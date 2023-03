IDM News: 2 Triumph, 2 Schweizer und 1 Armbruch

Die Saison der IDM 2023 nimmt so langsam aber sicher konkrete Formen an. Neue Fahrer sind am Start und Ehemalige treiben sich zusammen auf der Strecke rum. Die erste Verletzung der Saison war auch fällig.

Der Hersteller-Pool in der IDM ist um einen Partner gewachsen, zwei Schweizer tun sich zusammen und zwei Brüder sind bei der IDM dabei.

Zwei Triumph

Das tschechische Team MJ Motosport startet mit einem Fahrer-Doppel-Pack in die neue IDM-Saison. Es ist das erste Triumph-Team in der IDM Supersport, die nach den Next Generation-Regeln ausgetragen wird. Auf den beiden vorbereiteten Triumph Street Triple 765 RS sitzen die Brüder Filip und Petr Feigl. Der 18-jährige Filip trat zuletzt im gleichen Team in der Supersport 300-WM in Erscheinung. Er wurde 16. im tschechischen Most. Schon in der vergangenen Saison nutzte das Team aber auch die Chance, sich in Assen, Most und auf dem Red Bull Ring mit der Triumph zu präsentieren, damals noch als Gastfahrer. Das Team ist laut idm.de begeistert und dankbar gegenüber dem deutschen Importeur für die Möglichkeit, durch dessen Einstieg als Poolpartner in die IDM nun auch Punkte in der Meisterschaft sammeln zu können. Mit Jonáš Kocourek wird später noch ein weiterer Fahrer auftauchen und eine Wild Card bei MJ Motosport lösen. (Quelle: idm.de)

Zwei Schweizer

Dominic Schmitter hat sich schon länger aus der IDM Superbike zurückgezogen. In seiner Schweizer Heimat Rheintal hat er erfolgreich seine Fahrschule eröffnet. Doch auch auf die Rennstrecke zieht es ihn zurück. «Mit Jesko Raffin, ehemaliger Moto2-GP-Pilot, gebe ich ab diesem Jahr Pit-Bike Trainings», erklärt Schmitter. «Falls ihr interessiert seid, dann bucht einen Termin. Alle Pit-Bike Termine 2023 sind online. Bei unseren Kursen geht es unter anderen um Sicherheit, Sitzposition, Blicktechnik und natürlich das Vertrauen zur Schräglage. Auch den Faktor Spass, können wir garantieren. Oder nutze den Kurs zur perfekten Vorbereitung für dein nächstes Rennstreckentraining.»

Ein Armbruch

IDM Superbike-Pilot Kamil Krzemien vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW hatte sich in den letzten Wochen auf seinen Social-Media-Kanälen etwas rar gemacht. Erst jetzt beichtete der Pole eine Radius-Fraktur am Arm. «Jeder fällt irgendwann einmal, und wir werden alle wahrscheinlich mehr als einmal fallen», philosophiert er. «Denkt dran, dass das Wichtigste ist, so schnell wie möglich wieder aufzustehen und weiterzumachen. Vielen Dank an meine Ärzte, Physiotherapeuten und Trainer, die nicht nur großartige Arbeit geleistet haben, sondern mich auch ständig bestens betreuen. Ich bin froh, dass ich meinen Radiusknochenbruch in so kurzer Zeit vollständig ausheilen konnte. Nach vier Wochen ist die Beweglichkeit schon richtig gut und ich kann den Arm schon ganz gut belasten. Ich werde bald wieder mit Volldampf ins Training einsteigen.»

Eine Kurve

Seit der Rückkehr der GP-Szene zum Sachsenring 1998 wurde oft Geld in den Umbau der Strecke und Infrastruktur investiert. Auch jetzt sind wieder die Baufahrzeuge aufgefahren.

Trotz widriger Witterungsbedingungen sind die Umbauarbeiten am Sachsenring für den Motorrad-GP von Deutschland (16. bis 18. Juni) bereits in vollem Gange. In Turn 13 werden neue Kerbs eingebaut. Außerdem wurde die Spur für den «Long Lap Penalty» verlegt von Turn 1 nach Turn 13. Gleichzeitig wird in Kurve 1 die Strecke verbreitert.

Die Arbeiten auf den Sachsenring sollen im März abgeschlossen werden. Die verantwortlichen Baufirmen hoffen auf besseres Wetter, sind aber optimistisch, die Strecke rechtzeitig übergeben zu können. Bereits im Mai findet mit der Internationalen Deutschen Motorrad Meisterschaft (IDM) der erste Event der Saison nach dem Umbau statt – von 12. bis 14. Mai.

Zwei Brüder

Kevin Orgis freut sich: «Dieses Jahr werde ich auf BMW in der Pro Superstock 1000 und zwei Läufe zur IDM Superbike (Sachsenring und Spielberg) bestreiten. Ich freue mich auf diese Aufgabe möchte mich für die großartige Unterstützung unserer Sponsoren bedanken. Ich werde auf einer BMW M1000RR in unserem eigenen Team fahren. Im Mai geht’s los.

Leon Orgis hält dagegen: «Good News. Ich werde diese Saison mit Kiefer Racing in der IDM SSP600 fahren. Ich möchte mich bei meinen Sponsoren, Kiefer Racing und meinen Eltern für diese Chance bedanken. Ihr seid Klasse und ich freu mich riesig.»