Teamfarben antreten, wobei auch ein Wildcard-Einsatz bei einem IDM-Wochenende denkbar ist. Das Team wird wieder Yamaha YZF-R6 in der IDM Supersport und die BMW M1000RR in der IDM Superbike einsetzen, beide mit Unterstützung von YSS Suspension und SO Products. Neben der Teilnahme an der IDM-Meisterschaft plant das Team auch die Teilnahme am JACK'S Racing Day, der vom 11. bis 13. August auf dem TT Circuit Assen stattfinden wird.