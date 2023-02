Kamil Krzemien fährt zweigleisig- IDM plus EWC

Im Vorjahr konzentrierte sich der junge Pole ganz auf die IDM Superbike. In dieser Saison verlängerte er für die IDM im Team BCC-alpha-Van Zon-BMW. In der Langstrecken-WM gast er für das Wójcik Racing Team an.

Eine weitere Runde im Team BCC-alpha-Van Zon-BMW dreht Kamil Krzemien aus Polen. Die Leistungskurve des 23-Jährigen zeigte im Vorjahr steil nach oben. Beim Finale erfüllte er sich mit seinem ersten Podestplatz in der IDM Superbike einen großen Traum. Mit seinem erfolgreichen Endspurt bei den letzten IDM-Wochenenden schob sich das Nachwuchstalent auf den fünften Platz der Gesamtwertung.

«Ich bin sehr froh, dass ich mit Werner und BMW in der Saison 2023 weitermachen kann», verriet der Pole nach der Vertragsverlängerung. «Letztes Jahr um diese Zeit war ich superglücklich, diesem Team beizutreten, und jetzt, nach einer sehr guten Saison, werden wir es auf das nächste Level bringen. Wir haben in der letzten Saison viel gelernt und wissen genau, was wir von beiden Seiten brauchen, um in jedem Rennen um das Podium kämpfen zu können. Das Rennen in Hockenheim war phänomenal und ich habe meinen ersten Podestplatz geholt, was für mich wie ein Meilenstein war. Danach bin ich nur noch motivierter und hungriger, um Spitzenplätze zu kämpfen. Mein Ziel ist es, die Saison 2023 in der Gesamtwertung unter den Top 3 zu beenden, und das ist bei unserem Potenzial ein sehr realistisches Ziel. Ich bin dem Team und allen Sponsoren sehr dankbar, dass sie dies möglich gemacht haben.»

Doch auch in der Langstrecken-WM ist der Pole wieder dabei. Zusammen mit dem Wójcik Racing Team. «Für die kommende Saison habe ich mir selbst versprochen», beschreibt Krzemien den Deal mit sich selbst, «regelmäßig sowohl in der IDM als auch in der EWC auf dem Podest zu sein. Unsere Zusammenarbeit sieht sehr vielversprechend aus und ich kann die ersten Tests kaum erwarten.»